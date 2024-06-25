Определились победители чемпионата Казахстана по велоспорту

У мужчин победу праздновал Дмитрий Груздев, а в женских соревнованиях не было равных Ринате Султановой

Фото: пресс-служба НОК РК

В рамках чемпионата Казахстана по велоспорту на шоссе в Талдыкоргане определились победители и призеры групповой гонки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

У мужчин на дистанции 178 километров победу праздновал Дмитрий Груздев.

Глеб Брусенский показал второй результат.

Иоган Штейн замкнул тройку лучших.

В женских соревнованиях (100 километров) не было равных Ринате Султановой.

Серебро завоевала Виолетта Казакова.

Елизавета Склярова стала третьей.