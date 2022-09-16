Общество
Он мечтает о создании в Казахстане индустрии по производству детских игрушек
Айгуль Турысбекова, Алматы

Давайте делать игрушки!

О создании в Казахстане индустрии по производству детских игрушек мечтает инженер и начинающий предприниматель Нурлан Байтыманов.

На ежегодной региональной выставке «Лучший товар Алматы» среди множества стендов мое внимание привлек именно тот, где был представлен первый детский конст­руктор For Angles (четыре угла) казахстанского производства. Наш разговор с Нурланом Байтымановым начался с вопроса о том, как и почему он решил заняться таким хлопотным делом. По словам выпускника машиностроительного факультета Satbayev University, он еще застал то время, когда в начале 90-х прошлого столетия в Алматы работал завод «Кзыл-Ту» по производству пластиковых изделий, где выпускали большой ассортимент детских игрушек. Впечатления от производственной практики навсегда остались в памяти.

Сегодня за его плечами большой опыт работы в международных компаниях в качестве менеджера и операционного директора, стажировки в США и странах Европы. Имея успешную карьеру управленца, в 2003 году он поехал в командировку в Китай, провинцию Урумчи. Большое впечатление на него произвело то, как работают обычные маленькие ИП, которые выпускают товар, казалось бы, в не приспособленных для производства помещениях. Обратный путь на автобусе был длительным, и в дороге к нему пришла идея о создании конструктора. Первые наброски он сделал буквально на коленях. Дома проработал эскизы, затем создал чертежи и только к 2007 году на первых 3D-принтерах напечатал образцы.

В том же году получил первый патент на свое изобретение, в 2016-м – второй. Надо сказать, что получение патента – серьезная и сложная процедура, так как тщательно проверяются аналоги в архивах всего мира за 10 лет.

Для начинающего предпринимателя всегда стоит вопрос инвес­тиций, чтобы начать свое дело. Его заявка на конкурс грантового финансирования инновационных проектов в акимате Алматы была одобрена, и он получил самый большой грант – 2 млн тенге, на который приобрел пресс-формы. Первый готовый конструктор собрали в июле 2018 года.

Предпринимателю часто поступают предложения от институтов развития на получение льготного кредита и участие в государственной программе по поддержке экс­портеров. Но достаточно ли этих мер для развития отечественного производства в условиях тотального импорта?

По мнению собеседника, любому производству необходимы налоговые послабления, хотя бы на начальном этапе, а также помощь в оплате труда работников. Ведь в условиях рыночной экономики рабочие места создают предприниматели.

– Как Вы решились бросить перчатку знаменитым брендам: китайским, российским, белорусским производителям, которые активно работают на нашем рынке? Ведь в умах казахстанцев настолько глубоко засел стереотип, что ничего качественного и интересного местный производитель создать не может, и везде нас окружает только импорт, а что-то новое всегда вызывает недоверие, – интересуюсь я.

– Да, к сожалению, это так. Даже в детских учреждениях все воспитатели являются поклонниками игрушек и конструкторов из России и Беларуси. Их преимущество в качественном пластике и красивой упаковке. Но и я, для того чтобы приступить к собственному производству конструктора, прошел через сито нескольких госорганов. Мой пластик проверяли в лаборатории: его резали, ставили на нем химические опыты, то есть он прошел тщательнейшую проверку. Не думаю, что хоть одну пластмассовую игрушку, продаваемую на рынках Алматы, проверяют на качество таким образом. В огромной игрушечной индустрии я выбрал только одну нишу – конструктор собственного изобретения. Он представляет собой набор пластмассовых панелей, блоков, втулок, колес, крепежей, используя которые можно построить множество занимательных поделок и моделей. Все эти конструкции получаются путем соединения деталей при помощи пазов и выступов. Конструктор направлен на развитие моторики рук, мышления и предназначен для детей от 3 до 10 лет, – отвечает предприниматель.

Рассуждая о том, каким образом можно поддержать развитие собственного производства, он напомнил о том, что с 1997 года введена норма, согласно которой казахстанская армия должна полностью оснащаться отечественной продукцией. Такие же государственные приоритеты нужны и в других сферах. Почему, к примеру, нельзя сделать так, чтобы к 2025 году 50% игрушек закупалось у отечественных производителей?

– Поверьте мне, это будет хорошим стимулом для предпринимателей, чтобы наладить массовый выпуск мягких и деревянных игрушек. Для создания пластиковых игрушек нужно 3–4 года. И хотя собственного сырья для производства таковых у нас нет, но даже изготовление готовой продукции из импортного сырья имеет большую добавочную стоимость. Именно эта разница в виде налогов и заработных плат персоналу остается в стране, и это выгоднее, чем импортировать продукцию, – делится он своим мнением.

По его словам, некоторые несправедливо считают эту сферу несерьезной. Серьезно – это нефть, газ, цветные металлы, но надо понимать, что любой ребенок до 10 лет всегда будет играть с игрушками – это природа, так он познает и развивается, поэтому она тоже перспективная, и эту нишу надо развивать в Казахстане.

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