Омбудсмен запросил техпомощь в расследовании пыток у главы Программного офиса ОБСЕ

Международное сотрудничество, Политика
1

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев встретился с главой офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькером Фробартом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК

Стороны определили формат сотрудничества института омбудсмена с миссией ОБСЕ, обсудили ключевые аспекты предстоящих совместных проектов, а также ряд актуальных вопросов региональной и международной правозащитной повестки.

Ластаев проинформировал собеседника о ситуации в области прав человека в Казахстане. В контексте проводимой конституционной реформы ознакомил с правовым положением омбудсмена, его новыми полномочиями, а также организацией деятельности разветвленной сети региональных представителей уполномоченного.

В ходе беседы омбудсмен запросил у д-ра Фробарта экспертную поддержку в части оказания технической помощи в расследовании пыток и профессиональном регулировании государством мирных собраний.

Также акцентировано внимание на принимаемых высокотехнологичных решениях по предупреждению нарушений прав человека в местах временной изоляции от общества.

«На сегодняшний день практически все учреждения закрытого типа оснащены сплошным видеонаблюдением, функционируют 243 терминала для подачи обращений в надзорные органы, минуя сотрудников администрации. Поэтапно планируется предоставить осужденным гражданам доступ к электронным государственным услугам», – отметил Артур Ластаев.

В свою очередь д-р Фробарт заверил, что офис ОБСЕ в Астане и далее намерен оказывать поддержку институту омбудсмена по широкому спектру вопросов, включая содействие в развитии и укреплении потенциала региональных представителей уполномоченного.

В завершение стороны договорились всецело способствовать дальнейшему развитию доверительного партнерства, выстраиваемого на принципах взаимного уважения и долгосрочности.

#помощь #международное сотрудничество #права человека #уполномоченный по правам человека #омбудсмен #ОБСЕ

Популярное

Все
Музыкант из Сатпаева нашла свое призвание и стала ювелиром
XIX век: из русских губерний в казахские степи
Новую балетную сказку, которая могла бы потеснить в новогоднем театральном репертуаре незаменимого «Щелкунчика», увидели зрители в Алматы
Шокан в Восточном Туркестане
В творческом тандеме
В Караганде на казахский язык перевели хиты книжных продаж – романы «Крестный отец» и «Однажды в Америке»
Эволюция журналистики «Алаш»
Вырастим спортсменов и творцов
На языке мира и дружбы
Беги, а то замерзнешь!
Повышение в классе
Самураи капитального ремонта
Курс на знание
Пинг-понг и не только
В Кокшетау при областном Дворце общественного согласия в середине января открылся клуб по развитию государственного языка «Мәміле»
Резерв большого спорта
Чтобы не «поплыть»
Топит города и села
Электронный помощник
Бесспорно, кукол любят не только дети. А жительница Кокшетау Анастасия Елисеева их еще и создает. Увлечение, отбирая львиную долю личного времени, дарит и море радости
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Кто ищет, тот найдет
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Еще раз о кино
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Гвардеец из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"
Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ
2023 год казахстанские профсоюзы проведут под эгидой Года безопасного труда
Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Россия
Вопросы сотрудничества Казахстана и России обсудили Смаилов…
Политика
В партийный список кандидатов в Мажилис от Общенациональной…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Заседание Евразийского межправительственного совета проходи…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Казахстан в ЕАЭС: преимущества, результаты и доходы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]