Олимпиада: расписание выступлений Казахстана на 4 августа

Наши атлеты поборются за медали в боксе, стрельбе, легкой атлетике, передает Kazpravda.kz
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Мужчины, скоростной пистолет, 25 метров. Квалификация
Никита Чирюкин
Начало: 12:00 (1-й раунд), 16:00 (2-й раунд)
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Женщины, скит. Квалификация, второй день
Асем Орынбай
Начало: 12:30
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины, 3000 метров с препятствиями. Квалификация
Нора Джеруто, Дэйзи Джепкемей
Начало: 13:05
Прямая трансляция: телеканал Ел Арна
Женщины, 200 метров. Квалификация
Ольга Сафронова
Начало: 13:55
Прямая трансляция: телеканал Ел Арна
Мужчины, 110 метров с барьерами. Квалификация
Давид Ефремов
Начало: 14:50
Прямая трансляция: телеканал Ел Арна
БОКС
Мужчины, 80 кг. Полуфинал
Нурбек Оралбай (Казахстан) - Кристиан Пиналес (Доминиканская Республика)
Начало: 15:52