Олжас Бектенов: «Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев»

Правительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава правительства Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития нефтегазовой отрасли передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе совещания обсуждены текущие вызовы и перспективы нефтедобычи, переработки нефти, а также планы по реализации новых проектов в геологоразведке. 

Как отметил премьер, главой государства перед правительством поставлены задачи по развитию и повышению инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора.

В прошлом году в стране добыто 90 млн тонн нефти, подтвержденные запасы оцениваются в 2,9 млрд тонн. Отрасль формирует значительную часть налоговых поступлений и рабочих мест.

Бектенов подчеркнул важность запуска в Казахстане крупных проектов, среди которых нефтехимический завод в Атырауской области мощностью 500 тыс. тонн полипропилена в год, начало строительства трех газоперерабатывающих заводов. Обсуждены перспективы строительства заводов по производству бутадиена и полиэтилена.

«Совершенствуется налоговое и инвестиционное законодательство, внесены поправки в Предпринимательский кодекс и Кодекс О недрах и недропользовании», снижающие нагрузку на предприятия. Внедрен улучшенный модельный контракт по сложным проектам, закрепляющий пакет регуляторных и фискальных преференций для недропользователей. Правительством планируются дальнейшие реформы, направленные на либерализацию рынка нефти и нефтепродуктов. Для этих целей разрабатывается пакет законодательных поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы, Кодекс «О недрах и недропользовании», которые дадут дополнительный стимул недропользователям и производителям нефтепродуктов», – перечислил он. 

В свою очередь, от бизнеса ожидаются ответные меры в виде существенного увеличения доли местного содержания и поддержки отечественных товаропроизводителей. Важная роль здесь отведена трем крупным консорциумам – «Тенгизшевройл», Karachaganak Petroleum Operating B.V. и North Caspian Operating Company N.V., на долю которых приходится 70% всех закупок в отрасли.

«Нефтегазовая отрасль, прежде всего, должна работать на благо всех казахстанцев. Мы стремимся к тому, чтобы как можно большая часть доходов от нефтегазовой деятельности оставалась в Казахстане, способствуя развитию национального бизнеса, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни наших граждан. Необходимо также уделять должное внимание местным кадрам. Во многих отчетах мы видим, что более 90% работников это казахстанцы. Но этого нельзя сказать об управленческом звене. На сегодня в стране достаточно управленцев с опытом работы в лучших мировых нефтегазовых компаниях. Нужно предлагать им перспективные позиции в проектах», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По его словам, правительство уделяет особое внимание поддержке геологоразведочных работ с созданием условий для привлечения инвестиций. В этой связи компаниям предложено активнее проводить исследовательские работы по изучению глубокозалегающих горизонтов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на вопросах экологии, подчеркнув важность баланса между экономическим развитием и экологической устойчивостью. Для этого необходимо активнее инвестировать в инновационные разработки и новые технологичные решения. 

С докладами о ситуации в нефтегазовой отрасли выступили председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, управляющий директор Евразийского подразделения Chevron Corporation Дерек Магнес, председатель Ассоциации KAZENERGY Магзум Мирзагалиев, генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз» Ли Шуфэн и др.

#Правительство #инвестиции #Бектенов #нефтегаз

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