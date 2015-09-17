ООН сообщила о вспышке холеры в Ираке

В Ираке отмечена вспышка холеры. Об этом журналистам заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По данным организации, сейчас подтверждены 12 случаев заражения опасным заболеванием, в том числе три – в провинции Багдад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"По информации Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения холерой составляет 12. Девять случаев зафиксированы в провинции Наджаф и три – в провинции Багдад", – сказал представитель генсека.
По его словам, во всех случаях состояние больных стабильное, и они проходят лечение. "На сегодняшний день о смертельных случаях не сообщалось", – отметил Дюжаррик.
В 2007 году в Ираке была эпидемия холеры, вызванная нехваткой чистой питьевой воды. По данным ООН, опасной инфекцией заразились около 7 тыс. человек, из которых погибли 10.
Ситуация в Ираке обострилась в 2014 году после того, как началось наступление боевиков террористической группировки "Исламское государство", теперь контролирующей часть территории страны. Новая фаза вооруженного конфликта привела к резкому ухудшению гуманитарной ситуации, а также санитарных условий.
