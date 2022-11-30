В новом проекте галереи Forte Kulanshi Art Space, сос­тоявшемся при поддержке Fortebank и Евразийской академии искусств, представлены 39 картин из коллекции международного аукционного дома Bon Art и 43 уникальных экспоната из собрания Сауле Кобжановой. Это живопись, гобелены, предметы интерьера и декоративно-прикладного искусства из Европы и Британских островов.

– Пастораль и сюжетные картины, английская классика и восточные мотивы, старинные часы и трон, изысканность и манерность… Это похоже на погружение в другую эпоху. Нам сегодня трудно представить, как жили люди в платьях с кринолином и высоких париках. Революции, крушение общепризнанных стандартов и идеалов, волнение и ожидание перемен, романтизм, реализм, академизм – все кипело в одном котле. Разные художники, судьбы, географии и, конечно, разное искусство. Эти картины и предметы украшали по­местья и дворцы, были темами для салонных разговоров и интриг. Окунемся в прошлое? Оттуда все видится по-другому, – приглашает председатель кураторского совета Центра современного искусства Kulanshi Лейла Махат.

Представлены классическое камерное искусство, жи­вопись разных жанров и стилей, предметы интерьера и декора, датируемые концом XIX – началом XX веков. Экспонаты собирались в музеях и семьях, и при других обстоятельствах, возможно, в одном зале никогда бы и не «встретились». Причем в экспозиции только оригиналы.

– Да, здесь настоящий Сезанн, – подтвердила Лейла Махат. – У нас нет ни одной копии. Эта выставка – небольшой квест, потому что мы собрали картины со всей Европы: из Польши, Германии, с Британских островов.

Специалисты отмечают, что европейская школа стала про­образом и примером многих течений в других странах. А еще она, несомненно, формирует вкус зрителей, расширяет их кругозор.

Среди живописных работ привлекают внимание жанровые полотна, посвященные охоте, дворцовой жизни, портреты и натюрморты. Из предметов интерьера выделяются два трона, старинные каминные часы XIX века, а еще – линогравюра Гогена, что висит отдельно, так как не подходит по жанру ни к одному из разделов экспозиции.

К слову, те самые каминные часы с голубкой занимают цент­ральное место в экспозиции. Они идут в комплекте с разными подсвечниками и составляют примечательную композицию, которую трепетно сохранила коллекционер Сауле Кобжанова.

Увидеть всю эту красоту можно в Forte Kulanshi Art Space до 15 января. Заглянув на огонек XIX века, вообразить себя жителем той эпохи, окунуться в историю, восхититься и напитаться ею.