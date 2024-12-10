Опекуны могут прописывать подопечных онлайн

Ранее эта услуга оказывалась исключительно офлайн в отделениях Центров обслуживания населения
Теперь опекуны лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными, могут регистрировать своих подопечных по новому месту жительства через портал eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz
Ранее эта услуга оказывалась исключительно офлайн в отделениях Центров обслуживания населения. С помощью обновленной услуги теперь можно подать заявку на прописку, не выходя из дома, за три клика, что значительно сокращает затраченное время и делает процесс более удобным.
Для получения услуги необходимо:
- Авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданство, миграция и иммиграция»;
- В разделе «Регистрация населения и снятие с регистрационного учета» выбрать «Прописка по месту жительства»;
- Заполнить необходимые данные и подписать заявление с помощью ЭЦП.
Результат услуги будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».
Уведомление о статусе обработки заявки поступит в течение времени, установленного государственным органом.
Обновленный функционал услуги стал возможен благодаря совместной работе комитета госуслуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии», Минтруда и МВД.