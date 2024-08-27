Бектенов поставил задачу по эффективному использованию бюджетных средств

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что первоочередной задачей при определении параметров республиканского бюджета является восстановление сбалансированности государственных финансов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этой связи дальнейшие действия правительства будут связаны с консолидацией обязательств, активов и в целом всех денежных потоков государства.

«Будет продолжена работа по проведению согласованной налогово-бюджетной, денежно-кредитной и отраслевой политики для качественного, динамичного развития национальной экономики. Также хочу отметить, что представленный проект республиканского бюджета направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства. Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств», — отметил Олжас Бектенов, предложив участникам заседания одобрить данные подходы.

Министерствам национальной экономики и финансов совместно с аппаратом правительства поручено обеспечить внесение законопроектов и Прогноза социально-экономического развития в парламент РК.