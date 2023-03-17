Он был родным в большой семье

Один из первых казахстанских журналистов, ответственный секретарь «Казахстанской правды», прозаик, переводчик, драматург, киносценарист и деятель народного просвещения – столь многогранной была личность лауреата Государственной премии КазССР им. Абая Николая Ивановича Анова.

Русская литература Казахстана прославлена именами Ивана Шухова, Дмитрия Снегина, Максима Зверева, Ивана Щеголихина, Николая Раевского. Особое место в ней занимает Николай Анов. Сын питерского рабочего, пошедший по стопам отца, свой путь в литературу начал журналистом. В 1914 году на страницах «Правды» был опубликован его первый рассказ «Кормилец». За ним последовали и другие: «Корреспондентка», «Лепта», «Смерть Агаши». Последний был высоко оценен Максимом Горьким, который включил рассказ молодого автора в первый сборник произведений писателей-рабочих.

В 1920 году Николай Иванович пере­ехал в Усть-Каменогорск, где сотрудничал с газетой «Советская власть», редактируемой известным русским писателем Павлом Петровичем Бажовым. Вместе с ним Анов участвовал в создании курсов для подготовки учителей-казахов. «Казахских детей родному языку должны учить казахские учителя!» – под таким лозунгом проходила плодотворная работа двух писателей на ниве просвещения. Ее результаты не заставили себя ждать: уже в июне 1920 года 87 учителей были направлены в казахские школы. Вдохнов­ленные «неслыханным успехом», как позже напишет Анов в своих воспоминаниях, писатели задумались о создании вуза. Благодаря помощи приехавших в Усть-Каменогорск ученых – профессора Матвеева, доцента Соколова, а также учителя истории Метаньева очень скоро распахнул свои двери для слушателей Алтайский крестьянский университет. Образовательного учреждения подобного рода до той поры не было не только в Казахстане, но и во всем мире, поэтому нет ничего удивительного в том, что слушать лекции профессоров крестьянского университета приезжали студенты из дальних уголков страны. «Из русских волостей по разверстке присылали студентов. Они приезжали со своими харчами, жильем их обеспечивал коммунальный отдел, выдавая ордера», – вспоминал Николай Иванович.

Спустя пять лет Анов перебрался в Кзыл-Орду, где отныне располагалось Правительство республики. По приглашению Николая Феоктистова он, уже известный в стране журналист, занял пост ответственного секретаря краевой газеты «Советская степь» (ныне –«Казахстанская правда»). Опыт работы в печатных изданиях не только способствовал выработке особого литературного стиля, основанного на правдивом изображении окружающей действительности и не допускающего никакого украшательства, но и выдвинул Николая Ивановича в ряды основоположников казахстанской журналистики. Несмотря на большую загруженность в газете, Анов пробует себя как драматург и становится одним из основателей первого казахского профессионального театра в Кзыл-Орде, на сцене которого ставится его первая пьеса «Исцеление». Главные роли в ней сыграли будущие народные артисты Калибек Куанышбаев и Серке Кожамкулов.

В мае 1926 года Николая Ивановича наз­начили редактором газеты «Джетысуйская искра», издававшейся в Алма-Ате. Однако на этой работе ему не пришлось задержаться долго – в следующем году он стал секретарем «Сибирских огней», одного из первых советских литературных журналов. Оказавшись на этом посту, Анов начал привлекать к работе в журнале литературную молодежь – Лео­нида Мартынова, Сергея Маркова, Евгения Забелина. Три года продолжалась работа Николая Ивановича в «Сибирских огнях», после чего он переехал в Москву. Известному в те годы журналу «Красная новь» – центру литературной борьбы 20–30-х годов – был нужен ответственный секретарь. На заседании редколлегии Всеволод Иванов, автор знаменитого «Бронепоезда 14-69», предложил кандидатуру Анова, с которым был знаком уже почти пятнадцать лет. Как позже вспоминал Николай Иванович, на посту ответственного секретаря его утвердили единогласно: «Все члены редколлегии охотно приняли меня в свою среду».

Находясь в Новосибирске и Москве, Николай Иванович активно выступал как пропагандист казахской культуры. Примечательны в этом отношении беседы Анова с Максимом Горьким. Молодой писатель рассказал классику русской литературы о жизни и творческой судьбе Амре Кашаубаева и Исы Байзакова, о литературном труде Мухтара Ауэзова, об артистизме Серке Кожамкулова и о неуто­мимой работе собирателя казахских песен Александра Затаевича.

Особый интерес Горького, как вспоминал Николай Иванович, вызвал Амре Кашаубаев. «Вот вы мне рассказали необычайную биографию гражданина Казахской Советской Республики, вчерашнего батрака, который стал знаменитым артистом… Возможно, и даже вероятно, такие певцы, как Амре, существуют и в других губерниях. Надо создать обстановку для развития и роста народных талантов», – отметил Алексей Максимович и посоветовал Анову взяться за работу над произведением о судьбе певца. Такое произведение – роман «Крылья песни» – будет написано много позже, однако ему предшествовала пьеса «Возвращение Серке», признанная и Горьким, и самим автором неудачной. Тем не менее при всей свойственной ему строгости Горький высоко оценил знание Ановым культуры, искусства и обычаев казахского народа. Именно это и станет впоследствии тем самым «казахстанским материалом», на основе которого будут написаны лучшие произведения писателя.

