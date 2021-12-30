«Оливье» решил «кусаться»

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Михаил Тё

Исходя из нынешних рыночных и магазинных цен, традиционный новогодний салат «Оливье» на 4 персоны обойдется жамбылцам примерно в 2 115 тенге.

Согласно классическому рецепту, для блюда потребуются маринованные огурцы. 400 граммов соленых овощей можно приобрести на развес на рынке за 280 тенге. Также необходимы 400-граммовая банка зеленого горошка стоимостью 410 тенге, полкилограмма картофеля за 120 тенге, 200 граммов моркови (50 тенге), а также в два раза меньше репчатого лука, который обойдется в среднем в 12 тенге.

Нельзя забывать и о других компонентах. 300 граммов вареной колбасы обойдутся нынче в 700 тенге, а 5 куриных яиц – в 250. Нарезанные кубиками ингредиенты требуется заправить майонезом. Для такого объема необходимо 200 граммов, которые стоят около 295 тенге.

Между тем за салат «Селедка «под шубой» в кафе на такое количество человек придется выложить
3 тыс. тенге. Его можно заказать как в самом заведении, так и на вынос.

На горячее для праздничного меню вполне могут подойти вторые блюда из мяса. Для запекания или тушения говядины потребуется филе, и оно обойдется населению примерно в 2 650 тенге за килограмм.

Можно выбрать блюда из баранины, кусочки которой торговцы продают за 2 100 тенге. Между тем для гарнира вполне подойдут вареный рис, килограмм которого стоит 340–350 тенге, или картофель по 240–250 тенге за килограмм.

Банку маслин с косточками массой 190 граммов в супермаркетах отпускают за 880 тенге. Консервированные шпроты в масле в зависимости от производителя стоят от 280 до 740 тенге.

Однолитровый негазированный сок в тетрапакете в области можно купить в среднем за 320–350 тенге, двухлитровую упаковку – за 630. Бутылка шампанского стоит 1 200–1 350 тенге.

Хорошим дополнением к нему может стать 100-граммовая плитка отечественного шоколада стоимостью 380 тенге.
На десерт предлагаются мандарины по 1 300 тенге и яблоки по 380 тенге за кило­грамм. Кроме того, можно купить ананас по
2 500 тенге за штуку. Цена, конечно, кусается, но зато как вкусно.

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