Он снимает жизнь

Статьи
64
Гульнара Рахметова

Сегодня известному фотографу Борису Бузину исполняется 80 лет

фото Юрия Беккера

Поверить в эту дату невозможно! Борис Иосифович – это вечный ребенок, который не устает удивляться и удивлять, видеть необычное в привычных для других вещах и открывать новый мир для зрителей. За свои 80 лет он так и не приобрел солидности, желания наставлять и поучать молодежь или «мудро» помалкивать, наблюдая за праздником жизни, потому что он привык быть участником происходящего, причем на равных с теми, кто ему годится во внуки. И это качество характера является основой его успеха в профессии.

Борис Бузин родился в алтайском городе Бийске 18 июня 1945 года. Ребенком был привезен в Казахстан и с тех пор влюблен в природу и людей своей новой родины. Но фотография, которая отражает его чувства и образ мышления, не стала его первой профессией. Борис с успехом окончил энергетический факультет КазПТИ и стал инженером-энергетиком. В 60-е годы прошлого столетия это было престижно – инженеры пользовались огромным спросом и уважением.

Одно время Борис работал на «Казахфильме». На съемках картины «Безбородый обманщик» Шакена Айманова он отвечал за работу аппаратуры и даже, образно говоря, стоял у камеры. Но постепенно стал увлекаться фотографией, что привело его в журнал «Новый фильм». В архиве Бориса Иосифовича хранятся фотопортреты казахстанских, советских мастеров кино, драматические моменты, запечатленные во время киносъемок. Это настоящая летопись отечественного искусства! По его работам видно, что в нем соединяются, казалось бы, взаимоисключающие ипостаси: технарь и лирик, наблюдатель и участник, летописец и ироничный рассказчик.

В общем, инженер-энергетик Бузин не оставил технических знаний и навыков – он просто применил их к другому делу: начал фиксировать энергию жизни. С фотоаппаратом он отправился туда, где бьется пульс времени, – стал газетчиком. Он до сих пор благодарен известным журналистам Валерию Новикову и Людмиле Варшавской, которые, можно сказать, за руку привели его в журналистику. Сначала это была «Вечерка», затем газеты «Дружные ребята», «Ленинская смена», «Казахстанская правда», журнал «Байтерек». Его снимки печатались в «Аргументах и фактах», «Комсомольской правде», в приложениях к российским изданиям, их публиковали такие авторитетные международные агентства, как Associated Press.

Один из известных коллег Бузина сказал так: «Его снимки – это не только визуальные хроники, но и психологические портреты эпохи. Он не снимает «о жизни» – он снимает жизнь».

Борис Бузин с удовольствием делится профессиональным опытом, ведет мастер-классы и курсы для молодых фотографов и журналистов. Его фотоработы нередко участвуют в зарубежных выставках, используются как иллюстрации к книгам, юбилейным альбомам, историческим пуб­ликациям.

Все, кто знает Бориса Иосифовича, знают и о его любви к поэзии – он может часами декламировать наизусть стихи Пушкина, Ахматовой, Цветаевой, Окуджавы и Евтушенко. У него в памяти не просто строфы – у него в крови ритм. Этот внутренний поэтический слух помогает ему не только говорить красиво, но и «слышать» будущий кадр. Там, где другие видят случайную композицию, он замечает поэзию момента.

Бузин – мастер легкой иронии, хотя он бывает и саркастичным, и язвительным. Но только в том случае, когда Борис Иосифович видит явную глупость. Этого он не переносит. Но чаще он бывает добр и заботлив, для него важнее красота, дружба, доброе общение за щедрым дастарханом. Недаром среди его фоторабот самой большой популярностью пользуются фотографии детей и красивых женщин. Маленькие герои и взрослые модели светятся изнутри его собственным светом.

Вообще же, Борис Иосифович не требует особого внимания к своей персоне. Он не стремится к славе, не требует наград. Он просто делает свое дело – вглядывается в мир. И дарит нам возможность взглянуть на этот мир вместе с ним.

Сколько бы ни прошло лет, его снимки будут говорить о нас точнее, чем слова. Сам Борис Бузин считает: «Фотография – это не искусство нажимать кнопку, это искусство быть рядом в нужный момент и не мешать тишине творить».

#юбилей #фотограф #Борис Бузин

Популярное

Все
Крепкий выпуск «Арыстана»
Почему приборы не «кашляют»?
Регион укрепляет связи с Поднебесной
Что мешает развитию пчеловодства?
Цифровая карта и новые больницы
Тариф почти как в столице
По пути практического сотрудничества
Машину сделает машина
Пример созидательного стратегического партнерства
Транзитные коридоры, ритейлеры, маркетплейсы
Чек-лист для защиты от взломщиков
На границе появится новая объездная дорога
В Алматы завершился питчинг кинопроектов
И учебная практика, и забота о будущем
Отношения динамично развиваются
У АПК есть потенциал для глубокой переработки сырья
На страже жизни
По волнам памяти
В Улытау засеяно более 32 тыс. га
Король-рояль достанется нашим пианистам
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Премьер-министра Словакии торжественно встретили в Акорде
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Робертом Фицо
Выступление у озера Копа
С востока на запад
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав

Читайте также

Впервые выбрали районного акима
Пример созидательного стратегического партнерства
Беспомощны перед лицом преступности
Укрепление гуманитарного взаимодействия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]