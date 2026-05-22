Дожди с грозами и заморозки сменятся потеплением в Казахстане

По данным метеослужбы, на севере, юге, юго-западе страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - прогнозируются дожди с грозами, а на востоке страны ночью сохраняются осадки (дождь, снег).

23 мая в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях пройдут сильные дожди, выпадение града и шквалистый ветер.

24-25 мая ночью в горных районах юго-востока возможен переход дождя в снег. На остальной территории погода преимущественно без осадков.

По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльными бурями, в ночные и утренние часы - туманы. Ночью на северо-востоке, востоке, в центре страны – заморозки 1-3 градуса.

По Казахстану ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем на западе до 28-35 тепла, на севере, в центре до 20-32 тепла, на востоке до 17-25 тепла, на юге до 22-35 тепла, на юго-востоке до 20-28 тепла.