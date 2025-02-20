Олжас Бектенов провел заседание СД холдинга «Байтерек»

Экономика,Правительство
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Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Руководитель правительства был проинформирован о результатах инвестиционной и финансовой деятельности холдинга и его дочерних организаций за 2024 год в части поддержки отечественных товаропроизводителей, оказываемой в рамках действующих инструментов.

Председатель правления НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин доложил о принятых мерах по финансированию несырьевого сектора экономики на общую сумму 4,09 трлн тенге. По сравнению с предыдущим годом объем поддержки увеличился на 52%. Всего охвачено порядка 58 тыс. частных компаний и организаций, не относящихся к субъектам квазигосударственного сектора. В результате увеличения мер господдержки в регионах создано более 6 тыс. новых рабочих мест. Производителями выпущено продукции и оказано услуг на сумму 7,3 трлн тенге. При этом объем экспорта вырос на более чем на треть и достиг свыше 1,046 трлн тенге.

Особое внимание уделено развитию агропромышленного комплекса страны. Так, посредством инструментов холдинга и его структур аграриями приобретено более 10,5 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования. Кроме того, запущена программа финансирования весенне-полевых и уборочных работ за счет привлечения облигационных займов на рыночных условиях. В целях развития «зеленой» экономики поддержано 3 проекта в области энергетики на сумму 14,5 млрд тенге.

Руководителю правительства было доложено о принятых мерах по увеличению доли внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг группы компаний АО «НУХ «Байтерек». В работах доля выросла с 97,9% в 2023 году до 99,9% в 2024, в услугах с 94% до 96%, в товарах с 3% до 48%. Общий объем закупок по группе компаний АО «НУХ «Байтерек» в прошлом году составил 54 млрд тенге. При этом у отечественных производителей товаров, работ и услуг закуплено на 46 млрд тенге, или 85%.

#Бектенов #Байтерек #совет директоров

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