​​​​​​​Опорная точка в период трансформаций

Ассамблея народа Казахстана остается одним из активных участников реформ, проводимых в стране.

Сплоченность – главная ценность

Новый пакет политических реформ, предложенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, открывает для Казахстана путь масштабных трансформаций. Сейчас Конституционный совет рассматривает проект изменений и дополнений в Основной закон. Поправки предполагается внести в 33 статьи Конституции. Реформы так или иначе коснутся всех сфер жизни государства и общества. При этом, как отмечал Президент в своем Послании народу, в период преобразований «жизненно важно не отступать от намеченных целей, сохранять сплоченность, общенациональное единство, солидарность».

В этом отношении у Казах­стана есть своеобразный «запас проч­ности», создающий дополнительные факторы стабильности и конструктивного взаимодействия всех этнических групп, составляющих народ Казахстана. Такую функцию уже на протяжении более четверти века выполняет уникальный политический и общественный институт с парламентским статусом – Ассамблея народа Казахстана.

Говоря о роли АНК в контексте реформ, руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Ермек Токтаров отметил, что ассамблея сохраняет свою ключевую роль института, работающего для обеспечения единства нации.

– В период фундаментальных трансформаций любому обществу необходимо сохранить достижения, суверенитет и общенациональные ценности. В новых геополитических и экономических условиях именно от эффективных действий АНК будет зависеть сохранение меж­этнического мира и согласия в Казахстане, – убежден эксперт.

Нужно отметить, что ассамблея никогда не была статичной структурой с большой инерцией. Напротив, АНК неоднократно проходила через трансформации, расширяла функционал, менялась в соответствии с требованиями времени.

Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года указом Первого Президента, и в самом начале она задумывалась как консультативно-совещательный орган при Главе государства. Председателем ассамблеи являлся Президент РК. Функцией АНК была межведомственная координация деятельности по развитию и укреплению межэтнических отношений. То есть изначальным смыслом и сутью существования Ассамблеи народа были идеи согласия, мирного и созидательного взаимодействия носителей разнообразных языков, культур и традиций в полиэтничном и поликонфес­сиональном казахстанском обществе. После принятия решения о создании АНК во всех регионах начали формироваться малые ассамблеи.

Сохраняя неизменную основу, ассамблея постепенно раскрывала свой потенциал с разных сторон и активно участвовала в процессах модернизации. Достаточно отметить, что первая сессия АНК 24 марта 1995 года уже проходила на фоне масштабных политических преобразований в стране. В тот год был распущен решением Конституционного суда Верховный совет, проведены два референдума, один из которых – о принятии новой Конституции Казахстана, состояв­шийся 30 августа.

Новый статус и форматы

Важной вехой в истории ассамб­леи стало изменение ее статуса и введение парламентского представительства в рамках конституционной реформы 2007 года. Для более полной репрезентации различных этносов в Парламенте АНК получила право избирать в Мажилис 9 депутатов. В 2008 году принят Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», завершающий формирование нормативно-правовой базы для деятельности АНК. Также для окончательного определения ее роли и места в общественно-политической системе страны были приняты «Доктрина нацио­нального единства Казахстана» и «Концепция развития АНК до 2020 года». В 2009 году в структуре ассамблеи появился Научно-экспертный совет (НЭС АНК), во всех регионах на базе высших учебных заведений созданы научно-экспертные группы. С этого времени при АНК функционируют общественные фонды.

Положением об Ассамблее народа Казахстана, которое утверж­дено указом Главы государства в 2011 году, закреплены статус и полномочия самой АНК и ее общественных структур. В том же году в Академии государственного управления при Президенте РК создан Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе, который является рабочим органом Научно-экспертного совета АНК. Во всех регионах сформированы советы общественного согласия и советы матерей ассамблеи, сформирован клуб журналистов при АНК.

Первая кафедра Ассамблеи народа Казахстана в ЕНУ им. Л. Гумилева открыта в 2013 году. Позднее по ее примеру подобные кафедры сформированы в государственных и частных вузах страны. В 2014 году указом Главы государства создано рес­публиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, которое стало исполнительным органом ассамб­леи, на региональном уровне коммунальные государственные учреждения «Қоғамдық келісім» начали работу при аппаратах акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Важную функцию взяла на себя Ассамблея народа Казахстана в 2015 году – именно с этого времени она занимается координацией благотворительной деятельности по всей стране, что было закреп­лено соответствующим законом. 2015-й был объявлен Годом АНК. По итогам этих 12 месяцев в рамках различных благотворительных проектов ассамблеи безвозмездную помощь получили более 400 тыс. казахстанцев. Для 7 800 воспитанников детских домов и детей-сирот были открыты образовательные счета на общую сумму 5 млрд тенге.

Кстати, в том же году в Казахстане принят План нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ». Ассамблея уже традиционно стала одним из самых активных участников реализации этого плана.

Помимо этого, с 2015 года одним из важных направлений деятельности Ассамблеи народа Казахстана является развитие института медиации (Закон «О медиации» принят в Казахстане в 2011 году). Международные эксперты характеризуют этот институт как инструмент, нацеленный на нахождение решения, устраивающего обе стороны спора, способствуя устранению конфликта без обращения в судебные инстанции. При этом главный принцип – добровольность. Все процедуры по досудебному урегулированию проводятся исключительно в правовом поле, с обязательным учетом законных интересов всех сторон и третьих лиц.

