Когда в конце 1950-х годов началось строительство индустриаль­ного центра на полуострове Мангышлак, немногие представляли, насколько суровыми окажутся местные условия: отсутствие прес­ной воды, палящее солн­це, ураганные ветры, морозы, пыльные бури... Здесь, в пустыне, люди рыли землянки, ставили палатки, прокладывали первую железную дорогу, возводили бараки, школы, хлебозаводы и, конечно, жилье. Это была настоя­щая эпопея, в которой строители становились героями не на страницах книг, а в реальности.

Один из них – Юрий Казбергенов, который с раннего детства жил на Мангышлаке. Его отец, ветеран Великой Отечественной войны, военный, руководил системой исправительных учреждений, располагавшихся в этом регионе.

Юрий учился в единственной тогда школе № 1 поселка Шевченко. Именно здесь сформировался его характер, здесь он понял, что хочет посвятить жизнь делу, которое уже начинало зарождаться в регионе, – строительству.

Он окончил Днепродзержинский строи­тельный техникум и вернулся домой. Трудился в Прикаспийском управлении строительства (ПУС), принимал участие в реализации важнейших проектов, работал на руководящих должностях. Именно благодаря таким, как он, на месте выжженной солнцем пустыни появились микрорайоны, асфальтированные дороги, кинотеатры, школы, ТЭЦ, морской порт, здания администрации и жилые дома.

Позже, испытывая серьезные проб­лемы со здоровьем, получив инвалидность, он все равно продолжал работать. Прошел путь от молодого специалиста до руководителя отдела капитального строительства. Позднее по приглашению Нурлана Балгибаева (бывшего Премьер-министра РК. – Авт.) возглавлял строительные работы на базе отдыха Кендерли.

Всю жизнь он посвятил строительству. Его имя хорошо известно старшему поколению, которое вместе с ним прокладывало путь сквозь пески.

Супруга Юрия Казбергенова – Соколова Галина Борисовна – продолжает сохранять память о муже и его коллегах. Ее рассказ – это не просто воспоминание, а настойчивый призыв: успеть поблагодарить тех, кто создал этот город. Она подчеркивает:

– Юра был человеком, который построил фактически полгорода. Если бы не болезнь, построил бы еще больше. Его знали, уважали, рядом с ним трудились такие же самоотверженные люди – Султанов Абай Абдулович, Сатыбалдиев Гилаш, Томашевский Николай, Величко Анатолий, Савин Анатолий. Их осталось мало. И мы не должны никого забывать.

Юрий Таубулекович ушел из жизни 1 декабря 2015 года. С каждым годом ныне живущих первопроходцев-строи­телей становится все меньше. Их голоса стихают, но память о них должна звучать все громче.

Галина Борисовна – инициатор соз­дания мемориальных досок, закладки Аллеи строителей, памятника первопроходцам. В 2020 году в 12-м микрорайоне был заложен камень в честь будущей аллеи, но проект так и не завершили.

В 2022 году камень исчез. Сейчас старожилы добиваются выделения земли под памятник строителям. По мнению Галины Борисовны, он должен располагаться в старом городе – там, где все начиналось. Не где-нибудь на отдаленной территории, а рядом с теми домами, которые строили ее муж и его товарищи. Пока еще есть живые свидетели тех дней, пока есть кому рассказать, нужно успеть.

Сегодня в Актау живет новое поколение. У них есть все: водопровод, свет, дороги, Интернет. Но за каждой плиткой асфальта и каждым фасадом стоит труд, не знавший ни выходных, ни поблажек. И если кто-то сомневается, что героизм может быть мирным, пусть вспомнит Юрия Таубулековича Казбергенова и его коллег. Они не ждали почестей. Они просто строили город. И он процветает.