Олжас Бектенов поручил до конца недели выплатить компенсацию пострадавшим

Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Заслушаны доклады министров финансов Мади Такиева, промышленности и строительства Каната Шарлапаева, акимов регионов.

На сегодня 3 561 пострадавшей семье выплатили порядка 1 млрд тенге в виде единовременной компенсации за утраченное имущество в размере 100 МРП. До конца текущей недели всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

Людям, потерявшим жилье, будет построено новое либо приобретено готовое на рынке по выбору самого пострадавшего. Аналогичный механизм будет применен по дачным домам, если они являются единственным жильем пострадавшего.

На совещании акимы регионов, пострадавших в результате паводков, доложили о текущих результатах проводимой работы по возмещению ущерба. Так, в Павлодарской области совместно со спонсорами возмещен ущерб по 119 домам и начато строительство 5 домов, непригодных для жилья. В Костанайской области для пострадавших уже приобретены 27 квартир в городе Аркалык, социальная помощь выплачена 1 600 семьям. В Актюбинской области 44 семьям возмещен материальный ущерб на сумму 94,3 млн тенге, начато строительство 57 новых домов.

Всего, по оперативным данным акиматов, на сегодня количество пострадавших домов составляет 9 627, в том числе индивидуальных 9 610 и 17 многоквартирных жилых домов. По результатам технического обследования 2 123 домов установлено, что 1 067 домов не подлежат восстановлению, а 1 056 домов требуют ремонта. Работа по оценке ущерба пострадавших жилых домов продолжается.

Глава правительства подчеркнул, что это предварительные данные и, с учетом продолжающейся сложной паводковой ситуации в ряде регионов, масштаб ущерба может возрасти.

«Президент приоритетной задачей поставил оказание максимальной помощи всем пострадавшим от паводков. В регионах, где вода уже отступила, акиматам нужно завершить формирование списков пострадавших граждан, утраченного или поврежденного имущества, их оценку и срочно приступить к возмещению ущерба. Работа комиссий должна быть оперативной, бюрократия недопустима. Мобилизуйте все необходимые ресурсы», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Акиматам пострадавших регионов поручено в максимально сжатые сроки завершить работы по техническому обследованию подтопленных зданий с закреплением за отдельными участками ответственных лиц и в срочном порядке определить новые земельные участки для привязки проектов к местности. В приоритете премьер-министр обозначил использование готовых участков, максимально безопасных от возможных подтоплений, перспективных для развития и обеспеченных инфраструктурой.

#паводки #Правительство #компенсация

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