Общество

Омбудсмен призвал сделать бесплатными лекарства для пожилых людей

Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в адрес Правительства РК обращение, в котором представил ряд предложений по обеспечению прав пожилых людей. Так, одной инициатив является пересмотр Перечня лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и включения в него препаратов для лечения наиболее распространенных болезней среди пожилых людей, сообщает Кazpravda.kz с ссылкой на пресс-службу аппарата уполномоченного.

В обращении омбудсмена отмечено, что анализ поступающих в адрес омбудсмена обращений и результаты мониторинговой деятельности свидетельствуют о факторах, сдерживающих реализацию пожилыми людьми своих прав в сфере доступа к медицинской помощи, социальным услугам, а также обеспечению трудовых, культурных, имущественных и иных прав.

Прежде всего, обращает на себя внимание отсутствие единого систематизированного нормативного правового акта, регламентирующего вышеупомянутые права пожилых людей, определяющего их самостоятельный правовой статус при реализации ими своих прав. Наличие такого документа могло бы служить основанием, например, для закрепления права пожилых людей на охрану здоровья в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" по аналогии с правами детей, женщин, военнослужащих.

Омбудсмен обратил внимание на имеющие место случаи отказа медицинскими работниками в оказании надлежащей медицинской помощи пожилым пациентам с хроническими заболеваниями, а также на недостаток гериатрических отделений в поликлиниках и подготовленных в этой сфере специалистов, и предложил ускорить внедрение гериатрической и геронтологической помощи людям старшего поколения во всех регионах страны, в том числе в сельских населенных пунктах.

Актуальной для большинства пожилых людей является проблема приобретения необходимых лекарственных препаратов, не входящих в Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Наглядным примером является отсутствие в указанном Перечне лекарств от наиболее распространенных среди пожилых людей заболеваний глаз. В этой связи национальным правозащитным учреждением предложено пересмотреть данный Перечень с учетом заболеваний пожилых людей.

В ряде областей страны функционируют так называемые социальные аптеки, в которых социально уязвимые категории граждан могут приобрести лекарства по сниженным ценам. Однако в большинстве сельских населенных пунктов такие аптеки отсутствуют.

Также обращено внимание на неупорядоченность предоставления санаторно-курортного лечения в регионах страны. Так, в отдельных областях данный вид лечения предоставляется всем лицам пенсионного возраста, в других – только из числа участников Великой Отечественной войны, лиц, приравненных к ним, а также людей с инвалидностью.

В данной связи затронут вопрос обеспечения равного доступа людей старшего поколения к одним и тем же услугам в регионах страны, а также в городской и сельской местности. В целях обеспечения доступа этой группы граждан к медицинским, социальным, культурным, транспортным, финансовым услугам, отмечена необходимость тщательного изучения ситуации с положением пожилых людей во всех регионах страны, в особенности в сельских населенных пунктах.

Для многих пожилых людей продолжение полезной деятельности после достижения пенсионного возраста дает возможность оставаться интегрированными в общество, сохранять свой социальный статус, экономическую независимость, а также реализовывать накопленный интеллектуальный потенциал и профессиональный опыт. В связи с этим автор письма обратил внимание на отсутствие в трудовом законодательстве механизмов по оказанию содействия занятости, профессиональной ориентации лиц, достигших пенсионного возраста и желающих трудиться. Между тем Замечание общего порядка № 6 Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам предусматривает принятие государством мер по недопущению любой дискриминации по признаку возраста в области труда и занятости.

В данном контексте омбудсменом предложена разработка механизмов занятости лиц пенсионного возраста, в том числе доступа к занятию предпринимательством, а также расширение практики наставничества с использованием их трудового опыта и интеллектуального потенциала.

В связи с развитием информационно-телекоммуникационных технологий и цифровизации выражено мнение о необходимости обучения граждан старшего поколения компьютерной грамотности, пользованию современными информационными технологиями. 

Поступающие в учреждение омбудсмена жалобы свидетельствуют о том, что данная категория граждан чаще, чем другие, становится жертвами различных видов мошенничества, в частности в отношении их недвижимой собственности, финансовых накоплений. В данной связи предложено проведение анализа правонарушений в отношении пожилых людей с последующим ведением официальной статистики в этой сфере.

Популярное

Все
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Выдвиженцев – двенадцать
Выборы депутатов в Мажилис Парламета и областные маслихаты состоятся в первой половине будущего года. Об их значении мы попросили рассказать депутата Акмолинского облмаслихата, председателя общественного совета города Косшы, председателя Ассоциации деловых женщин по региону Сайру Матайбаеву
Жильцы ряда многоквартирных домов Алматинской области встречают очередной отопительный сезон с ледяными батареями
Ландшафты Чарына и Иссыка
В Семее в музее Абая хранится фарфоровая пиала, которая принадлежала великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву
Владимир Путин прибыл в Астану
Важный шаг к Независимости
Цикл картин «Алаш Орда» казахстанской художницы Айши Сабыржанкызы удостоен главной награды на престижном конкурсе в Великобритании
От педагога до министра
Сотни стихийных мусорных свалок захламляют территорию Южного Казахстана, нанося вред экологии и ухудшая санитарное состояние вокруг населенных пунктов
Чтобы помнили
Женщину-юриста убили в Алматы
Радетельный сын родной земли
«Адай» звучит в Швейцарии
Дом, где рождались шедевры
Звезда для маэстро
Целая россыпь наград
Экономическое развитие немыслимо без науки
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Скорая помощь протаранила легковушку в Карагандинской области, погиб человек
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 октября
Общество
Жильцы ряда многоквартирных домов Алматинской области встре…
Общество
Сотни стихийных мусорных свалок захламляют территорию Южног…
Общество
Президентские выборы - 2022: ЦИК утвердила кандидатуры Жума…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]