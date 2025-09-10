Осенняя прохлада и заморозки накроют Казахстан

Погода
103
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие дни на большей части республики, кроме южных регионов, ожидается осенняя, прохладная, дождливая погода, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, всему виной северный циклон и атмосферные фронтальные разделы, связанные с ним. 11 сентября на севере, 11-12 сентября на востоке. 11-13 сентября в центре Казахстана ожидаются сильные дожди, на севере, востоке страны возможен град, шквал.

В конце периода юг и юго-восток Казахстана окажутся под влиянием Южного циклона, который помимо дождей принесет кратковременное повышение температур в указанных регионах.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы – туманы. На юге страны прогнозируется пыльная буря.

В большинстве регионов ожидается понижение температур: на западе РК ночью до 5-16, днем до 15-25 тепла; на северо-западе страны ночью до 1-11 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем до 8-20 тепла; в северных областях ночью до 1-7 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем до 8-16 тепла, в центре ночью до 1-10 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем до 10-20 тепла.

На востоке ночью ожидается понижение до 1-11 тепла, днем повышение до 15-23 тепла.

На юге ночью повышение до 12-20 тепла, днем - небольшое колебание от 23-33 до 25-35 тепла.

На юго-востоке ночью небольшое колебание от 12-17, в горных районах 2-7 тепла до 8-15, в горных районах 0-5 тепла, днем повышение до 24-32 тепла.

#погода #прогноз #заморозки #прохлада #«Казгидромет»

Популярное

Все
Цифровая трансформация судебной системы
Контуры будущего определены
Политические реформы и цифровой суверенитет
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Там, где готовят востребованных специалистов
Запущено производство автоаксессуаров
Реабилитационный центр открылся в Сауране
А лаборатория-то зеленая!
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Признание в любви
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
Ждут сельчане новоселья
Поединки на британском ринге
На крыльях духа
Прочти 15 книг – получи миллион
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Обнять родителей спустя четверть века
Здоровье становится приоритетом
Распоряжение Главы государства о назначении
Приглядывают за временем
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Мост обрушился после ремонта
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
В Кызылординской области началась уборка риса
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

В Китае 41 тыс. человек эвакуировали из-за тайфуна
Дожди с грозами прогнозируют на большей части Казахстана
О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики
Погодные контрасты обещают казахстанцам в начале осени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]