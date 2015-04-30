Опора страны и гарант стабильности Свежий выпуск 717

В частности, как сообщает пресс-служба Главы государства, временно исполняющий обязанности Президента Респуб­лики Татарстан Р. Минниханов отметил, что победа Нурсултана Назарбаева на состоявшихся выборах является заслуженной. «Итоги выборов подтвердили Ваш высочайший политический авторитет как Лидера нации, которая еще раз показала миру свое единство, доверие к власти и поддержку проводимой Вами экономической политики «Нұрлы жол», – говорится в телеграмме.

Исполняющий обязанности генерального директора Отделения ООН в Женеве М. Мёллер подчеркнул, что новый мандат Нурсултана Назарбаева создает возможности для продолжения и расширения сотрудничества между Казахстаном и Отделением.

Бывший Премьер-министр Испании Х. Сапатеро поздравил Президента с избранием, отметив плодотворное сотрудничество наших стран и пожелав процветания Казахстану.

Бывший Премьер-министр Литовской Республики, почетный председатель Народной партии Латвии К. Прунскене подчерк­нула, что победа Нурсултана ­Назарбаева на прошедших выборах – это неоспоримый успех всего народа. «Вы являетесь опорой и гарантом стабильности не только своей страны, но и близлежащих государств. Уверена, что Ваш богатый опыт дальновидного политика и Главы государства и в дальнейшем будет служить интересам Казахстана, его процветанию, а также на благо укрепления дружественных и добрососедских отношений между нашими странами и народами», – пишет автор.

В свою очередь основатель и председатель Всемирного экономического форума К. Шваб обратил внимание, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан вносит важный вклад в мир и процветание всего региона. «В свете готовности в предстоящие годы к дальнейшему укреп­лению нашего сотрудничества, хотел бы отметить значимость Стратегии «Казахстан-2050», главной целью которой является вхождение страны в число 30 развитых государств мира», – говорится в письме.

Генеральный директор ИСЕСКО­ Абдель Азиз Ат-Туэйджри отметил, что под руководством Президента наша страна успешно идет по пути устойчивого развития и процветания, а также пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья и благополучия.

Свое поздравление направил и председатель Конгресса депутатов Испании Х. Морено, подчеркнувший, что новый мандат Президента создает возможности для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.

Руководитель венгерской партии «Йоббик» Г. Вона и заместитель руководителя парламентской группы партии М. Дьёндьёши подчеркнули беспрецедентный прогресс Казахстана в его становлении в качестве лидера Центрально-Азиатского региона и уважаемого члена международного сообщества. «Мы убеж­дены, что успешное развитие Казахстана за последние два с половиной десятилетия может служить примером и представляет огромный полезный опыт для всех стран, включая Венгрию. Выражаем надежду на развитие тесных отношений наших стран, что обеспечит многочисленные преимущества как для Казахстана, так и для Венгрии», – пишут авторы.

Главный исполнительный директор компании «Эни» К. Дескальци отметил, что результаты выборов в очередной раз подтвердили высокий уровень доверия и поддержки со стороны народа внутренней и внешней политики страны, реализуемой под мудрым руководством Нурсултана ­Назарбаева. «Наша компания как крупный иностранный инвестор, осуществляющий свою деятельность в Казахстане с 1992 года, гордится тем, что внесла свой вклад в экономические успехи страны. Мы уверены, что при Вашей поддержке наше сотрудничество продолжится и будет способствовать экономическому развитию Казахстана», – говорится в поздравлении.

В своем обращении президент по инжинирингу и строительству компании Consolidated Contractors International С. Хури указал на ключевую роль Главы государства в обеспечении дальнейшего процветания сильного и успешного Казахстана. «Очевидно, что Ваше стремление осуществить амбициозные реформы, основанные на модернизации и укреплении государственности, завоевало широкую поддержку людей, свидетельством чего стало количество отданных за Вас голосов. Мы разделяем Ваше видение будущего Вашей великой страны», – пишет автор.

Директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Ч. Синьфэн подчеркнул, что итоги голосования стали еще одним ярким свидетельством широкой поддержки народом Казахстана проводимой под руководством Нурсултана Назарбаева внутренней и внешней политики, признанием его заслуг в обеспечении стабильного развития государства, а также достойного места страны в мировом сообществе.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии В. Христенко отметил, что результаты голосования убедительно подтвердили высочайший уровень доверия граждан Казахстана к Главе государства, его деятельности и начинаниям, связанным с дальнейшим развитием страны. «Вам удалось создать продуктивную атмосферу общественного согласия, дать жителям Казахстана чувство уверенности в завтрашнем дне, сформировать стратегию развития страны. Ваш многолетний опыт, высочайший профессионализм и неиссякаемая энергия заслужили всеобщее искреннее уважение. Хочу заверить Вас, мы чувствуем Ваше внимание и поддержку в нашей ежедневной работе и на­деемся, что так будет и впредь», – говорится в письме.

Член (министр) Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Т. Мансуров выразил сердечные поздравления Главе государства с убедительной и блестящей победой на выборах. «Народ Казахстана уверенно проголосовал за Вас, признанного Лидера нации, так как связывает свое настоящее и благополучное будущее только с Вашей созидательной деятельностью. Казахстанцы горды тем, что Ваша мощная политическая воля и стратегическая прозорливость явили миру новый образ Казахстана и нашего народа», – пишет автор.

Поздравления в адрес Президента направили и представители Всеобщей конфедерации профсою­зов, отметившие, что выборы стали ярким подтверж­дением исторического выбора народа Казахстана, который вновь выразил свое доверие к проводимому Главой государства курсу. «В профсоюзном движении СНГ высоко ценят проявляемую Вами заботу о повышении уровня жизни граждан, социальной защите людей труда, развитии равноправного диалога с профсою­зами как важным институтом гражданского общества. Уверены, что под Вашим руководством Казахстан будет и впредь играть важную роль в регионе и мире в целом в деле развития дружбы и взаи­мовыгодного сотрудничества государств, а также в углублении разносторонней интеграции», – говорится в поздравлении.

Председатель Евразийского медицинского союза А. Саркисян подчеркнул, что высокое доверие, оказанное народом Казахстана, является признанием заслуг ­Нурсултана Назарбаева в строительстве демократически развитого и социально ответственного государства, сохранении стабильности в Центральной Азии и во всем мире, охране здоровья народа.

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Т. Анодина обратила внимание, что единодушная поддержка избирателей свидетельствует о признании заслуг Нурсултана Назарбаева на высоком посту Главы государства. «Благодаря Вашему дальновидному и продуманному руководству, Республика Казахстан стала авторитетным членом международного сообщества, заняв достойное место в ряду динамично развивающихся стран», – пишет автор.

Губернатор Курганской области А. Кокорин от имени правительства региона и от себя лично выразил сердечные поздравления Президенту с заслуженной и убедительной победой на выборах. «Желаю Вам дальнейших успехов в служении Казахстану и своему народу, реализации всех планов и начинаний, крепкого здоровья, счастья и благополучия», – говорится в телеграмме.

Теплые слова поздравления поступили от губернатора Челябинской области В. Дубровского. «На протяжении многих лет Вы с неизменным успехом решаете масштабные задачи на благо всех жителей Казахстана, обеспечивая поступательное развитие страны. Уверен, что тесные, взаимовыгодные экономические и гуманитарные связи, которые объединяют Россию и братский Казахстан, будут и впредь развиваться», – пишет автор.

Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко отметил, что современный Казахстан – это сильное, динамично развивающееся государство, надежный партнер Российской Федерации. «Сотрудничество с Республикой Казахстан является одним из прио­ритетных направлений работы Правительства Санкт-Петербурга. Мы высоко ценим сложившийся дружественный и конструктивный диалог в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Ваше расположение и поддержка петербургских инициатив гарантируют достижение высоких результатов в реализации совместных проектов», – говорится в телеграмме.

Исполняющий обязанности главы администрации Байконыра А. Петренко подчеркнул, что благодаря дальновидной и взвешенной политике, неиссякаемому трудолюбию и стратегическому мышлению Нурсултана Назарбаева­, Казахстан является одним из самых благополучных и стремительно развивающихся государств планеты. «Результаты выборов демонстрируют высочайшую степень доверия к Вам соотечественников. В течение многих лет Вы являетесь государственным и политическим Лидером страны, неустанным проводником общечеловеческих ценностей, мира, дружбы народов и истинной демократии. Жители Байконыра высоко ценят Ваше внимание к нашему городу и чувствуют уверенность в завтрашнем дне», – пишет автор.

