Он форсировал Днепр

Девяносто лет исполнилось жителю областного центра, ветерану Великой Отечественной войны Илье Марченко. После войны он более 30 лет прослужил в системе правоохранительных органов. Был инспектором, старшим инспектором паспортного регистрационного отдела, старшим инспектором БХСС ГОВД, затем начальником этой службы. С 1968 года работал в должности начальника вневедомственной службы охраны при УВД города Кокшетау. В 1983 году ушел на заслуженный отдых. Ветеран имеет орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другие.Поздравить с юбилеем Илью Тимофеевича пришли председатель совета ветеранов ДВД Акмолинской области полковник полиции в отставке Даутбек Нургалиев и сотрудники департамента. В уютной домашней обстановке за праздничным дастарханом гости пожелали Илье Тимофеевичу крепкого здоровья и поблагодарили за большой вклад и добросовестный труд в рядах милиции. Об этом свидетельствуют его многочисленные медали и благодарственные письма. Как говорит сам ветеран, награды и грамоты это, конечно, хорошо, но главное в человеке – это его человечес­кие качества, такие как справедливость и порядочность.Родился Илья Тимофеевич в селе Володарском Кокчетавской области. В 1943 году в возрасте 17 лет был призван в армию, после восьмимесячной подготовки его отправили воевать на Третий Украинский фронт, в 92-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Демобилизовался он 7 марта 1950 года. Службу продолжил помощником коменданта специальной комендатуры. Участвовал в операциях по ликвидации бандформирований в Украине.– Я был минометчиком, на себе таскал тяжелые снаряды, – вспоминает ветеран. – Самые трудные минуты для меня были при форсировании Днепра, там я получил тяжелое ранение. После госпиталя служил в комендантском взводе штаба. Воевал в Румынии и Болгарии. Хочу, чтобы все были здоровы и счастливы, любили свою родину, жизнь, людей, работу, – сказал на прощание своим гостям Илья Тимофеевич.