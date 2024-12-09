Около 30 должностных лиц в Казахстане наказали в водной сфере

Общество, Водное хозяйство
68
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С начала года по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита Министерства водных ресурсов и ирригации, к административной ответственнности привлечены 29 лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова за 9 месяцев Департамент внутреннего аудита провел проверку 11 учреждений. Эта работа проводится для борьбы с «теневым» рынком воды и незаконной деятельностью в водной сфере, а также для обеспечения порядка и прозрачности.

Так, в ходе проверки филиала «Казводхоза» по Жамбылской области было выявлено около 10 фактов незаконного использования воды и нарушений при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды. По итогам аудита директор филиала и руководитель производственного участка «Аса» освобождены от должности. А заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

«Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в Генеральную прокуратуру. Также были даны рекомендации и поручения структурным подразделениям и ведомствам министерства», - сообщил директор Департамента внутреннего аудита Галымжан Молдаш.

#нарушения #должностные лица #водные ресурсы

Популярное

Все
В полиции сделали заявление по делу погибшего дяди Шерзата Болата
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
Итоги года: 6 млн внутренних туристов и доходы в 224 млрд тенге укрепили туризм Казахстана
Трое человек пострадало в ДТП из-за пьяного водителя в Семее
Башар Асад с семьей прибыл в Москву
Около 30 должностных лиц в Казахстане наказали в водной сфере
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Предки Чингисхана из рода мугул
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Где купить соғым в Астане
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Бектенову представили план развития NU, НИШ и «Назарбаев Фонда»
Орден «Достық» II степени вручили послу Китая в Казахстане
Коммунальная перезагрузка
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Больничный теперь не подделаешь
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева

Читайте также

В полиции сделали заявление по делу погибшего дяди Шерзата …
Около 30 сел отказались от алкоголя в Туркестанской области
Парк перекрыл дорогу саду
Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]