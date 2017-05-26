​Опыт примирения

Лилия Сыздыкова

Во встрече приняли участие практикующие медиаторы, что придало беседе конкретный и конструктивный характер – казахстанские представители интересовались нюансами примирительных процедур в европейских странах, представители СЕ в свою очередь задавали вопросы про опыт нашей страны в этой сфере, про обучение медиаторов.

Как рассказал заместитель председателя Союза судей РК, директор административного департамента Верховного суда РК Жазбек Абдиев, в Казахстане тема медиации актуализировалась в 2010 году, и уже в 2011 году был принят соответствующий закон, который за эти годы совершенствовался. «Наше процессуальное законодательство позволяет провести медиативные процедуры на любой стадии судебного процесса», – добавил Жазбек Абдиев. Он также отметил, что в нашей стране за эти годы появилась разветвленная сеть независимых, частных медиаторов, создана ассоциация медиаторов Казахстана, процедуры примирения применяются в самых разных сферах, в гражданских и уголовных делах.

В рамках совместной программы Европейского союза и Совета Европы «Поддержка казахстанских властей в улучшении качества и эффективности системы правосудия Казахстана» на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области подготовки кад­ров по медиации, разработки совместных программ и методологии курса обучения по медиации с применением международной практики медиативных технологий.

«Наша задача подготовить обу­чающий курс, рассчитанный на 4 дня для всех профессионалов, которые участвуют в восстановительном правосудии. Важно, чтобы этот курс объе­динил всех, кто участвует в медиации – следователи, прокуроры, судьи, адвокаты, медиаторы», – отметила эксперт СЕ Хелена Солето Муньоз. Она подчеркнула, что такие встречи с практикующими казахстанскими медиаторами, представляющими различные сферы, очень важен для того, чтобы понять потребности потенциальных слушателей курса и выстроить обучение максимально эффективным образом.

