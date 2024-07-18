Особое внимание – качеству жизни

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Вопросы развития МСБ, трудоустройства и развития инфраструктуры обсудили с населением сенаторы Нурлан Бекназаров и Сакен Арубаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Нурлан Бекназаров провел встречи с представителями суда и полиции города Шымкента, а также встретился с местными жителями. На встрече в суде обсуждались изменения в законодательстве, нап­равленные на реформирование судебной системы и правоприменение. Нурлан Бекназаров напомнил о реализации задач, вытекаю­щих из поручений Президента, и рассказал о законах, принятых Парламентом, включая изменения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

– Принимаемые законы направлены прежде всего на обеспечение справедливого правосудия, укреп­ление доверия общества к судам, а также, чтобы суды и судебные процедуры соответствовали современным требованиям и защищали права наших граждан, – подчеркнул сенатор.

В ходе совещания в департаменте полиции обсуждались вопросы обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений. Начальник департамен­та полиции доложил сенатору о снижении преступности в городе на 24,8%. Наряду с этим в ходе встречи были подняты вопросы, решение которых сможет повысить эффективность работы местного департамента. Одним из них стала необходимость увеличения штатной численности сотрудников полиции. В свою очередь сенатор подчеркнул значимость реформ правоохранительной системы и укрепления правового государства.

Нурлан Бекназаров также провел личный прием граждан, на котором обсуждались вопросы присвоения улицам имен ветеранов, поддержки бизнеса, трудоустройства и здравоохранения.

– Такие встречи очень важны. Мы не только следим за выполнением поручений Президента, но и обращаем внимание на вопросы, волнующие население. Все поднятые вопросы будут рассмотрены и решены в рамках действующего законодательства, – отметил депутат.

Сенатор Сакен Арубаев посетил Жуалынский район Жамбылской области, где осмотрел ряд строя­щихся объектов, направленных на улучшение инфраструктуры регио­на. Одним из ключевых объек­тов, требующих внимания, стало водохранилище «Тез-Ащыбулак». Парламентарию рассказали, что водохранилище введено в эксплуа­тацию в 1963 году и обладает водосбором в 158,6 млн кубометров с водопроницаемостью 36 кубомет­ров в секунду. В настоящее время водохранилищу требуется срочная реконструкция.

В ходе встреч с жителями района сенатор акцентировал внимание на предоставлении сельчанам качественной питьевой воды. Депутату рассказали, что в прошлом году была разработана проектно-сметная документация для подведения трубопровода чистой воды к селам Туктибай и Актобе, где вопрос питье­вой воды стоит особенно остро.

– Мы держим на контроле все вопросы, касающиеся улучшения инфраструктуры в регионе, включая обеспечение сельчан качественной питьевой водой. Реконструкция водохранилища «Тез-Ащыбулак» и строительство систем водоснабжения в селах Туктибай и Актобе имеют первостепенное значение. Мы понимаем, что чистая питьевая вода является стратегическим ресурсом для повседневной жизни жителей. Местным исполнительным органам необходимо держать этот вопрос на контроле, а также принять все усилия для своевременного и качественного выполнения этих работ, – сказал сенатор.

Депутат также ознакомился со строительством пристройки к средней школе им. М. Ауэзова. На строительство пристройки к школе выделены бюджетные средства, которые позволят не только построить новое здание, но и провести капитальный ремонт старой школы.

#регионы #население #сенаторы

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