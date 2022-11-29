Около 100 тысяч россиян находятся в Казахстане

Глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова после заседания Правительства РК рассказала, сколько иностранцев работает в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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По ее словам, на данный момент в Казахстане находится 22 тысячи трудовых мигрантов – работают и отчисляют пенсионные взносы.

Также она сообщила, сколько россиян прибыло в Казахстан в последние месяцы.

"По оперативным данным, чуть более 400 тысяч россиян приехали в Казахстан, выехало из страны чуть больше 320 тысяч. Около 100 тысяч россиян пока находятся здесь", – сообщила министр.