Организатора более чем 10 веб-порностудий осудили в Казахстане

В Шымкенте к 12 годам лишения свободы приговорили организатора транснациональной организованной преступной группы, распространявшей порнографические материалы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Скриншот с видео ДП Шымкента

В июле 2021 года в ходе мониторинга социальных сетей оперативники криминальной полиции выявили работавшую в онлайн-режиме порностудию. В течение полугода стражи порядка проводили оперативно-розыскные мероприятия.

В результате сыщики вышли на след жителей городов Алматы, Астаны и Шымкента. Пятерых граждан Кыргызстана и столько же казахстанцев задержали на съемных квартирах в трех мегаполисах. У них изъяли около 44 тысяч долларов США, недвижимость в Алматы и наркотики.

Установлено, что в крупных городах на съемных квартирах действовали более 10 веб-порностудий. Работали там около 50 девушек, среди которых 2 несовершеннолетние.

«Досудебное расследование по данному факту велось практически более 9 месяцев в соответствии с пятью уголовными статьями, в том числе «Вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания», «Создание и руководство организованной группой», «Незаконное распространение порнографических материалов» и «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера», – проинформировал заместитель начальника следственного управления ДП Шымкента полковник полиции Талгат Абуов.