Определён ТОП-25 востребованных профессий до 2030 года

По данным ЦРТР, самыми востребованными будут: специалисты-профессионалы в области образования, водители и операторы подвижного оборудования, специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и администрирования, работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, уборщики и прислуга.

Фото пресс-службы МТСЗН РК

На основе среднесрочного прогноза потребности в кадрах на 2023-2030 годы, подготовленного АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР), эксперты определили ТОП-25 групп занятий, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы. В числе самых "нужных" оказались учителя средней школы, бухгалтеры, охранники, инкассаторы и родственные профессии, продавцы магазинов и их помощники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

ТОП профессий аналитики ЦРТР определяли на наиболее детализированном уровне Национального классификатора занятий. Он выглядит следующим образом:

1) бухгалтеры – 92 тыс. чел.;

2) охранники, инкассаторы и родственные профессии – 77,8 тыс. чел.;

3) продавцы магазинов и их помощники – 70,2 тыс. чел.;

4) учителя средней школы по общественным наукам – 45,2 тыс. чел;

5) водители автомобилей – 45,1 тыс. чел;

6) средний медицинский персонал по уходу – 40 тыс. чел.;

7) учителя средней школы по естественным наукам – 37,9 тыс. чел.;

8) воспитатели в дошкольном образовании – 36,1 тыс. чел.;

9) уборщики и прислуга в отелях и аналогичных учреждениях – 34,6 тыс. чел.;

10) учителя начальной школы – 32,3 тыс. чел.;

11) уборщики в офисах – 25,3 тыс. чел.;

12) парикмахеры – 24,6 тыс. чел.;

13) прочие учителя средней школы – 23,2 тыс. чел.;

14) офисные служащие (общий профиль) – 22,1 тыс. чел.;

15) торговцы на улицах и рынках – 21,7 тыс. чел.;

16) смотрители и сторожи зданий – 20,6 тыс. чел.;

17) повара – 20,5 тыс. чел.;

18) прочие неквалифицированные рабочие – 20,2 тыс. чел.;

19) фермеры и рабочие по производству смешанной продукции – 19,8 тыс. чел.;

20) фермеры и рабочие по выращиванию овощей традиционным способом – 19,6 тыс. чел.;

21) водители грузового автомобиля – 17,8 тыс. чел.;

22) неквалифицированные рабочие в производстве продукции сельского хозяйства – 16,6 тыс. чел.;

23) дворники и уборщики открытых территорий – 16,5 тыс. чел.;

24) агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью – 16,2 тыс. чел.;

25) штатные юристы – 15,2 тыс. чел.

"Если смотреть на более агрегированный показатель, то можно отметить, что самыми востребованными будут: специалисты-профессионалы в области образования – 12,5% от всей потребности, водители и операторы подвижного оборудования – 8,2%, специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и администрирования – 6,8%, работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности – 5,3%, уборщики и прислуга – 5,1%", – сообщил заместитель директора Департамента прогнозирования ЦРТР Кайырбек Аяшев.

Наименьшая потребность ожидается в группах "Другие служащие в области администрирования", "Фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства, производящие продукцию для личного потребления", "Ремесленники, рабочие по точным (прецизионным) инструментам, полиграфии и картографии", "Сборщики и испытатели изделий" и "Охотники и рабочие по производству лесной и рыбной продукции".

По прогнозу, спрос на всех вышеуказанных специалистов до 2030 года составит около 10,5 тыс. человек, добавили в пресс-службе.