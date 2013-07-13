Ориентир – мнения сельчан Политика

Им предшествуют консультации акимов районов с местными сообществами, которые проходят в формате личных встреч руководителей регионов с населением. Всего акмолинцам предстоит избрать 247 акимов, и уже прошли 119 встреч с сельчанами, в ходе которых были выдвинуты кандидатуры 357 претендентов на кресло акима. Аким Сандыктауского района Ербол Сагдиев начал свои консультации со встречи с жителями Сандыктауского сельского округа. Здесь в список претендентов занесены действующий аким Лилия Лемешевская, директор СШ Бауржан Кузданов и специалист аппарата акима округа Светлана Барахоева. Всего же в районе на альтернативной основе будут избраны 13 акимов сельских и одного аульного округа. Аким Атбасарского района Жомарт Нуркенов в ходе встречи с жителями Шункыркольского сельского округа выяснил, что сельчан волнует вопрос обеспечения питьевой водой, и информировал их о том, что работы по строительству водопровода в селе планируется завершить к ноябрю. А в чис-ле кандидатов здесь значатся действующий аким Светлана Валитова, главный бухгалтер ТОО «Шункырколь» Татьяна Батракова и директор Новомариновской основной школы Алтын Каскабаева. В районе разворачивается борьба за 15 акимовских кресел. И в Красноярском сельском округе, что административно относится к областному центру, тоже три кандидатуры – действующий аким Базарбай Абуов, заместитель руководителя отдела строительства г. Кокшетау Курмангали Кульмагамбетов и ведущий специалист облдепартамента статистики Кайрат Амиров. На встрече с сельчанами в ДК «Кокше» мэр Кокшетау Мунарбек Батырханов подчерк-нул, что трое живут на территории округа, а это очень важно, потому что они хорошо знают обстановку, а также то, что ждет от местной власти население. В области определена единая дата проведения выборов акимов – 8 августа. Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область