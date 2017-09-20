Около 100 улиц Астаны будут освещены за счет энергии солнца и ветра

В столице освещение порядка ста пешеходных переходов будет полностью производиться за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщает kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.

Планируется, что ноу-хау позволит сэкономить городскую энергию и повысить освещенность сотни пешеходных переходов в ночное время.

"Около пешеходного перехода будет установлен столб с консолью, там же находится светильник для дополнительного освещения пешеходного перехода. Также установят ветрогенераторы, солнечные панели и аккумуляторы, которые будут поддерживать данную систему в работе. Таким образом, аккумуляторы накапливают электричество, получаемое от ветра и солнечной энергии, и в ночное время система будет отдавать электричество для освещения пешеходного перехода", – объяснил принцип действия системы руководитель проекта возобновляемых источников энергии Рустам Кадыров.

Так, до конца текущего года в Астане будет оборудовано 50 пешеходных переходов, освещающихся на счет солнца и ветра. Остальные полсотни власти обещают установить до середины следующего года.


Стоит отметить, что в прошлом году в качестве эксперимента были введены в действие 5 подобных установок, и они хорошо себя зарекомендовали. 

По словам специалистов, альтернативное освещение не уступает электрическому, а за счет автономности и направленности на один участок даже превосходит. По подсчетам, освещенность пешеходных переходов в ночное время, в условиях плохой видимости будет увеличено в среднем на 30%. В управлении энергетики, занимающемся внедрением систем освещения за счет ВИЭ, совместно с МПС проведен анализ наиболее аварийно-опасных мест столицы.

"Были обследованы все пешеходные переходы в городе – на отдаленных участках, на окраине, в центре города, по всем районам. Выявлены наиболее подверженные ДТП зоны. Это, например, улица Герцена, Сарыаркинский район, Алматинский, часть Есильского района. Особо выделены места, где школа, детские сады. Именно там будут установлены новые системы", – отметил Рустам Кадыров.

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Моя ДНК – наше богатство
В авангарде мировых стандартов
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Одуванчики не отменить
Вручены государственные награды от имени Президента
Объединение истинных патриотов
Выбор Оксаны Зинченко
Обращать различия в силу
Лад в семье, мир – в общем доме
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Инвестиции в успех
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Для достижения общих целей
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Наши юниоры пишут мировую историю
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Мужчина скончался в поезде Алматы – Актобе
Два поезда столкнулись в Индонезии
Девочка упала в 24-метровый колодец в Шымкенте
Двое работников получили ожоги соляной кислотой на МАЭКе в …

