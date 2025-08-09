Они пришли в пустыню, чтобы построить город
На карте Казахстана Актау занимает особое место – не только как прикаспийский индустриальный центр, но и как символ человеческой воли, преодоления и созидания. Населенный пункт вырос в пустыне в тех местах, где когда-то не было ни дорог, ни воды, ни жилья. Те, кто первыми ступил на эту землю, оставили после себя не просто здания, а историю, вписанную в пейзаж. Одним из таких людей был Юрий Таубулекович Казбергенов – почетный строитель Республики Казахстан, человек, имя которого навсегда связано с городом у Каспия.