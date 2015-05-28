Опасные связи

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Знакомство через социальные сети в декаб­ре 2013 года и общение с 25-летним земляком для 28-летней Айгуль (имя изменено) обернулось серьезными проблемами. Беда пришла, откуда молодая женщина ее вовсе не ждала.
Виртуальный собеседник показался ей интересным человеком, с которым есть о чем поговорить. Когда парень предложил встретиться и продолжить общение тет-а-тет, Айгуль, особо не раздумывая, согласилась.
Нурлан при встрече оказался еще более обаятельным и обходительным, окончательно расположив к себе женщину. Она снисходительно восприняла желание молодого человека тут же сфотографироваться. Ни к чему не обязывающая встреча завершилась договоренностью продолжить общение. Тогда Айгуль и предположить не могла, в какой кошмар после этого превратится ее жизнь.
Вскоре новый знакомый прислал фотографии, компрометирующие молодую женщину. Это был всего лишь искусный фотомонтаж, но Нурлан пригрозил разместить эти снимки в социальных сетях и обратить на них внимание супруга Айгуль. Впрочем, тут же предложил замять скандал в обмен на определенную сумму денег.
Женщина, опешив от напора и наглости, согласилась. Она даже думать не хотела, что попалась на крючок и что шантажист теперь не оставит ее в покое. Действительно, через некоторое время парень опять объявился и снова включил ту же пластинку, угрожая обнародовать компрометирующие фото в Интернете. За полтора года таким способом предприимчивый шымкентец выманил у своей жертвы полтора миллиона тенге, всякий раз обещая, что требует деньги в последний раз.
Когда Нурлан после непродолжительного молчания объявился в ее жизни снова и срочно потребовал 70 тыс. тенге, Айгуль решила больше не молчать. Женщина написала заявление в управление по борьбе с организованной преступностью ДВД Южно-Казахстанской области, сообщив, что некий знакомый вымогает у нее деньги.
– В ходе оперативно-розыскных меро­прия­тий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО задержали подозреваемого во время передачи ему денег, – комментирует ситуа­цию Салтанат Каракозова, руководитель пресс-службы ДВД ЮКО. – В качестве вещественных доказательств изъяты деньги, видео- и фотоматериалы.
Молодой человек не стал особо отпираться, сознавшись уже на первом допросе, что таким способом решил поправить свое материальное положение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК, предполагающей ответственность за вымогательство. Подозреваемый арестован. Ведется следствие.
Эта история не первый случай в практике южноказахстанских полицейских, когда мужчины пускают в ход все свое обаяние, чтобы затем шантажировать женщин, обещая обнародовать в Интернете компрометирующие фото и видео. Только с начала текущего года в департаменте внутренних дел Южно-Казахстанской области зарегистрированы еще два аналогичных факта вымогательства денег у девушек.
Полицейские предупреждают граждан быть бдительными и в целях собственной безопасности не заводить знакомства через социальные сети.

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