Президент ОАО «РЖД» В. Якунин обратил внимание, что последовательная политика Президента, направленная на создание Евразийского экономического союза, позволила сформировать реальную площадку для углуб­ления интеграции государств-участников. «Казахстанцы вновь доверили Вам руководство страной – и этот факт без лишних слов свидетельствует об очевидном признании Ваших заслуг на посту Президента страны. Уверен, что Республика Казахстан, как и прежде, останется надежным партнером России, ее добрым соседом и верным другом», – говорится в поздравлении.

Председатель Египетской ассоциации выпускников советских и российских вузов Ш. Гед отметил, что за последние годы Казахстан провел ряд важных реформ, построил новую столицу – Астану, а также выдвигает значимые инициа­тивы в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. Он также отметил, что благодаря Нурсултану Назарбаеву цель Казахстана по вхождению в число 30 развитых стран мира уже обретает реальные очертания.

Ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН А. Торкунов подчеркнул, что под мудрым руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан не только значительно улучшил социально-экономические показатели, но и уверенно вышел на путь инновационного развития. «Результаты выборов в очередной раз доказывают, что народ Казахстана положительно оценивает изменения, доверяет Вам и верит в то, что страна движется в направлении мира, стабильности и процветания. Желаю Вам дальнейшей плодотворной деятельности на благо Вашей Родины», – пишет автор.

Теплые слова поздравления направил руководитель Московского драматического театра А. Джигарханян. «Вы – великий руководитель великой страны. Вы умеете справляться с самыми сложными, многоплановыми задачами. От всей души желаю Вам на долгие годы сохранить ту созидательную энергию, которая притягивает к Вам людей, расширяет круг Ваших друзей, соратников и единомышленников», – говорится в телеграмме.

Генеральный директор РИА ТАСС С. Михайлов выразил уверенность, что богатый и разносторонний опыт, профессионализм и управленческие навыки Нурсултана­ Назарабаева станут гарантом претворения в жизнь свежих идей и эффективных решений, направленных на развитие и процветание Казахстана.

Свои поздравления и пожелания также направили губернатор Курской области А. Михайлов, и. о. президента Международной ассамблеи столиц и крупных городов, глава Оренбурга Ю. Мищеряков, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, генерал Б. Громов, российский государственный деятель П. Бородин, а также жительница Новосибирска Н. Пензюр.



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Директор Казахстанского филиала МГУ им. М. Ломоносова А. Сидорович от имени всего коллектива учебного заведения поздравил Главу государства, отметив его высокий авторитет как на международной арене, так и среди всех граждан страны. «Благодаря Вашей инициативе развивается и оправдывает Ваше доверие Казахстанский филиал МГУ. Вы можете быть уверены, что мы Вас не подведем и приумножим свой вклад в развитие страны на новом этапе ее развития под Вашим мудрым руководством», – пишет автор.

В свою очередь коллектив Казахстанско-Американского свободного университета выразил сердечные поздравления, указав на заслуженное доверие казахстанцев к Нурсултану Назарбаеву.­ «Пусть Ваша неутомимая созидательная деятельность на благо народа полиэтнической республики всегда будет для Вас живительным, неиссякаемым источником благополучия, долголетия, дальнейших достижений во имя процветания независимого Казахстана, усиления его авторитета на мировой арене», – говорится в письме.

В своем поздравлении президент алматинского футзального клуба «Кайрат» К. Оразбеков выразил уверенность, что успех казахстанского клуба на европейской арене станет прекрасным подарком всем соотечественникам. «Мы рады приурочить к этому общенациональному празднику и нашу победу в финальном матче Кубка УЕФА над каталонской «Барселоной» со счетом 3:2», – пишет автор.

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Нагано Л. Прокашева подчеркнула, что несомненная победа ­Нурсултана Назарбаева на выборах является результатом глубокой уверенности всех казахстанцев в правильности выбранного политического курса и проявлением всенародного доверия. «Мы верим, что путь, по которому Вы ведете наше государство, станет для страны чередой побед как в политическом, так и в экономическом отношении. Мы верим в Вас, верим в Казахстан, верим в наше светлое будущее», – говорится в телеграмме.

