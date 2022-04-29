Статьи Опорная точка в период трансформаций 29 апреля 2022 г. 0:45 Прилепская Анастасия корреспондент Ассамблея народа Казахстана остается одним из активных участников реформ, проводимых в стране. Сплоченность – главная ценность Новый пакет политических реформ, предложенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, открывает для Казахстана путь масштабных трансформаций. Сейчас Конституционный совет рассматривает проект изменений и дополнений в Основной закон. Поправки предполагается внести в 33 статьи Конституции. Реформы так или иначе коснутся всех сфер жизни государства и общества. При этом, как отмечал Президент в своем Послании народу, в период преобразований «жизненно важно не отступать от намеченных целей, сохранять сплоченность, общенациональное единство, солидарность». В этом отношении у Казахстана есть своеобразный «запас прочности», создающий дополнительные факторы стабильности и конструктивного взаимодействия всех этнических групп, составляющих народ Казахстана. Такую функцию уже на протяжении более четверти века выполняет уникальный политический и общественный институт с парламентским статусом – Ассамблея народа Казахстана. Говоря о роли АНК в контексте реформ, руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Ермек Токтаров отметил, что ассамблея сохраняет свою ключевую роль института, работающего для обеспечения единства нации. – В период фундаментальных трансформаций любому обществу необходимо сохранить достижения, суверенитет и общенациональные ценности. В новых геополитических и экономических условиях именно от эффективных действий АНК будет зависеть сохранение межэтнического мира и согласия в Казахстане, – убежден эксперт. Нужно отметить, что ассамблея никогда не была статичной структурой с большой инерцией. Напротив, АНК неоднократно проходила через трансформации, расширяла функционал, менялась в соответствии с требованиями времени. Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года указом Первого Президента, и в самом начале она задумывалась как консультативно-совещательный орган при Главе государства. Председателем ассамблеи являлся Президент РК. Функцией АНК была межведомственная координация деятельности по развитию и укреплению межэтнических отношений. То есть изначальным смыслом и сутью существования Ассамблеи народа были идеи согласия, мирного и созидательного взаимодействия носителей разнообразных языков, культур и традиций в полиэтничном и поликонфессиональном казахстанском обществе. После принятия решения о создании АНК во всех регионах начали формироваться малые ассамблеи. Сохраняя неизменную основу, ассамблея постепенно раскрывала свой потенциал с разных сторон и активно участвовала в процессах модернизации. Достаточно отметить, что первая сессия АНК 24 марта 1995 года уже проходила на фоне масштабных политических преобразований в стране. В тот год был распущен решением Конституционного суда Верховный совет, проведены два референдума, один из которых – о принятии новой Конституции Казахстана, состоявшийся 30 августа. Новый статус и форматы Важной вехой в истории ассамблеи стало изменение ее статуса и введение парламентского представительства в рамках конституционной реформы 2007 года. Для более полной репрезентации различных этносов в Парламенте АНК получила право избирать в Мажилис 9 депутатов. В 2008 году принят Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», завершающий формирование нормативно-правовой базы для деятельности АНК. Также для окончательного определения ее роли и места в общественно-политической системе страны были приняты «Доктрина национального единства Казахстана» и «Концепция развития АНК до 2020 года». В 2009 году в структуре ассамблеи появился Научно-экспертный совет (НЭС АНК), во всех регионах на базе высших учебных заведений созданы научно-экспертные группы. С этого времени при АНК функционируют общественные фонды. Положением об Ассамблее народа Казахстана, которое утверждено указом Главы государства в 2011 году, закреплены статус и полномочия самой АНК и ее общественных структур. В том же году в Академии государственного управления при Президенте РК создан Центр по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе, который является рабочим органом Научно-экспертного совета АНК. Во всех регионах сформированы советы общественного согласия и советы матерей ассамблеи, сформирован клуб журналистов при АНК. Первая кафедра Ассамблеи народа Казахстана в ЕНУ им. Л. Гумилева открыта в 2013 году. Позднее по ее примеру подобные кафедры сформированы в государственных и частных вузах страны. В 2014 году указом Главы государства создано республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, которое стало исполнительным органом ассамблеи, на региональном уровне коммунальные государственные учреждения «Қоғамдық келісім» начали работу при аппаратах акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Важную функцию взяла на себя Ассамблея народа Казахстана в 2015 году – именно с этого времени она занимается координацией благотворительной деятельности по всей стране, что было закреплено соответствующим законом. 