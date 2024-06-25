Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков

Национальная академия наук РК при Президенте Республики Казахстан (далее – Академия) сообщает о завершении конкурса по избранию академиков Академии

Фото: qazscience.gov.kz

В соответствии с Правилами избрания академиков Национальной академии наук Республики Казахстан, утвержденных приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года №223, решением Общего собрания Академии академиками Национальной академии наук РК при Президенте Республики Казахстан избраны:

по отделению наук «О жизни и здоровье» (по направлению «Медицина и здравоохранение»):

– Акшулаков Серик Куандыкович;



– Локшин Вячеслав Нотанович;



по отделению наук «О земле, космосе и коммуникациях» (по направлениям «Естественные науки», «Инжиниринг и технологии»):

– Здоровец Максим Владимирович;



– Рамазанов Тлеккабул Сабитович;



– Сураган Дурвудхан;



– Туруспеков Ерлан Кенесбекович.