Свое поздравление направил коллектив Алматинского завода мостовых конструкций, выразивший уверенность, что только под руководством Нурсултана Назарбаева­ страна сможет прео­долеть любые трудности и невзгоды, достичь новых высот, а также обеспечить стабильность и процветание республики.

Работники АО «Келет» Алматы отметили, что каждый казахстанец по достоинству ценит успехи страны, достигнутые за годы независимости под руководством Нурсултана Назарбаева. «На сегодняшний день наша страна является уникальным примером построения полиэтнического общества на основе мира и согласия, взаимоуважения и толерантности», – пишут авторы.

Члены коллектива АО «Казэнергокабель» Павлодара сообщили, что с чувством глубокого удовлетворения и искренней радости восприняли весть о победе ­Нурсултана Назарбаева. «Строи­тельство суверенного, экономически развитого государства под Вашим руководством придает нам уверенность и силы для воплощения новых амбициозных задач, которые поставлены на ближайшее десятилетие. Благодаря социально-экономическим, правовым условиям, инвестиционному климату, созданным в нашем государстве, мы уверены в светлом будущем наших детей, процветании нашего бизнеса и страны», – говорится в поздравлении.

Работники ТОО «ХБК «Аксай» Алматы обратили внимание, что безоговорочная победа Лидера нации на выборах стала общей для всех казахстанцев. «Выборы прошли при беспрецедентной явке жителей страны. Это является наг­лядным примером того, что каждый казахстанец на себе ощущает заботу и поддержку государства. Уверены, выбранный Вами курс выведет нашу страну на уровень самых развитых и успешных государства мира», – пишут авторы.

Члены коллектива ТОО «Победа» Павлодарской области подчеркнули, что победа Нурсултана Назарбаева стала судьбоносным событием для дальнейшей истории независимого Казахстана. «Жизнь подтверждает Ваше предвидение относительно будущего Казахстана – он, действительно, стал современным и процветающим государством, имеющим авторитет на международной арене. Под Вашим мудрым руководством республика способна на большие свершения. Сегодня у сельчан есть твердая уверенность в будущем своей страны. Мы, сельхозпроизводители, приложим все силы для успешного выполнения программы «Дорожная карта бизнеса-2020», – говорится в письме.

В своем поздравлении С. Терещенко отметил, что народ Казахстана следует за Главой государства как верный друг и соратник, о чем свидетельствуют и результаты всенародного голосования.

Президент Тюркской академии Д. Кыдырали обратил внимание, что Нурсултан Назарбаев находится во главе интеграционного процесса тюркских стран, пожелал здоровья и благополучия Главе государства.

Ветеран труда, почетный граж­данин Караганды С. Досмагамбетов подчеркнул, что президентские выборы продемонстрировали всему миру, какой всенародной любовью и поддержкой пользуется Нурсултан Назарбаев.

Как отметила семья Рогалевых из Астаны, все политические и экономические преобразования в стране связаны лишь с именем Президента. «За годы Вашего руководства Казахстан стал могучим и динамично развивающимся государством. Вами воспитана целая плеяда государственников, нас знают и уважают во всем мире, а главное, Вы сохраняете мир, спокойствие и дружбу многонационального народа Казах­стана, ведя его по пути созидания и процветания», – пишут авторы.

С убедительной победой на президентских выборах Нурсултана Назарбаева также поздравили Герой Социалистического Труда К. Доненбаева из Костаная, народная артистка Казахстана С. Тыныштыгулова, директор Института молекулярной биологии им. М. Айтохожина, академик Н. Айтхожина, президент Общества Красного Полумесяца Казахстана Е. Аргымбаев, профессор Д. Масимханулы из Астаны, коллектив хора народной песни Степногорска Акмолинской области, ветеран труда З. Кадырова из Астаны, семья Бикешевых из с. Мамбет Алматинской области, почетный гражданин Павлодарской области А. Саркыншаков, директор ТОО «Рысбаева и К» С. Рысбаева, Р. Таттигулов из Тараза, Е. Наби из Жамбылской области, жительница с. Косшы Акмолинской области Ф. Гибадулина, А. Жолбарысов из Жетысая Южно-Казахстанской области.