Опасное мясо цыпленка

В Атырау сожгли полторы тонны продукции из курятины из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. Об этом сообщили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля. В ходе проверки из 108 проб более 40% оказались негодными.

«В продукции «Мясо цыпленка-бройлера» выявлены несоответствия по бактериологическим показателям, представляющим опасность для жизни человека. В связи с этим была назначена внеплановая проверка субъекта крупного предпринимательства – ТОО «Метро Кэш энд Керри». В ходе проверки выявлены нарушения со стороны субъекта и выдано предписание об уничтожении оставшихся в продаже 1 597,65 кг продукции «Мясо цыпленка-бройлера», – сообщили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.