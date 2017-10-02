Омбудсмен призвал сделать бесплатными лекарства для пожилых людей

Общество
Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в адрес Правительства РК обращение, в котором представил ряд предложений по обеспечению прав пожилых людей. Так, одной инициатив является пересмотр Перечня лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и включения в него препаратов для лечения наиболее распространенных болезней среди пожилых людей, сообщает Кazpravda.kz с ссылкой на пресс-службу аппарата уполномоченного.
В обращении омбудсмена отмечено, что анализ поступающих в адрес омбудсмена обращений и результаты мониторинговой деятельности свидетельствуют о факторах, сдерживающих реализацию пожилыми людьми своих прав в сфере доступа к медицинской помощи, социальным услугам, а также обеспечению трудовых, культурных, имущественных и иных прав.
Прежде всего, обращает на себя внимание отсутствие единого систематизированного нормативного правового акта, регламентирующего вышеупомянутые права пожилых людей, определяющего их самостоятельный правовой статус при реализации ими своих прав. Наличие такого документа могло бы служить основанием, например, для закрепления права пожилых людей на охрану здоровья в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" по аналогии с правами детей, женщин, военнослужащих.
Омбудсмен обратил внимание на имеющие место случаи отказа медицинскими работниками в оказании надлежащей медицинской помощи пожилым пациентам с хроническими заболеваниями, а также на недостаток гериатрических отделений в поликлиниках и подготовленных в этой сфере специалистов, и предложил ускорить внедрение гериатрической и геронтологической помощи людям старшего поколения во всех регионах страны, в том числе в сельских населенных пунктах.
Актуальной для большинства пожилых людей является проблема приобретения необходимых лекарственных препаратов, не входящих в Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Наглядным примером является отсутствие в указанном Перечне лекарств от наиболее распространенных среди пожилых людей заболеваний глаз. В этой связи национальным правозащитным учреждением предложено пересмотреть данный Перечень с учетом заболеваний пожилых людей.
В ряде областей страны функционируют так называемые социальные аптеки, в которых социально уязвимые категории граждан могут приобрести лекарства по сниженным ценам. Однако в большинстве сельских населенных пунктов такие аптеки отсутствуют.
Также обращено внимание на неупорядоченность предоставления санаторно-курортного лечения в регионах страны. Так, в отдельных областях данный вид лечения предоставляется всем лицам пенсионного возраста, в других – только из числа участников Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, а также людей с инвалидностью.
В данной связи затронут вопрос обеспечения равного доступа людей старшего поколения к одним и тем же услугам в регионах страны, а также в городской и сельской местности. В целях обеспечения доступа этой группы граждан к медицинским, социальным, культурным, транспортным, финансовым услугам, отмечена необходимость тщательного изучения ситуации с положением пожилых людей во всех регионах страны, в особенности в сельских населенных пунктах.
Для многих пожилых людей продолжение полезной деятельности после достижения пенсионного возраста дает возможность оставаться интегрированными в общество, сохранять свой социальный статус, экономическую независимость, а также реализовывать накопленный интеллектуальный потенциал и профессиональный опыт. В связи с этим автор письма обратил внимание на отсутствие в трудовом законодательстве механизмов по оказанию содействия занятости, профессиональной ориентации лиц, достигших пенсионного возраста и желающих трудиться. Между тем Замечание общего порядка № 6 Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам предусматривает принятие государством мер по недопущению любой дискриминации по признаку возраста в области труда и занятости.
В данном контексте омбудсменом предложена разработка механизмов занятости лиц пенсионного возраста, в том числе доступа к занятию предпринимательством, а также расширение практики наставничества с использованием их трудового опыта и интеллектуального потенциала.
В связи с развитием информационно-телекоммуникационных технологий и цифровизации выражено мнение о необходимости обучения граждан старшего поколения компьютерной грамотности, пользованию современными информационными технологиями.
