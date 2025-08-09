Они пришли в пустыню, чтобы построить город

Человек труда
Категория логотип
517
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

На карте Казахстана Актау занимает особое место – не только как прикаспийский индустриальный центр, но и как символ человеческой воли, преодоления и созидания. Населенный пункт вырос в пустыне в тех местах, где когда-то не было ни дорог, ни воды, ни жилья. Те, кто первыми ступил на эту землю, оставили после себя не просто здания, а историю, вписанную в пейзаж. Одним из таких людей был Юрий Таубулекович Казбергенов – почетный строитель Республики Казахстан, человек, имя которого навсегда связано с городом у Каспия.

фото из личного архива Галины Соколовой

Когда в конце 1950-х годов началось строительство индустриаль­ного центра на полуострове Мангышлак, немногие представляли, насколько суровыми окажутся местные условия: отсутствие прес­ной воды, палящее солн­це, ураганные ветры, морозы, пыльные бури... Здесь, в пустыне, люди рыли землянки, ставили палатки, прокладывали первую железную дорогу, возводили бараки, школы, хлебозаводы и, конечно, жилье. Это была настоя­щая эпопея, в которой строители становились героями не на страницах книг, а в реальности.

Один из них – Юрий Казбергенов, который с раннего детства жил на Мангышлаке. Его отец, ветеран Великой Отечественной войны, военный, руководил системой исправительных учреждений, располагавшихся в этом регионе.

Юрий учился в единственной тогда школе № 1 поселка Шевченко. Именно здесь сформировался его характер, здесь он понял, что хочет посвятить жизнь делу, которое уже начинало зарождаться в регионе, – строительству.

Он окончил Днепродзержинский строи­тельный техникум и вернулся домой. Трудился в Прикаспийском управлении строительства (ПУС), принимал участие в реализации важнейших проектов, работал на руководящих должностях. Именно благодаря таким, как он, на месте выжженной солнцем пустыни появились микрорайоны, асфальтированные дороги, кинотеатры, школы, ТЭЦ, морской порт, здания администрации и жилые дома.

Позже, испытывая серьезные проб­лемы со здоровьем, получив инвалидность, он все равно продолжал работать. Прошел путь от молодого специалиста до руководителя отдела капитального строительства. Позднее по приглашению Нурлана Балгибаева (бывшего Премьер-министра РК. – Авт.) возглавлял строительные работы на базе отдыха Кендерли.

Всю жизнь он посвятил строительству. Его имя хорошо известно старшему поколению, которое вместе с ним прокладывало путь сквозь пески.

Супруга Юрия Казбергенова – Соколова Галина Борисовна – продолжает сохранять память о муже и его коллегах. Ее рассказ – это не просто воспоминание, а настойчивый призыв: успеть поблагодарить тех, кто создал этот город. Она подчеркивает:

– Юра был человеком, который построил фактически полгорода. Если бы не болезнь, построил бы еще больше. Его знали, уважали, рядом с ним трудились такие же самоотверженные люди – Султанов Абай Абдулович, Сатыбалдиев Гилаш, Томашевский Николай, Величко Анатолий, Савин Анатолий. Их осталось мало. И мы не должны никого забывать.

Юрий Таубулекович ушел из жизни 1 декабря 2015 года. С каждым годом ныне живущих первопроходцев-строи­телей становится все меньше. Их голоса стихают, но память о них должна звучать все громче.

Галина Борисовна – инициатор соз­дания мемориальных досок, закладки Аллеи строителей, памятника первопроходцам. В 2020 году в 12-м микрорайоне был заложен камень в честь будущей аллеи, но проект так и не завершили.

В 2022 году камень исчез. Сейчас старожилы добиваются выделения земли под памятник строителям. По мнению Галины Борисовны, он должен располагаться в старом городе – там, где все начиналось. Не где-нибудь на отдаленной территории, а рядом с теми домами, которые строили ее муж и его товарищи. Пока еще есть живые свидетели тех дней, пока есть кому рассказать, нужно успеть.

Сегодня в Актау живет новое поколение. У них есть все: водопровод, свет, дороги, Интернет. Но за каждой плиткой асфальта и каждым фасадом стоит труд, не знавший ни выходных, ни поблажек. И если кто-то сомневается, что героизм может быть мирным, пусть вспомнит Юрия Таубулековича Казбергенова и его коллег. Они не ждали почестей. Они просто строили город. И он процветает.

#Актау #День строителя #строители #Юрий Казбергенов

Популярное

Все
Модернизация на особом контроле
Дружеский и доверительный разговор
Загадка гения
Завтра – День строителя
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Меры по противодействию наркобизнесу дают результаты
«Это честь – быть частью истории»
Значимое культурное и духовное событие
Благодарность за профессионализм
В Семее проходит международный показ мод «Дух Абая»
Инженеры будущего: кто их вырастит?
Они пришли в пустыню, чтобы построить город
Быстрее, точнее, сильнее!
Ценитель быстрых скакунов
Дан старт строительству первой казахстанской АЭС
Требует ремонта скейт-парк
Кто и как понимает запреты
«Зайцам» правила не писаны
Шансы есть у двух команд
И ырым, и бата
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Незаконные постройки снесут в Уральске
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Благодаря программе «Атырау жастары»
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
Мировая премьера казахской тазы пройдет в Финляндии
С набегами саранчи удалось покончить
«Довольный слон» на пользу детям
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

«Это честь – быть частью истории»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]