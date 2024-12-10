Опекуны могут прописывать подопечных онлайн

Ранее эта услуга оказывалась исключительно офлайн в отделениях Центров обслуживания населения

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Теперь опекуны лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными, могут регистрировать своих подопечных по новому месту жительства через портал eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz

Ранее эта услуга оказывалась исключительно офлайн в отделениях Центров обслуживания населения. С помощью обновленной услуги теперь можно подать заявку на прописку, не выходя из дома, за три клика, что значительно сокращает затраченное время и делает процесс более удобным.

Для получения услуги необходимо:

- Авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданство, миграция и иммиграция»;

- В разделе «Регистрация населения и снятие с регистрационного учета» выбрать «Прописка по месту жительства»;

- Заполнить необходимые данные и подписать заявление с помощью ЭЦП.

Результат услуги будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

Уведомление о статусе обработки заявки поступит в течение времени, установленного государственным органом.

Обновленный функционал услуги стал возможен благодаря совместной работе комитета госуслуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии», Минтруда и МВД.