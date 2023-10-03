«Ордабасы» в шаге от чемпионства

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Аскар Бейсенбаев

Центральный матч тура казахстанской Премьер-лиги прошел в Актобе, где местный одноименный клуб, обыграв «Астану», тем самым помог команде из Шымкента.

Шымкентский «Ордабасы» в матче XXIV тура, который был проведен в честь экс-капитана сборной Казахстана, а ныне наставника «Аксу» из Павлодарской области Вахида Масудова, обыграл на выезде талдыкорганский «Жетысу» со счетом 2:1 и гарантировал себе как минимум серебряные медали национального первенства среди команд Высшего дивизиона.

В этот день мячи у шымкентцев забивали: на 55-й минуте – экс-игрок сборной Украины Артем Беседин, а на 63-й – защитник сборной Казахстана Темирлан Ерланов. Гол престижа у талдыкорганцев на 79-й минуте провел Ильяс Амирсеитов. Таким образом, «Ордабасы» за два тура до окончания национального первенства набрал 55 очков, и теперь ему достаточно даже сыграть вничью против карагандинского «Шахтера» 22 октября в Шымкенте или 28-го числа на выезде против актауского «Каспия», чтобы стать впервые в своей истории чемпионом страны.

А помогли шымкентцам стать на шаг ближе к «золоту» актюбинцы, которые в последний день сентября принимали на своем стадионе все еще действующего чемпиона страны – «Астану» и обыг­рали ее со счетом 2:0. Голы у хозяев забили: на 20-й минуте – Алибек Касым, а на 77-й – бразильский нападающий Алвеш Дос Сантос Роджерио, более известный как Шина.

У столичной команды все еще есть шанс подтвердить звание сильнейшего клуба страны, если она выиграет два оставшихся матча, а шымкентцы их проиграют. При этом, если «Астана» не наладит игру и потеряет очки, ее может обойти и «Актобе». Таким образом, битва за «серебро» и «бронзу» («золото» вряд ли упустит «Ордабасы») обещает быть интригующей.

В оставшихся поединках XXIV тура были зафиксированы следующие результаты: актауский «Каспий» на своем поле разошелся с миром с алматинским «Кайратом» со счетом 1:1 (отметим, что клуб, представляющий Мангистаускую область, покинет после сезона Премьер-лигу); «Атырау» дома обыграл «Мактаарал» из Туркестанской области – 2:0; кокшетауский «Окжетпес» вырвал победу на выезде у петропавловского «Кызылжара» со счетом 2:1; кызылординский «Кайсар» в гостях уступил со счетом 0:2 «Аксу» из Павлодарской области; в Караганде «Шахтер» отпраздновал победу над костанайским «Тоболом» – 2:1.

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