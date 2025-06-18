фото Юрия Беккера

Поверить в эту дату невозможно! Борис Иосифович – это вечный ребенок, который не устает удивляться и удивлять, видеть необычное в привычных для других вещах и открывать новый мир для зрителей. За свои 80 лет он так и не приобрел солидности, желания наставлять и поучать молодежь или «мудро» помалкивать, наблюдая за праздником жизни, потому что он привык быть участником происходящего, причем на равных с теми, кто ему годится во внуки. И это качество характера является основой его успеха в профессии.

Борис Бузин родился в алтайском городе Бийске 18 июня 1945 года. Ребенком был привезен в Казахстан и с тех пор влюблен в природу и людей своей новой родины. Но фотография, которая отражает его чувства и образ мышления, не стала его первой профессией. Борис с успехом окончил энергетический факультет КазПТИ и стал инженером-энергетиком. В 60-е годы прошлого столетия это было престижно – инженеры пользовались огромным спросом и уважением.

Одно время Борис работал на «Казахфильме». На съемках картины «Безбородый обманщик» Шакена Айманова он отвечал за работу аппаратуры и даже, образно говоря, стоял у камеры. Но постепенно стал увлекаться фотографией, что привело его в журнал «Новый фильм». В архиве Бориса Иосифовича хранятся фотопортреты казахстанских, советских мастеров кино, драматические моменты, запечатленные во время киносъемок. Это настоящая летопись отечественного искусства! По его работам видно, что в нем соединяются, казалось бы, взаимоисключающие ипостаси: технарь и лирик, наблюдатель и участник, летописец и ироничный рассказчик.

В общем, инженер-энергетик Бузин не оставил технических знаний и навыков – он просто применил их к другому делу: начал фиксировать энергию жизни. С фотоаппаратом он отправился туда, где бьется пульс времени, – стал газетчиком. Он до сих пор благодарен известным журналистам Валерию Новикову и Людмиле Варшавской, которые, можно сказать, за руку привели его в журналистику. Сначала это была «Вечерка», затем газеты «Дружные ребята», «Ленинская смена», «Казахстанская правда», журнал «Байтерек». Его снимки печатались в «Аргументах и фактах», «Комсомольской правде», в приложениях к российским изданиям, их публиковали такие авторитетные международные агентства, как Associated Press.

Один из известных коллег Бузина сказал так: «Его снимки – это не только визуальные хроники, но и психологические портреты эпохи. Он не снимает «о жизни» – он снимает жизнь».

Борис Бузин с удовольствием делится профессиональным опытом, ведет мастер-классы и курсы для молодых фотографов и журналистов. Его фотоработы нередко участвуют в зарубежных выставках, используются как иллюстрации к книгам, юбилейным альбомам, историческим пуб­ликациям.

Все, кто знает Бориса Иосифовича, знают и о его любви к поэзии – он может часами декламировать наизусть стихи Пушкина, Ахматовой, Цветаевой, Окуджавы и Евтушенко. У него в памяти не просто строфы – у него в крови ритм. Этот внутренний поэтический слух помогает ему не только говорить красиво, но и «слышать» будущий кадр. Там, где другие видят случайную композицию, он замечает поэзию момента.

Бузин – мастер легкой иронии, хотя он бывает и саркастичным, и язвительным. Но только в том случае, когда Борис Иосифович видит явную глупость. Этого он не переносит. Но чаще он бывает добр и заботлив, для него важнее красота, дружба, доброе общение за щедрым дастарханом. Недаром среди его фоторабот самой большой популярностью пользуются фотографии детей и красивых женщин. Маленькие герои и взрослые модели светятся изнутри его собственным светом.

Вообще же, Борис Иосифович не требует особого внимания к своей персоне. Он не стремится к славе, не требует наград. Он просто делает свое дело – вглядывается в мир. И дарит нам возможность взглянуть на этот мир вместе с ним.

Сколько бы ни прошло лет, его снимки будут говорить о нас точнее, чем слова. Сам Борис Бузин считает: «Фотография – это не искусство нажимать кнопку, это искусство быть рядом в нужный момент и не мешать тишине творить».