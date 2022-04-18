Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Происшествия
Около 3 млн тенге оформила в кредит акмолинка и перевела мошенникам

В Акмолинской области 48-летняя жительница села Чаглинка Зерендинского района стала жертвой спланированного обмана. Не подозревая о мошенничестве, женщина оформила в двух банках Кокшетау денежные кредиты насумму 800 тысяч и 2 миллиона тенге, а в полицию обратилась лишь спустя три дня, 14 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона.

Установлено что 11 апреля на мобильный телефон женщины поступил звонок от неизвестного абонента. Представившись сотрудником полиции Нур-Султана, звонивший сообщил, что заявительница может стать жертвой мошенников, и чтобы предотвратить это, ей необходимо сотрудничать с "полицией". Мужчина сообщил, что в одном из крупнейших казахстанских банков открылся специальный отдел по борьбе с мошенничествами и в скором времени ей перезвонит сотрудник этого отдела.

Далее псевдосотрудник нового отдела сообщил, что на имя женщины может быть незаконно оформлен кредит и посоветовал ей в ближайшее время пойти в банк для уточнения всех обстоятельств. На следующий же день, женщина поехала в Кокшетау и, стоя перед зданием банка, ждала дальнейших указаний от мошенников.

Следуя подсказкам аферистов и будучи уверенной, что участвует в спецоперации сотрудников полиции Нур-Султана, акмолинка оформила кредит на сумму 800 000 тенге, а затем перевела эти деньги на счет «полицейского», якобы для возврата их в банк.

Понимая, что женщину легко обмануть, злоумышленники по той же схеме вынудили ее оформить займ в другом банке, уже на большую сумму – 2 000 000 тенге. И эти деньги тем же путем оказались у преступников.

Так и не подозревая об обмане, женщина вернулась в поселок. О преступной схеме, в которую она оказалась вовлечена, заявительница узнала лишь 14 апреля, когда встретила участкового инспеткора полиции и рассказала ему, что чуть не стала жертвой мошенников. В свою очередь полицейский посоветовал ей написать заявление в отдел полиции и провел с ней профилактическую беседу.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК. Расследованием уголовного дела занимаются
также сотрудники управления полиции Кокшетау.

Полицейские в очередной раз просят граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, не переводить деньги незнакомцам, а при поступлении звонков от якобы сотрудников банков немедленно прекращать разговор.

"Как показывает последний факт, обманом доверчивых граждан занимаются целые преступные группы, а их методы совершенствуются с каждым днем. Сотрудники банков никогда не звонят гражданам. Не сообщайте никому данные ваших банковских карт, коды доступа, не переходите по ссылкам, если таковые будут вам направлены", - обратились к населению сотрудники департамента полиции Акмолинской области.

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