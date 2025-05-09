Они освобождали Европу

Общество,День Победы
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Семьям казахстанских партизан, сражавшихся в рядах французского Сопротивления в годы Второй мировой войны, вручены военные медали, посмертно присужденные их предкам.

фото Игоря Бургандинова

Это родственники Кабыша Омарова, Кадема Жуманиязова и Ашимбека Истыбаева, которые приняли активное участие в освобождении города Тулузы и его окрестностей. Им в ходе торжественной церемонии у памятника генералу Шарлю де Голлю Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Респуб­лике Казахстан Сильван Гиоге вручил медаль 1939–1945 годов с планкой «Освобождение».

– Подвиг казахстанцев – это часть общей истории, которую мы должны помнить. Они сражались и гибли вдали от родины, но их мужество и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах. Связи между Казахстаном и Францией имеют глубокие исторические корни, – отметил глава дипломатической миссии.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Султан Камалетдинов выразил благодарность Франции и ее народу за сохранение исторической памяти и уважение наших земляков, сражавшихся на ее земле.

– Мы гордимся тем, что казахстанцы внесли свой вклад в освобождение Европы от фашизма, это часть нашей общей истории, нашей общей ­Победы, – отметил он.

Во время войны более трех тысяч казахстанцев, оказавшихся на оккупированных территориях, стали частью интернациональных партизанских отрядов, которые сражались против нацис­тов. Они действовали в Польше, Чехословакии, Норвегии, Венг­рии, Югославии, Болгарии, Румынии, Авст­рии, Франции, Италии. Казахстанские солдаты были не просто участниками Сопротивления – они становились лидерами, организовывали отряды и вели активную борьбу с врагом.

Во Франции был сформирован партизанский отряд «Монгол», в рядах которого сражались 300 казахов. Такое название отряд получил от французов, так как в составе отряда были также и другие выходцы из Центральной Азии. Их азиатская внешность напоминала европейцам об исторических монголах.

Кабыш Омаров встретил войну 22 июня 1941 года в Западной Белоруссии в звании лейтенанта, и уже через месяц раненый и контуженый он попал в плен и был отправлен в Баварию. Там совершил побег, но был пойман и отправлен на работу на химический завод во Франции вместе с несколькими заключенными. Однако летом 1943 года ему удалось снова бежать, после чего он присоединился к бойцам движения Сопротивления во Франции.

Кадем Жуманиязов в июле 1941 года был ранен в ногу в ожес­точенном сражении в райо­не Смоленска. Командование посчитало его погибшим, а семья получила похоронку. Однако он выжил, но попал в плен. Несколько раз Кадем решался на побег, наконец в 1943 году план его удался, и Кадему удалось примкнуть к французским партизанам. Вместе с боевыми товарищами он успешно нападал на немецкие гарнизоны, подрывал составы с ценными грузами, освобождал пленных.

#ВОВ #медали #Посол Франции #партизаны

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