Олимпиада: расписание выступлений Казахстана на 4 августа

Олимпиада
148

Наши атлеты поборются за медали в боксе, стрельбе, легкой атлетике, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Мужчины, скоростной пистолет, 25 метров. Квалификация

Никита Чирюкин

Начало: 12:00 (1-й раунд), 16:00 (2-й раунд)

 

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Женщины, скит. Квалификация, второй день

Асем Орынбай

Начало: 12:30

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, 3000 метров с препятствиями. Квалификация

Нора Джеруто, Дэйзи Джепкемей

Начало: 13:05

Прямая трансляция: телеканал Ел Арна

Женщины, 200 метров. Квалификация

Ольга Сафронова

Начало: 13:55

Прямая трансляция: телеканал Ел Арна

 

Мужчины, 110 метров с барьерами. Квалификация

Давид Ефремов

Начало: 14:50

Прямая трансляция: телеканал Ел Арна

 

БОКС

Мужчины, 80 кг. Полуфинал

Нурбек Оралбай (Казахстан) - Кристиан Пиналес (Доминиканская Республика)

Начало: 15:52

#олимпиада #Париж #расписание дня

Популярное

Все
Нариман Курбанов завоевал «серебро» Олимпиады
Назым Кызайбай обеспечила себе медаль Олимпиады
МКИ приглашает принять участие в разработке новой Концепции развития гражданского общества
Олимпиада: расписание выступлений Казахстана на 4 августа
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Почему самая известная дзюдоистка мира расплакалась на Олимпиаде
12 человек погибли в результате ракетного обстрела Голанских высот
ОИ: программа выступления казахстанцев
Олимпиада: результаты первого дня
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников
Венесуэла выбирает президента
Аида Балаева поддержала выступающих на Олимпиаде спортсменок Казахстана
Объекты транспортной инфраструктуры украшены фотографиями призёров Олимпиады из Казахстана
Участок проспекта Туран частично перекроют в Астане
Рекордная жара и полмиллиона смертей. Как идут дела с глобальным потеплением?
Гусман Кыргызбаев завоевал «бронзу» Олимпиады в Париже
Парад всадников в преддверии Всемирных игр кочевников прошел в столице
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной академика Каржаубая Сарткожаулы
Токаев освободил от должности зампредседателя КНБ
Назначен новый глава «СК-Фармация»
Президент Франции поздравил Казахстан с победой Сметова на Олимпиаде
Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам
За первое полугодие Казахстан добыл 44,7 млн тонн нефти
Три человека погибли в воинской части в Арысе
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Назым Кызайбай обеспечила себе медаль Олимпиады
Нариман Курбанов завоевал «серебро» Олимпиады
Расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпиаде н…
В ООН раскритиковали допуск к ОИ провалившей гендерный тест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]