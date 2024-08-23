Олимпийская награда Наримана Курбанова дарит надежду

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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Один из сложных видов спорта имеет шанс стать более популярным у молодежи

фото Olympic.kz

Серебряная медаль, завоеванная Нариманом Курбановым на Олимпиаде-2024 в Париже, открыла новую страницу в истории гимнастики независимого Казахстана. Награда стала закономерным итогом большой работы и успешных выступлений гимнастов в предолимпийском цикле. Это свидетельство того, что в данной сфере работают специалисты, способные готовить спортсменов международного уровня.

Главный тренер национальной мужской сборной РК по спортивной гимнастике Александр Ким отмечает, что серебряная медаль – показатель работы всей Федерации гимнастики и всего гимнастического сообщества Казахстана. В ней есть труд каждого, кто имеет отношение к этому виду спорта, а в основе всего – поддержка государства. Также он надеется, что успех Наримана Курбанова сыграет большую роль в популяризации гимнастики среди подрастающего поколения. При этом он напоминает о том, что еще один лидер команды Казах­стана по спортивной гимнас­тике – Милад Карими – также выступил в финале Олимпийских игр, где боролся за награду в вольных упражнениях, заняв пятое место. Он также защищал честь страны в многоборье, но не хватило небольшого спортивного везения, чтобы быть в числе сильнейших. Сам же тренер мечтает о том, чтобы на Олимпиаде 2028 года наши спортсмены боролись не только в личных, но и командных соревнованиях.

Александр Ким является мас­тером спорта СССР, судьей меж­дународной категории с 1998 года. На тренерской работе находится с 1989 года, имеет опыт преподавательской работы в вузе, возглавлял молодежную, а с 2015 года и национальную команду страны. Под его руководством сборная Казахстана работала по специаль­ной Комплексной программе, разработанной им же в 2019 году. Изучив несколько направлений развития гимнастики в мире, тренер пришел к выводу, что нам ближе российская школа, в основе которой лежит советская школа гимнастики. Современная технология подготовки казахстанских гимнастов высшего класса опирается на результаты научных исследований и имеет научно-методическое обоснование. Еще советские ученые разработали биомеханические и психолого-педагогические основы деятельности гимнастов, а также основные аспекты их подготовки (технической, физической, психологической и теоретической). Их отличает оттачивание линий, функций, развитие специальных качеств и способностей.

Слушая собеседника, поняла, что это серьезный аналитичес­кий труд тренера, в которым четко поставлены цели и задачи, необходимые для достижения высоких результатов. Гимнастика – это образ жизни, и потому в ней нужно и важно все. Есть в этой программе и свои нюансы.

– К сожалению, сейчас в казахстанской гимнастике не существует проблемы отбора лучших из лучших, потому что нет былой массовости. Даже в конце 90-х годов прошлого столетия в нашей стране начинающих атлетов было в десятки раз больше, чем сейчас. Отрадно, что успешное выступление нынешнего поколения гимнастов на международной арене все же поспособствовало тому, что больше детей стало приходить в этот вид спорта. И все же реальность такова, что сегодня в стране мало гимнастов и есть дефицит тренеров. Массовость можно определить по количеству спортивных школ и групп в них, а их явно недостаточно для страны. Их не сравнить с количеством гимнастических школ в России, Китае, США, Японии, – отмечает Александр Ким.

По словам казахстанского наставника, в последние годы в мире доминирует азиатская школа гимнастики, о чем свидетельствуют и результаты нынешней Олимпиады. Первое командное место взяли японцы, второе – китайцы, третье – американцы. В многоборье «золото» завоевал представитель Японии, «сереб­ро» и «бронзу» взяли китайские спортсмены. Больше всего первых мест на отдельных снарядах также завоевали гимнасты Азии.

Так за счет чего же казахстанским атлетам удается конкурировать с этими гимнастическими державами?

По словам Александра Кима, несмотря на отсутствие массовости, он на основе анализа сложившихся сил на мировой арене, а также с учетом тенденций развития этого спорта в стране сделал вывод, что можно конкурировать с этими странами лишь за счет качества и сложности программ, преемственности знаний предыдущих поколений тренеров и соревновательного опыта. Большую помощь в работе национальной сборной оказывает тренер-консультант Владимир Ваткин из Беларуси, один из опытнейших специалистов международного уровня, работавший главным тренером сборной Австралии и Бразилии.

