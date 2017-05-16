​Определена повестка заседания

На обсуждение парламентариев вносится проект законодательных поправок по вопросам социального обеспечения. Разработанный во исполнение поручения Главы государства проект закона предусматривает поправки в законодательство по повышению, в частности, в 2017 году размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, а также размеров пособия на рождение ребенка. Депутатам предлагается рассмотреть во втором чтении проект новшеств по вопросам здравоохранения.

В проекте повестки палаты и ратификационные акты Казахстана с Кыргызстаном. Это Соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Здесь же поправки относительно порядка пребывания граждан обеих стран.

Палате предстоит определиться также со сроками подготовки заключений по поступившим в Мажилис проектам актов: об отчетах Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год, поправкам в Закон «О государственном аудите и финансовом контроле». И наряду с этим по ратификационному законопроекту – Договору о торговле оружием.

Кроме того, бюро рассмотрело вопрос о проведении 25–27 мая в Западно-Казахстанской облас­ти выездного заседания Комитета Мажилиса по экономичес­кой реформе и региональному развитию.