Ономастическую работу централизируют в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Минкультуры организован региональный семинар «Өңірлік ономастика мәселелері», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры

По информации ведомства, в ходе встречи участники обсудили материалы «Тарихи тұлғалар», «Жер-су атаулары» и «Дәстүрлі атаулар», методические рекомендации с изменениями и дополнениями.

Также участники рассмотрели вопросы, связанные с унификацией обновленных ономастических названий с широко используемыми населением картами (Yandeх, 2ГИС), ономастическими названиями в средствах навигации, переименованием населенных пунктов и их составных частей с идеологически устаревшими названиями, а также проблемы, которые необходимо решить во взаимодействии с Минцифры РК.

 «Во исполнение поручения главы государства, министерством была создана республиканская рабочая группа, которая совместно с местными исполнительными органами приняла ряд мер. В состав рабочей группы вошли ученые институтов страны, сотрудники центрального государственного архива. Ими доработаны действующие списки в соответствии с рекомендациями. Разработка была выполнена с разбивкой по отраслям», – сказал вице-министр культуры и информации РК Ербол Аликулов.

Также в МКИ выделили отдельный раздел со списком исторических личностей, которые представят на региональном уровне.

В целом в список включили 697 человек, из которых 463 представляют республиканский уровень, а 234 — региональный уровень.

Проанализирован сборник исследовательских работ «Сакральный Казахстан», в результате которого составлен список из более чем 100 наименований местностей с историческим значением. Список топонимов достиг 502 наименований.

В завершение мероприятия участники выработали предложения по совершенствованию деятельности регионов в данной сфере.

#работа #центр #ономастика #МКИ

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