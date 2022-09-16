Общество Он мечтает о создании в Казахстане индустрии по производству детских игрушек 16 сентября 2022 г. 1:00 Айгуль Турысбекова, Алматы Давайте делать игрушки! О создании в Казахстане индустрии по производству детских игрушек мечтает инженер и начинающий предприниматель Нурлан Байтыманов. На ежегодной региональной выставке «Лучший товар Алматы» среди множества стендов мое внимание привлек именно тот, где был представлен первый детский конструктор For Angles (четыре угла) казахстанского производства. Наш разговор с Нурланом Байтымановым начался с вопроса о том, как и почему он решил заняться таким хлопотным делом. По словам выпускника машиностроительного факультета Satbayev University, он еще застал то время, когда в начале 90-х прошлого столетия в Алматы работал завод «Кзыл-Ту» по производству пластиковых изделий, где выпускали большой ассортимент детских игрушек. Впечатления от производственной практики навсегда остались в памяти. Сегодня за его плечами большой опыт работы в международных компаниях в качестве менеджера и операционного директора, стажировки в США и странах Европы. Имея успешную карьеру управленца, в 2003 году он поехал в командировку в Китай, провинцию Урумчи. Большое впечатление на него произвело то, как работают обычные маленькие ИП, которые выпускают товар, казалось бы, в не приспособленных для производства помещениях. Обратный путь на автобусе был длительным, и в дороге к нему пришла идея о создании конструктора. Первые наброски он сделал буквально на коленях. Дома проработал эскизы, затем создал чертежи и только к 2007 году на первых 3D-принтерах напечатал образцы. В том же году получил первый патент на свое изобретение, в 2016-м – второй. Надо сказать, что получение патента – серьезная и сложная процедура, так как тщательно проверяются аналоги в архивах всего мира за 10 лет. Для начинающего предпринимателя всегда стоит вопрос инвестиций, чтобы начать свое дело. Его заявка на конкурс грантового финансирования инновационных проектов в акимате Алматы была одобрена, и он получил самый большой грант – 2 млн тенге, на который приобрел пресс-формы. Первый готовый конструктор собрали в июле 2018 года. Предпринимателю часто поступают предложения от институтов развития на получение льготного кредита и участие в государственной программе по поддержке экспортеров. Но достаточно ли этих мер для развития отечественного производства в условиях тотального импорта? По мнению собеседника, любому производству необходимы налоговые послабления, хотя бы на начальном этапе, а также помощь в оплате труда работников. Ведь в условиях рыночной экономики рабочие места создают предприниматели. – Как Вы решились бросить перчатку знаменитым брендам: китайским, российским, белорусским производителям, которые активно работают на нашем рынке? Ведь в умах казахстанцев настолько глубоко засел стереотип, что ничего качественного и интересного местный производитель создать не может, и везде нас окружает только импорт, а что-то новое всегда вызывает недоверие, – интересуюсь я. – Да, к сожалению, это так. Даже в детских учреждениях все воспитатели являются поклонниками игрушек и конструкторов из России и Беларуси. Их преимущество в качественном пластике и красивой упаковке. Но и я, для того чтобы приступить к собственному производству конструктора, прошел через сито нескольких госорганов. Мой пластик проверяли в лаборатории: его резали, ставили на нем химические опыты, то есть он прошел тщательнейшую проверку. Не думаю, что хоть одну пластмассовую игрушку, продаваемую на рынках Алматы, проверяют на качество таким образом. В огромной игрушечной индустрии я выбрал только одну нишу – конструктор собственного изобретения. Он представляет собой набор пластмассовых панелей, блоков, втулок, колес, крепежей, используя которые можно построить множество занимательных поделок и моделей. Все эти конструкции получаются путем соединения деталей при помощи пазов и выступов. Конструктор направлен на развитие моторики рук, мышления и предназначен для детей от 3 до 10 лет, – отвечает предприниматель. Рассуждая о том, каким образом можно поддержать развитие собственного производства, он напомнил о том, что с 1997 года введена норма, согласно которой казахстанская армия должна полностью оснащаться отечественной продукцией. Такие же государственные приоритеты нужны и в других сферах. Почему, к примеру, нельзя сделать так, чтобы к 2025 году 50% игрушек закупалось у отечественных производителей? – Поверьте мне, это будет хорошим стимулом для предпринимателей, чтобы наладить массовый выпуск мягких и деревянных игрушек. Для создания пластиковых игрушек нужно 3–4 года. И хотя собственного сырья для производства таковых у нас нет, но даже изготовление готовой продукции из импортного сырья имеет большую добавочную стоимость. Именно эта разница в виде налогов и заработных плат персоналу остается в стране, и это выгоднее, чем импортировать продукцию, – делится он своим мнением. По его словам, некоторые несправедливо считают эту сферу несерьезной. Серьезно – это нефть, газ, цветные металлы, но надо понимать, что любой ребенок до 10 лет всегда будет играть с игрушками – это природа, так он познает и развивается, поэтому она тоже перспективная, и эту нишу надо развивать в Казахстане.