В начале 30-х годов творческая деятельность талантливого литератора была прервана необоснованным обвинением в антисоветской деятельности и последовавшим вслед за ним приговором – высылкой в Северный край на три года. Тяжелые условия ссылки не сломили Анова, он продолжал писать. В 1941-м увидело свет его первое крупное произведение – приключенческий роман «Пропавший брат», который показывал читателю события, происходившие в годы гражданской войны в Восточном Казахстане. Участником этих событий был сам Николай Иванович, поэтому в основу книги были положены подлинные факты. Отсюда – своеобразный мир романа, который «населен» не только вымышленными персонажами, но и реальными лицами. Читая «Пропавшего брата», мы в новом свете видим Павла Бажова, узнаем в Мироне Феокритове будущего главного редактора «Советской степи» Николая Феоктистова, знакомимся со знаменитым пчеловодом Дмитрием Панкратьевым. Роман, напоен­ный романтикой трудных лет, стал одной из любимых книг казах­станской молодежи тех лет.

После окончания Великой Отечественной войны Анов вернулся в Казах­стан и остался в нем навсегда. По просьбе режиссеров Посельского и Ляховского Николай Иванович взялся за кинодраматургию. Результатом этой пробы сил стал художественно-документальный фильм «Четверть века». Так начался казахстанский – наиболее плодотворный – период литературного творчества писателя. В 1951 году Государственное издательство художественной литературы планировало издать сборник казахских народных сказок. Составителем сборника выступил фольклорист Виктор Сидельников, общую редакцию осуществлял Мухтар Ауэзов, а перевод сказок был поручен Николаю Анову. Из совместной работы над этим изданием родилось творческое содружество Анова и Ауэзова. Через несколько лет великий казахский писатель обратился к Николаю Ивановичу с предложением стать переводчиком четвертой книги «Пути Абая». Анов сомневался – свои переводческие навыки он оценивал невысоко, поэтому считал, что, сравнивая его текст с текстами прежних переводчиков романа – Анны Никольской и Леонида Соболева, – «читатель сразу увидит разнобой».

Но Ауэзову удалось переубедить его. Николай Иванович взялся за работу с присущей ему неторопливостью и скрупулезностью. Перевод рождался в творческих спорах о стиле и авторском слоге, поэтому Анов несколько раз переписывал уже завершенные главы. Столь медленное продвижение работы начинало тяготить его самого, и он предложил

Ауэзову привлечь еще одного переводчика – Зою Кедрину, чтобы ускорить процесс. Мухтар Омарханович согласился с его предложением, и последние три главы четвертой книги «Пути Абая» увидели свет в переводе Кедриной.

В 1956-м был опубликован роман «Крылья песни», в котором Анов вернулся к предложенной Горьким теме судьбы народных певцов Казахстана. Роман получил высокую оценку читателей и литературоведов. Ильяс Омаров говорил автору: «В этом романе вам удалось запечатлеть образы наших современников: Исы Байзакова, Амре Кашаубаева и других. Нам, казахам, особенно дорого в вашем творчестве глубокое знание культуры нашего народа». Спустя десять лет по мотивам «Крыльев песни» Шакеном Аймановым был снят одноименный фильм, отмеченный Государственной премией Казахской ССР и показанный в Монреале на Всемирной выставке.

Следующим крупным произведением писателя стал роман «Каширская легенда», посвященный строительству первой электростанции по плану ГОЭЛРО. С этим романом связано возникновение жанра «достоверного повествования» – совершенно нового в русской литературе Казахстана. Работа в этом жанре стала логичным итогом многолетних творческих изысканий Николая Ивановича и развития приобретенных им ранее навыков, явилась выражением его подлинного новаторства. Признаки «достоверного повествования» можно найти и в автобиографической трилогии Анова – романах «Юность моя», «Выборгская сторона» и «Интервенция в Омске». Трилогия, завершающая творческий путь писателя, пользовалась огромной популярностью и, по словам Мухамеджана Каратаева, ценилась «в Казахстане как одна из самых читабельных книг». Вспоминая пережитое, Николай Иванович знакомил читателей с бурными годами своей молодости. Для того чтобы не отступиться от жизненной правды в своих произведениях, Анов долгое время работал в библиотеках и архивах. Результат полностью оправдал столь длительную подготовку: революционный Петроград, партизанское подполье, казахстанские просторы, – все пути, которыми автор ведет читателя, обрисованы им с такой достоверностью, что волей-неволей чувствуешь себя очевидцем исторических событий и словно посещаешь все описанные места.

Творческая деятельность Анова была отмечена высокими наградами: орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями и Почетной грамотой Верховного Совета КазССР. За романы «Каширская легенда» и «Выборгская сторона» он удостоен Государственной премии КазССР им. Абая.

Когда Николая Ивановича не стало, Мухамеджан Каратаев сказал о нем: «Нельзя творческую деятельность Анова, журналиста и писателя, представить без казахской действительности… Он был родным в нашей большой семье, в нашем Казахстане». Хочется верить, что в наши дни книги замечательного писателя, так много сделавшего для развития культуры и искусства респуб­лики, найдут своего читателя. А его имя никогда не будет забыто.