Олжас Бектенов назначен руководителем аппарата акима Астаны

Аким столицы Адильбек Джаксыбеков подписал распоряжение о назначении Олжаса Абаевича Бектенова руководителем аппарата акима Астаны, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Юрист по образованию Олжас Бектенов (1980 года рождения) начал трудовую деятельность в 2002 году с должности главного специалиста отдела в Управлении юстиции Алматы.
В 2006 году был назначен экспертом юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК. Долгое время проработал в Администрации Президента РК, затем заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.
С января 2015 года он занимал пост руководителя Управления государственных закупок Астаны.
Сообщается также, что Бектенов награжден орденом "Айбын" ІІ степени.