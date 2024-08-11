Олимпиада: итоги пятнадцатого дня Игр

Олимпиада
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В субботу казахстанские атлеты вновь остались без медалей, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Вольная борьба: Алишер Ергали, выступавший в весовой категории до 97 кг, несмотря на поражение в четвертьфинале, получил возможность принять участие в утешительном поединке. 

Велотрек: Андрей Чугай принял участие в соревнованиях по велоспорту на треки в кейрине. Спортсмен финишировал пятым в своей группе в отборе и не смог пробиться в 1/4 финала. Чугай продолжит выступление в утешительном раунде.

Современное пятиборье: Елена Потапенко, выступавшая в полуфинале группы А, набрала 1301 очко и заняла 15-е место.

Брейкинг: Лидер сборной Казахстана по брейкингу Амир Закиров в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже уступил чемпиону мира из США Виктору Монтальво. Оценки 9 судей по итогам 3 раундов: 0-3 (0-9, 1-8, 2-7).

После пятнадцатого дня Олимпиады в копилке сборной Казахстана 1 золотая, 3 серебряные, 3 бронзовые медали.

#казахстан #олимпиада #участие

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