Определились победители чемпионата Казахстана по велоспорту
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У мужчин победу праздновал Дмитрий Груздев, а в женских соревнованиях не было равных Ринате Султановой
В рамках чемпионата Казахстана по велоспорту на шоссе в Талдыкоргане определились победители и призеры групповой гонки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
У мужчин на дистанции 178 километров победу праздновал Дмитрий Груздев.
Глеб Брусенский показал второй результат.
Иоган Штейн замкнул тройку лучших.
В женских соревнованиях (100 километров) не было равных Ринате Султановой.
Серебро завоевала Виолетта Казакова.
Елизавета Склярова стала третьей.