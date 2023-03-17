Осадки, туман и усиление ветра – погода на выходные в Казахстане

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РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 18-20 марта, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в конце недели, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), в северной, восточной половине - снег, низовая метель, гололед, в южной половине - дождь, гроза, 19 марта в горных районах Алматинской области, области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег), лишь на западе страны без осадков.

Во второй половине периода с выходом антициклона практически по всей стране ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра.

Что же касается температурного фона, то здесь значительных изменений не ожидается, лишь ближе к концу недели на северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 7-20 мороза, днем до 0-8 мороза.