– Владимир Романович, как высококвалифицированный тренер, нашел ту изюминку в нашей команде, которая позволила ей поверить в свои силы и успешно выступать на международных соревнованиях. Есть такое понятие, как «запотевшие очки», и он своими советами как бы протирал нам их. Надеюсь, специалист продолжит свою работу в Казахстане. Не хочу умалять труд казахстанских тренеров и гимнастов, но с его приходом у нас изменился настрой, ребята стали тренироваться несколько иначе. Я все время говорил, что мы не хуже китайцев, американцев, европейцев, но это спорт, и надо постоянно тренироваться и соревноваться с ними. В итоге Милад Карими стал делать одну из самых сложнейших программ на перекладине, а Нариман Курбанов – на коне, – говорит собеседник.

Сегодняшний феномен казах­станской гимнастики заключается­ в том, что, не имея массовости и большого количества школ, а также при дефиците тренеров на международном уровне мы все же соперничаем на равных с ведущими странами, и в первую очередь азиатскими. В 2023 году сборная Казахстана стала третьей на первенстве континента и обошла спортсменов Южной Кореи. Но не следует забывать и о том, что сегодня в мире за призовые места борются представители Филиппин, Колумбии, Бразилии, Австралии, которые ранее не были в элите мужской спортивной гимнастики.

Какие же шаги необходимо предпринимать Казахстану, чтобы не отставать в этой гонке, учитывая, что Алматы всегда был одним из центров развития этого вида спорта в республике? По словам Александра Кима, в первую очередь для выполнения всех вышеперечисленных задач необходимо обеспечить национальную сборную команду специализированной гимнас­тической базой, оснащенной современным оборудованием. Но, увы, у нас до сих пор нет отдельной спортивной базы по спортивной гимнастике со всеми необходимыми условиями, сетует собеседник. В мегаполисе сегодня есть только одна специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 9, где созданы необходимые условия для подготовки гимнастов. Есть также гимнастический зал в Цент­ре олимпийской подготовки, но он оснащен китайскими снарядами не самого высокого качества. Сегодня необходимо улучшать материально-техническую базу, получать немецкие снаряды, которые отличают высокое качество и надежность, что предотвра­щает травмы. Также казахстанской гимнастике, прежде всего, необходимы массовость на уровне начальной подготовки и среднего звена, грамотные специалисты. Должна быть продумана достойная оплата труда тренеров. Успех возможен, когда соблюдены условия «пятиконечной звез­ды» – специализированный зал, восстановление (сауна, бассейн), возможности для релаксации, учеба, зона отдыха, – которые сконцентрированы в одном мес­те. Александр Ким вспоминает, что даже в начале 2000-х годов в стране было много соревнований среди школьников, на уровне первого юношеского разряда и третьего взрослого. Но сейчас, надо признать, гимнастика – это финансово затратный вид спорта, а отсюда и такие последствия.

– К сожалению, сегодня нет мужской спортивной гимнастики в Караганде, Уральске, Петропавловске, Таразе, Кызылорде. Потенциал для развития этого вида спорта есть фактически лишь в Алматы, где еще можно открывать новые секции и хоть как-то восполнять дефицит тренеров, – говорит собеседник. – Радует то, что сегодня на кафедре гимнастики в Академии спорта и туризма работает один из ведущих специа­листов – Нуртас Кожаков. Также на днях планируются курсы по повышению квалификации тренеров, которые пройдут на казахском и русском языках.

Александр Ким напомнил аксиому о том, что сегодня спорт высших достижений представ­ляет собой синтез многих составляющих. Это не только современная методика тренировок, но качественное и сбалансированное питание, система восстановления, психологическая поддержка. В спортивной гимнастике – шесть снарядов, каждый из них как отдельный вид спорта, причем есть еще и седьмой вид – многоборье. Гимнастика – технически сложный вид спорта, к которому приобщаются в возрасте пяти-шес­ти лет. Специфика гимнастики предполагает индивидуальную работу тренера и его подопечного, в которой надо учитывать много нюансов. На основе этого надо знать психологию ребенка, педагогику, в совершенстве владеть знаниями по физиологии, которые приобретаются в вузе. Сегодня тренерами работают настоящие фанаты своего дела, но этого мало для достижения самых высоких результатов.

#олимпиада #Спорт #гимнастика #Нариман Курбанов

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