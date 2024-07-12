За четыре месяца товарооборот Казахстана с Узбекистаном превысил $1,2 млрд

В Алматы под председательством премьер-министров Казахстана и Узбекистана Олжаса Бектенова и Абдуллы Арипова состоялось 21 заседание совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки в преддверии официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан и рассмотрели темпы реализации договоренностей глав двух государств. В частности, обсужден статус проектов, нацеленных на укрепление торгово-экономического, инвестиционного, водно-энергетического сотрудничества, взаимодействия в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, экологии и цифровизации.

На Казахстан и Узбекистан приходится 57% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил $4,5 млрд, за 4 месяца 2024-го объем превысил $1,2 млрд.

Промышленная кооперация предусматривает реализацию 69 проектов на сумму $3,1 млрд с созданием более 14,7 тысяч рабочих мест. На сегодня уже успешно реализованы 12 совместных проектов на сумму $217 млн с созданием порядка 4,5 тыс. рабочих мест. В настоящее время реализуются 3 инвестиционных проекта на $178 млн. Одним из крупных проектов является электрометаллургический завод с мощностью 500 тыс. тонн стальной продукции в городе Тараз.

Реализация проекта строительства Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» площадью 100 га на территориях Туркестанской области Казахстана и Сырдарьинской области Узбекистана позволит создать дополнительные стимулирующие условия для совместных производств.

В сфере машиностроения Казахстан и Узбекистан будут расширять сотрудничество по увеличению объемов взаимных поставок электротехнической продукции и аккумуляторов на ежегодной основе.

Увеличению грузооборота способствуют принимаемые меры по расширению взаимосвязей в транспортной сфере, развитию железнодорожной инфраструктуры и ликвидации «узких мест». В этой связи сторонами выражена совместная заинтересованность в реализации проектов «Дарбаза-Мактаарал», Алматинской кольцевой дороги, станции Достык.

Учитывая влияние водной сферы на жизнедеятельность стран, проработаны инструменты дальнейшего укрепления сотрудничества. В частности, совместные шаги по цифровизации и автоматизации участков водораспределения на территориях двух стран.

«Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Перед нашими правительствами главами двух государств поставлена задача по доведению в среднесрочной перспективе объема взаимной торговли до $10 млрд. В данном направлении мы заинтересованы в наращивании торговли в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также повышении уровня промышленной кооперации», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь Абдулла Арипов отметил, что взаимоотношения между Казахстаном и Узбекистаном в последние годы стремительно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. При этом имеется огромный потенциал для их дальнейшего укрепления.

«Позитивный рост наблюдается во всех сферах. Это полностью отвечает интересам наших братских народов. Несомненно, важным фактором такого высокого уровня партнерства являются дружеские и доверительные отношения между главами наших государств. Уверен, что сегодняшняя встреча и достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству», — отметил Абдулла Арипов.

Итогом заседания стало подписание Протокола 21-го заседания Совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Справочная информация: Товарооборот Казахстана и Узбекистана за 5 лет вырос на 29,5%, составив $4,4 млрд. Экспорт отечественных товаров увеличился на 56,9%: с $2 млрд до $3,1 млрд. Импорт за рассматриваемый период уменьшился на 9,1% и в 2023 году составил $1,3 млрд.