Поступающие в учреждение омбудсмена жалобы свидетельствуют о том, что данная категория граждан чаще, чем другие, становится жертвами различных видов мошенничества, в частности в отношении их недвижимой собственности, финансовых накоплений. В данной связи предложено проведение анализа правонарушений в отношении пожилых людей с последующим ведением официальной статистики в этой сфере.
В обращении омбудсмена отмечено, что анализ поступающих в адрес омбудсмена обращений и результаты мониторинговой деятельности свидетельствуют о факторах, сдерживающих реализацию пожилыми людьми своих прав в сфере доступа к медицинской помощи, социальным услугам, а также обеспечению трудовых, культурных, имущественных и иных прав.
Прежде всего, обращает на себя внимание отсутствие единого систематизированного нормативного правового акта, регламентирующего вышеупомянутые права пожилых людей, определяющего их самостоятельный правовой статус при реализации ими своих прав. Наличие такого документа могло бы служить основанием, например, для закрепления права пожилых людей на охрану здоровья в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" по аналогии с правами детей, женщин, военнослужащих.
Омбудсмен обратил внимание на имеющие место случаи отказа медицинскими работниками в оказании надлежащей медицинской помощи пожилым пациентам с хроническими заболеваниями, а также на недостаток гериатрических отделений в поликлиниках и подготовленных в этой сфере специалистов, и предложил ускорить внедрение гериатрической и геронтологической помощи людям старшего поколения во всех регионах страны, в том числе в сельских населенных пунктах.
Актуальной для большинства пожилых людей является проблема приобретения необходимых лекарственных препаратов, не входящих в Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Наглядным примером является отсутствие в указанном Перечне лекарств от наиболее распространенных среди пожилых людей заболеваний глаз. В этой связи национальным правозащитным учреждением предложено пересмотреть данный Перечень с учетом заболеваний пожилых людей.
В ряде областей страны функционируют так называемые социальные аптеки, в которых социально уязвимые категории граждан могут приобрести лекарства по сниженным ценам. Однако в большинстве сельских населенных пунктов такие аптеки отсутствуют.
Также обращено внимание на неупорядоченность предоставления санаторно-курортного лечения в регионах страны. Так, в отдельных областях данный вид лечения предоставляется всем лицам пенсионного возраста, в других – только из числа участников Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, а также людей с инвалидностью.
В данной связи затронут вопрос обеспечения равного доступа людей старшего поколения к одним и тем же услугам в регионах страны, а также в городской и сельской местности. В целях обеспечения доступа этой группы граждан к медицинским, социальным, культурным, транспортным, финансовым услугам, отмечена необходимость тщательного изучения ситуации с положением пожилых людей во всех регионах страны, в особенности в сельских населенных пунктах.
Для многих пожилых людей продолжение полезной деятельности после достижения пенсионного возраста дает возможность оставаться интегрированными в общество, сохранять свой социальный статус, экономическую независимость, а также реализовывать накопленный интеллектуальный потенциал и профессиональный опыт. В связи с этим автор письма обратил внимание на отсутствие в трудовом законодательстве механизмов по оказанию содействия занятости, профессиональной ориентации лиц, достигших пенсионного возраста и желающих трудиться. Между тем Замечание общего порядка № 6 Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам предусматривает принятие государством мер по недопущению любой дискриминации по признаку возраста в области труда и занятости.
В данном контексте омбудсменом предложена разработка механизмов занятости лиц пенсионного возраста, в том числе доступа к занятию предпринимательством, а также расширение практики наставничества с использованием их трудового опыта и интеллектуального потенциала.
В связи с развитием информационно-телекоммуникационных технологий и цифровизации выражено мнение о необходимости обучения граждан старшего поколения компьютерной грамотности, пользованию современными информационными технологиями.
Поступающие в учреждение омбудсмена жалобы свидетельствуют о том, что данная категория граждан чаще, чем другие, становится жертвами различных видов мошенничества, в частности в отношении их недвижимой собственности, финансовых накоплений. В данной связи предложено проведение анализа правонарушений в отношении пожилых людей с последующим ведением официальной статистики в этой сфере.