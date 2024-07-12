За четыре месяца товарооборот Казахстана с Узбекистаном превысил $1,2 млрд

Правительство
49
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Алматы под председательством премьер-министров Казахстана и Узбекистана Олжаса Бектенова и Абдуллы Арипова состоялось 21 заседание совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки в преддверии официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан и рассмотрели темпы реализации договоренностей глав двух государств. В частности, обсужден статус проектов, нацеленных на укрепление торгово-экономического, инвестиционного, водно-энергетического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, экологии и цифровизации.

На Казахстан и Узбекистан приходится 57% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил $4,5 млрд, за 4 месяца 2024-го объем превысил $1,2 млрд.

Промышленная кооперация предусматривает реализацию 69 проектов на сумму $3,1 млрд с созданием более 14,7 тысяч рабочих мест. На сегодня уже успешно реализованы 12 совместных проектов на сумму $217 млн с созданием порядка 4,5 тыс. рабочих мест. В настоящее время реализуются 3 инвестиционных проекта на $178 млн. Одним из крупных проектов является электрометаллургический завод с мощностью 500 тыс. тонн стальной продукции в городе Тараз.

Реализация проекта строительства Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» площадью 100 га на территориях Туркестанской области Казахстана и Сырдарьинской области Узбекистана позволит создать дополнительные стимулирующие условия для совместных производств.

В сфере машиностроения Казахстан и Узбекистан будут расширять сотрудничество по увеличению объемов взаимных поставок электротехнической продукции и аккумуляторов на ежегодной основе.

Увеличению грузооборота способствуют принимаемые меры по расширению взаимосвязей в транспортной сфере, развитию железнодорожной инфраструктуры и ликвидации «узких мест». В этой связи сторонами выражена совместная заинтересованность в реализации проектов «Дарбаза-Мактаарал», Алматинской кольцевой дороги, станции Достык.

Учитывая влияние водной сферы на жизнедеятельность стран, проработаны инструменты дальнейшего укрепления сотрудничества. В частности, совместные шаги по цифровизации и автоматизации участков водораспределения на территориях двух стран.

«Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Перед нашими правительствами главами двух государств поставлена задача по доведению в среднесрочной перспективе объема взаимной торговли до $10 млрд. В данном направлении мы заинтересованы в наращивании торговли в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также повышении уровня промышленной кооперации», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь Абдулла Арипов отметил, что взаимоотношения между Казахстаном и Узбекистаном  в последние годы стремительно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. При этом имеется огромный потенциал для их дальнейшего  укрепления. 

«Позитивный рост наблюдается во всех сферах. Это полностью отвечает интересам наших братских народов. Несомненно, важным фактором такого высокого уровня партнерства являются дружеские и доверительные отношения между главами наших государств. Уверен, что сегодняшняя встреча и достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству», — отметил Абдулла Арипов.

Итогом заседания стало подписание Протокола 21-го заседания Совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Справочная информация: Товарооборот Казахстана и Узбекистана за 5 лет вырос на 29,5%, составив $4,4 млрд. Экспорт отечественных товаров увеличился на 56,9%: с $2 млрд до $3,1 млрд. Импорт за рассматриваемый период уменьшился на 9,1% и в 2023 году составил $1,3 млрд.

#Правительство #Бектенов

Популярное

Все
Встречает гостей казахский аул
Усилено патрулирование лесных территорий
В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра
Учить государственный язык в парке приглашают горожан старшеклассники
Как звучит новое слово
Культурный диалог между странами и поколениями
Высокая цена беспечности
Речной патруль: приготовиться к погружению!
Перед сборной стоит задача попасть на зимнюю Олимпиаду
Почти 20 млн тенге перевела мошенникам жительница Актобе
В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024
Алимханулы провел дуэль взглядов перед боем за два титула
В Японии законодательно обязали жителей смеяться
Религиозных радикалов задержали в нескольких регионах РК
Более ста тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Театральная Евразия»
Танцуют все!
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2024 года №48-НП
Хоккейный клуб «Сарыарка» незаконно приобрели в Карагандинской области
Долги работодателей по заработной плате озвучили в Минтруда
Турция намерена стать полноправным членом ШОС
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Читайте также

Генетический центр животноводства и растениеводства создаду…
С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК н…
Казахстан продолжит активно работать над внедрением ИИ во в…
Казахстан станет региональным цифровым хабом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]