2015-й был объявлен Годом АНК. По итогам этих 12 месяцев в рамках различных благотворительных проектов ассамблеи безвозмездную помощь получили более 400 тыс. казахстанцев. Для 7 800 воспитанников детских домов и детей-сирот были открыты образовательные счета на общую сумму 5 млрд тенге. Кстати, в том же году в Казахстане принят План нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ». Ассамблея уже традиционно стала одним из самых активных участников реализации этого плана. Помимо этого, с 2015 года одним из важных направлений деятельности Ассамблеи народа Казахстана является развитие института медиации (Закон «О медиации» принят в Казахстане в 2011 году). Международные эксперты характеризуют этот институт как инструмент, нацеленный на нахождение решения, устраивающего обе стороны спора, способствуя устранению конфликта без обращения в судебные инстанции. При этом главный принцип – добровольность. Все процедуры по досудебному урегулированию проводятся исключительно в правовом поле, с обязательным учетом законных интересов всех сторон и третьих лиц. В Казахстане был создан Центр медиации под эгидой АНК, в регионах открыто 17 кабинетов проведения переговоров, созданы советы медиации и так называемые кабинеты общественного согласия в районах, аулах и поселках, составляющие обширную сеть медиации. Для укрепления инфраструктуры АНК и более полной интеграции ее в систему гражданского общества и государственной власти определяющую роль сыграл принятый в 2018 году Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана». – Ассамблея народа Казахстана – это уникальный институт не только в масштабах страны, но и мира, – подчеркнул руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров. – Международное сообщество внимательно наблюдает за деятельностью АНК. Общее состояние межэтнического мира и согласия, к которому мы все уже привыкли, является важным достижением нашего общества. И АНК здесь сыграла центральную роль и продолжает работу по гармонизации межэтнических отношений в Казахстане. Эксперт также отметил, что АНК вносит весомый вклад в развитие в Казахстане гражданской активности. – Ассамблеи народа Казахстана в регионах зачастую выступают модераторами решения спорных вопросов, волнующих рядовых казахстанцев. Кроме того, большую роль играют Научно-экспертный совет и научно-экспертные группы при АНК на местах. Эти структуры, в которые входят известные ученые, исследователи, лидеры этнокультурных центров и общественные деятели, обеспечивают экспертное сопровождение деятельности АНК в регионах, – добавил Ермек Токтаров. Время больших перемен Новый Казахстан, Вторая республика – так характеризуются сегодняшние тренды развития страны. Казахстан вышел на новый виток трансформаций, которые, по сути, начались в 2019 году, когда Первый Президент Нурсултан Назарбаев добровольно ушел в отставку и Главой государства был избран Касым-Жомарт Токаев. Такие масштабные изменения не могли не затронуть Ассамблею народа Казахстана, председательство в которой сохранилось за Первым Президентом. На XXIX сессии АНК 28 апреля 2021 года Нурсултан Назарбаев заявил, что председателем АНК станет Глава государства Касым-Жомарт Токаев. – АНК должна стоять рядом с действующим Президентом как опора. Глава государства опирается на АНК, – сказал Нурсултан Назарбаев. Новый пакет реформ, предложенный Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании от 16 марта 2022 года, затрагивает напрямую парламентское представительство АНК. «Принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Причем пять из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время. Нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Таким образом мы упраздним квоту АНК в Мажилисе, что, на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической точки зрения. Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. (…) Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам в верхней палате», – отмечено в Послании. Говоря об изменениях в деятельности ассамблеи, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Ерсултан Жансейтов обратил внимание на то, что предстоящая трансформация АНК проходит в русле проводимого Главой государства реформирования модели государственного управления с сокращением полномочий Президента, усилением роли Парламента и маслихатов и расширением участия граждан в выработке и принятии государственных решений. – Назначение Президентом РК пяти сенаторов от этнокультурных объединений Казахстана станет более прозрачным и эффективным механизмом обеспечения их представительства в Парламенте, нежели существующая депутатская девятка в Мажилисе от АНК, – считает эксперт. – Можно сказать, что теперь роль Ассамблеи народа Казахстана выходит на новый уровень. Получая значимое представительство в Сенате, АНК становится одним из основных драйверов демократических изменений в стране. Он также отметил, что в текущем году исполняется 30 лет событию, с которого началось создание Ассамблеи народа Казахстана. В декабре 1992 года состоялся первый Форум народов Казахстана, на котором Первый Президент Нурсултан Назарбаев высказал идею о необходимости создания постоянно действующей структуры, объединяющей в себе все этнокультурные группы, проживающие в стране. – За годы независимости Ассамблея народа Казахстана стала ключевым элементом в реализации политики в сфере межэтнических и межнациональных отношений, – сказал эксперт. – Основные принципы межнациональной политики, главный из которых – равенство граждан вне зависимости от их этнической принадлежности, веры или языка, стали определяющими и фундаментальными для нашей страны. В свою очередь депутат Мажилиса Вакиль Набиев обратил внимание на то, что Ассамблея народа Казахстана была и остается активным участником всех преобразований в стране, при этом не отступая от своего главного предназначения – обеспечения общественного согласия и общенационального единства в Республике Казахстан на основе казахстанского патриотизма. – За годы работы АНК прошла длительный путь развития, накопив большой консолидирующий и интеллектуальный потенциал и трансформировавшись в институт народной дипломатии, – подчеркнул депутат. – Функционал этого института гражданского общества значительно расширился. Сегодня деятельность АНК направлена не только на представление интересов всех этносов, но и на развитие изучения языков, института медиации, благотворительности, а также на аккредитацию этнокультурных объединений страны. Одно из основных направлений деятельности ассамблеи – это содействие в разработке и реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства. Ожидается, что новые задачи перед АНК будут поставлены на XXXI сессии ассамблеи, 29 апреля. Ключевая тема обсуждения – «единство народа – основа обновленного Казахстана». Пред. След. Пред. След.