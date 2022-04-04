В Кызылординской области уволили 112 школьных учителей, уличенных в использовании поддельных дипломов об окончании вузов. Эти люди, на самом деле, не имеют педагогических профессий, и будут отвечать по закону за предоставление при трудоустройстве заведомо недействительных документов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Комментарий к инциденту дала руководитель управления образования Кызылординской области Акзира Касымова, опубликовав его на своей странице в соцсети.

«С прошлого года мы начали работу по выявлению педагогов с фальшивыми дипломами, чтобы очистить кадровые ряды, - написала она. - Мы выявили 112 таких педагогов. Все они уволены. Дальнейшую их судьбу будут решать компетентные органы».

По словам Акзиры Касымовой, используют ради работы и более высокой зарплаты по итогам аттестации сотрудники в системе образования не только липовые дипломы о профессиональном образовании, но и различные сертификаты, например, об окончании курсов или участии в мастер-классах, а также почетные грамоты различных уровней.

«Ежегодно в ходе аттестации педагогов мы выявляем случаи подделки документов, таких, как сертификаты, грамоты в портфолио учителей, - рассказала Касымова в Сети. - Так, в январе-июне прошлого года аттестационная комиссия рассмотрела 863 документа, были выявлены следы подделок документов у 24 учителей. А с июля по декабрь прошлого года были рассмотрены 587 документов, 14 педагогов не смогли доказать их подлинность. Таким образом, надбавки к заработной плате им не были начислены, и нам удалось тем самым избежать причинения ущерба государственному бюджету. Каждый из подобных фактов рассматривается на совещаниях по педагогической этике, и это все очень серьезно».

Также Акзира Касымова отметила, что из-за таких нарушителей закона страдает престиж учителя в современном обществе.

«Они бросают тень на достоинство всех работников образования», - подчеркнула главный педагог области.

В полиции региона подтвердили, что в производстве находится целый список уголовных дел, связанных с изготовлением и использованием поддельных дипломов. По каждому факту идет расследование.

«По любому из этих документов нужны экспертизы, и они назначаются, расследования идут» - сообщили в пресс-службе управления полиции Кызылорды.