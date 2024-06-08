Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав

Здравоохранение
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Шестеро первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения, передает Kazpravda.kz

Фото: medportal.ru

Министерством здравоохранения проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в медицинских организациях.

«В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге. Вместе с тем по итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд тенге», - говорится в сообщении Минздрава.

Согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств.

«Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами. Таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций», - отметили в ведомстве.

По результатам выявленных нарушений шестеро первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности, из них двое рекомендованы к освобождению от занимаемых должностей.

Материалы проверок будут переданы в компетентные органы для правовой оценки.

В качестве неотложной меры для недопущения нецелевого использования бюджетных средств министерством здравоохранения принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%.

Также планируется пересмотреть сам механизм оплаты услуг данных организаций с более точечной оптимизацией тарифов.

Кроме того, усилен контроль за использованием средств. Внедрена система постоянного мониторинга и аудита финансовой деятельности медицинских организаций. Это позволит оперативно выявлять и устранять случаи нецелевого использования бюджетных средств.

#финансы #онкология #хищения #Минздрав РК

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