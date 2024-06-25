Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков

Общество
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Национальная академия наук РК при Президенте Республики Казахстан (далее – Академия) сообщает о завершении конкурса по избранию академиков Академии

Фото: qazscience.gov.kz

В соответствии с Правилами избрания академиков Национальной академии наук Республики Казахстан, утвержденных приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года №223, решением Общего собрания Академии академиками Национальной академии наук РК при Президенте Республики Казахстан избраны:
по отделению наук «О жизни и здоровье» (по направлению «Медицина и здравоохранение»):
– Акшулаков Серик Куандыкович;


– Локшин Вячеслав Нотанович;


по отделению наук «О земле, космосе и коммуникациях» (по направлениям «Естественные науки», «Инжиниринг и технологии»):
– Здоровец Максим Владимирович;


– Рамазанов Тлеккабул Сабитович;


– Сураган Дурвудхан;


– Туруспеков Ерлан Кенесбекович.

#казахстан #назначение #академик #академиянаук

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