Около 30 должностных лиц в Казахстане наказали в водной сфере

С начала года по итогам проверок, проведенных Департаментом внутреннего аудита Министерства водных ресурсов и ирригации, к административной ответственнности привлечены 29 лиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова за 9 месяцев Департамент внутреннего аудита провел проверку 11 учреждений. Эта работа проводится для борьбы с «теневым» рынком воды и незаконной деятельностью в водной сфере, а также для обеспечения порядка и прозрачности.

Так, в ходе проверки филиала «Казводхоза» по Жамбылской области было выявлено около 10 фактов незаконного использования воды и нарушений при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды. По итогам аудита директор филиала и руководитель производственного участка «Аса» освобождены от должности. А заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.