В Казахстане был создан Центр медиации под эгидой АНК, в регионах открыто 17 кабинетов проведения переговоров, соз­даны советы медиации и так называемые кабинеты общественного согласия в районах, аулах и поселках, составляющие обширную сеть медиации.

Для укрепления инфраструктуры АНК и более полной интеграции ее в систему гражданского общества и государственной власти определяющую роль сыграл принятый в 2018 году Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана».

– Ассамблея народа Казахстана – это уникальный институт не только в масштабах страны, но и мира, – подчеркнул руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров. – Международное сообщество внимательно наблюдает за деятельностью АНК. Общее состояние межэтнического мира и согласия, к которому мы все уже привыкли, является важным достижением нашего общества. И АНК здесь сыграла центральную роль и продолжает работу по гармонизации межэтнических отношений в Казахстане.

Эксперт также отметил, что АНК вносит весомый вклад в развитие в Казахстане гражданской активности.

– Ассамблеи народа Казахстана в регионах зачастую выступают модераторами решения спорных вопросов, волнующих рядовых казахстанцев. Кроме того, большую роль играют Научно-эксперт­ный совет и научно-экс­пертные группы при АНК на местах. Эти структуры, в которые входят известные ученые, исследователи, лидеры этнокультурных центров и общественные дея­тели, обеспечивают экспертное сопровождение деятельности АНК в регионах, – добавил Ермек Токтаров.

Время больших перемен

Новый Казахстан, Вторая рес­публика – так характеризуются сегодняшние тренды развития страны. Казахстан вышел на новый виток трансформаций, которые, по сути, начались в 2019 году, когда Первый Президент Нурсултан Назарбаев добровольно ушел в отставку и Главой государства был избран Касым-Жомарт Токаев.

Такие масштабные изменения не могли не затронуть Ассамблею народа Казахстана, председательство в которой сохранилось за Первым Президентом. На XXIX сессии АНК 28 апреля 2021 года Нурсултан Назарбаев заявил, что председателем АНК станет Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

– АНК должна стоять рядом с действующим Президентом как опора. Глава государства опирается на АНК, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Новый пакет реформ, предложенный Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании от 16 марта 2022 года, затрагивает напрямую парламентское представительство АНК.

«Принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Причем пять из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время. Нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Таким образом мы упраздним квоту АНК в Мажилисе, что, на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точки зрения. Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. (…) Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам в верхней палате», – отмечено в Послании.

Говоря об изменениях в деятельности ассамблеи, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Ерсултан Жансейтов обратил внимание на то, что предстоящая транс­формация АНК проходит в русле проводимого Главой государства реформирования модели государственного управления с сокращением полномочий Президента, усилением роли Парламента и маслихатов и расширением участия граждан в выработке и принятии государственных решений.

– Назначение Президентом РК пяти сенаторов от этнокультурных объединений Казахстана станет более прозрачным и эффективным механизмом обеспечения их представительства в Парламенте, нежели существующая депутатская девятка в Мажилисе от АНК, – считает эксперт. – Можно сказать, что теперь роль Ассамблеи народа Казахстана выходит на новый уровень. Получая значимое представительство в Сенате, АНК становится одним из основных драйверов демократических изменений в стране.

Он также отметил, что в текущем году исполняется 30 лет событию, с которого началось создание Ассамблеи народа Казахстана. В декабре 1992 года состоялся первый Форум народов Казахстана, на котором Первый Президент Нурсултан Назарбаев высказал идею о необходимости создания постоянно действующей структуры, объединяющей в себе все этнокультурные группы, проживающие в стране.

– За годы независимости Ассамблея народа Казахстана стала ключевым элементом в реализации политики в сфере межэтнических и межнациональных отношений, – сказал эксперт. – Основные принципы межнацио­нальной политики, главный из которых – равенство граждан вне зависимости от их этнической принадлежности, веры или языка, стали определяющими и фундаментальными для нашей страны.

В свою очередь депутат Мажилиса Вакиль Набиев обратил внимание на то, что Ассамблея народа Казахстана была и остается активным участником всех преобразований в стране, при этом не отступая от своего главного предназначения – обеспечения общественного согласия и общенационального единства в Республике Казахстан на основе казахстанского патриотизма.

– За годы работы АНК прошла длительный путь развития, накопив большой консолидирующий и интеллектуальный потенциал и трансформировавшись в институт народной дипломатии, – подчеркнул депутат. – Функционал этого института гражданского общества значительно расширился. Сегодня деятельность АНК направлена не только на представление интересов всех этносов, но и на развитие изучения языков, института медиации, благотворительности, а также на аккредитацию этнокультурных объединений страны. Одно из основных направлений деятельности ассамблеи – это содействие в разработке и реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.

Ожидается, что новые задачи перед АНК будут поставлены на XXXI сессии ассамблеи, 29 апреля. Ключевая тема обсуждения – «единство народа – основа обновленного Казахстана».