Около 100 улиц Астаны будут освещены за счет энергии солнца и ветра





Планируется, что ноу-хау позволит сэкономить городскую энергию и повысить освещенность сотни пешеходных переходов в ночное время.



"Около пешеходного перехода будет установлен столб с консолью, там же находится светильник для дополнительного освещения пешеходного перехода. Также установят ветрогенераторы, солнечные панели и аккумуляторы, которые будут поддерживать данную систему в работе. Таким образом, аккумуляторы накапливают электричество, получаемое от ветра и солнечной энергии, и в ночное время система будет отдавать электричество для освещения пешеходного перехода", – объяснил принцип действия системы руководитель проекта возобновляемых источников энергии Рустам Кадыров.



Так, до конца текущего года в Астане будет оборудовано 50 пешеходных переходов, освещающихся на счет солнца и ветра. Остальные полсотни власти обещают установить до середины следующего года.



Стоит отметить, что в прошлом году в качестве эксперимента были введены в действие 5 подобных установок, и они хорошо себя зарекомендовали.



По словам специалистов, альтернативное освещение не уступает электрическому, а за счет автономности и направленности на один участок даже превосходит. По подсчетам, освещенность пешеходных переходов в ночное время, в условиях плохой видимости будет увеличено в среднем на 30%. В управлении энергетики, занимающемся внедрением систем освещения за счет ВИЭ, совместно с МПС проведен анализ наиболее аварийно-опасных мест столицы.



"Были обследованы все пешеходные переходы в городе – на отдаленных участках, на окраине, в центре города, по всем районам. Выявлены наиболее подверженные ДТП зоны. Это, например, улица Герцена, Сарыаркинский район, Алматинский, часть Есильского района. Особо выделены места, где школа, детские сады. Именно там будут установлены новые системы", – отметил Рустам Кадыров.



