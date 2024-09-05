Особый путь развития Китая

Тональность новой эпохи

...По автоматическому конвейеру движутся остовы машин, обрастая деталями. Пока всматриваешься вдаль, пытаясь рассмотреть начало производственной линии, уже готов новенький автомобиль. Огромный цех впечатляет скоростью сборки и идеальной чистотой.

Новую жизнь китайский автопром обрел с началом политики реформ и открытости, благодаря которой иностранные автопроизводители смогли начать инвес­тировать в отрасль.

О том, как в Китае проходит экономическая модернизация, казахстанские журналисты узна­ли в ходе пресс-тура, организованного посольством КНР в ­Казахстане. Поездка предполагала посещение трех городов – Шанхая, Ляньюньгана и Гуанчжоу, на примере которых хорошо видно, что в современных геополитических условиях основной экспортно-импортный поток носит восточный вектор.

Китай пережил бум эконо­мического роста. В стране сформирован огромный потребительский рынок с хорошей покупательской способностью, что позволяет переориентироваться на внутреннее потребление. Параллельно КНР ищет новые возможности для развития, которые тесно связаны с Интернетом, наличием искусственного интеллекта. Современные технологии накладывают отпечаток на производственные силы.

Понятие «новая эпоха» очень актуально для Китая. Многие бизнесмены заняты поиском ниши, которую могли бы занять в условиях насыщения рынка. Помочь им в этом готово государство. Реа­лизуя плановую компоненту китайской экономической политики, регулятор направляет бизнес, показывая, где есть возможности для роста и развития, указывает на важность социальной ответственности предпринимательства и необходимость вложения средств в определенную сферу, используя инструменты, которых раньше не существовало.

Тенденция последних лет – модернизация китайского типа. Она идет с учетом национальной специфики. Вместе с тем это страна глобального юга, и ее опыт может быть весьма полезен развивающимся государствам.

Логистические хабы

В 127 городах Поднебесной инициировано создание более двухсот логистических хабов. Строительство одного из них ведется на окраи­не третьего по величине города – Гуанчжоу. Таможня Китайско-Европейского экспресса Хуан­пу принимает первые железнодорожные составы, прибывающие из стран Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии.

Окрестные территории определены под строительство предприятий и производственных баз. Близость к таможне призвана упростить до максимума логистику и содействовать реализации новой продукции.

Руководство Китайско-Европейского экспресса Хуанпу особо подчеркивает, что хотело бы видеть среди предпринимателей, решивших построить здесь свой бизнес, казахстанцев. Для этого созданы все условия, включая близость крупнейшего морского порта в Южном Китае.

Гуанчжоу издревле был главным перевалочным пунктом морской торговли со странами Тихого и Индийского океанов. Долгое время порт был единст­венным в Китае, наделенным правом торговать с заграницей.

Сюда прибывали торговые суда из разных стран, включая Америку. Как они выглядели и какие товары доставляли в Китай и везли обратно, можно узнать из экспозиции Музея тринадцати Хунгов. Она знакомит с историей внешней торговли Китая, способствовавшей развитию различных отраслей экономики.

Уже обрастает историей и инициатива «Один пояс – один путь», озвученная председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Казахстан в 2013 году и объединившая проекты «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века».

За первое десятилетие проект нового Евразийского трансконтинентального моста привлек 1 трлн долларов США. Его отправной точкой является база логистического сотрудничества Китай – Казахстан (Ляньюньган).

Инициатива «Один пояс – один путь» ускорила модернизацию, существенно расширив возможности для транспортировки грузов. Благодаря этому проекту Ляньюньган превратился в золотой мост, соединяющий Европу и Азию.

Протяженность нового Евразийского трансконтинентального моста составляет более 8,11 тыс. км. В Китае протяженность ветки достигает 4 131 км.

Общая магистральная сеть делится на восточную, центральную и западную. Преимущество коридора состоит в том, что из Ляньюньгана отправляются товары из Японии, Кореи, стран Юго-Восточной Азии. По пути добавляется продукция из Цент­ральной Азии.

Чтобы эта модель работала еще эффективнее, идет постоянное расширение инфраструктурной сети, в которой три столпа: китайско-казахстанская логис­тическая база в Ляньюньгане, сухой порт Хоргос и проект контейнерного хаба в Актау. Все вмес­те они создают логистический бренд, пользующийся большой популярностью у предпринимателей многих стран.

И это неудивительно, ведь преимущества транспортировки по железной дороге очевидны. Это независимость от погодных условий, скорость, гарантия сохранности грузов.

Еще одной базой порта в Лянь­юньгане является Международный логистический парк ШОС, обеспечивающий выход к морю для стран Шанхайской организации сотрудничества. Она занимает территорию площадью 70 кв. км и примыкает непосредст­венно к Национальной зоне экономического и технологического развития.

Развитая транспортная инфраструктура подстегивает рост товарооборота, и сейчас уже ­появились проблемы, связанные с недостаточной пропускной способностью существующих погранпереходов.

– За первое полугодие текущего года по новому Евразийскому трансконтинентальному коридору отправлено 345 тысяч стандарт­ных контейнеров, – рассказал заместитель генерального директора ООО «Китайско-казахстанская меж­дународная логистическая компания г. Лянь­юньган» Азильхан Беделов. – Если из стран Центральной Азии в Китай приходит 20–25 составов в месяц, то обратно – в два раза больше. На терминале стоят контейнеры, ждущие отправки в Центральную Азию. Наберется в общей сложности порядка 30 поездов, поскольку на границе постоянно заторы. Если бы там грузы обрабатывали быстрее, мы могли бы чаще отправлять составы. Необходимо расширять мощности на Хоргосе и других переходах. Возможно, появление третьего погранперехода на казахстанско-китайской границе снимет эту проблему.

Правительство Ляньюньгана формирует финансово-экономическую группу для посещения Казахстана. В ходе поездки предполагается более конкретное обсуждение вопросов, касающихся строительства хаба в Актау, логистической базы в Алма­ты и в целом сотрудничества в промышленности, туризме и прочих сферах, сулящих выгоду экономикам обеих стран.

Новые дороги, порты и транс­портные узлы должны лечь в основу нового Шелкового пути, который объединит половину населения планеты, или пятую часть мирового ВВП.

Автомобили будущего

Мы побывали в фондовой зоне для транзитных грузов. Буквально в августе к ней протянули железнодорожную ветку. Сюда уже поступают контейнеры с товарами. Один из складов заставлен новенькими пикапами, ждущими отправки по назначению. Их заказал предприниматель из Казахстана.

По итогам 2023 года Китай впервые стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. И это неудивительно, если учесть, что с конвейера автомобильной компании Guangzhou Aion New Energy Automobile Company каждые 53 секунды сходит очередная машина.

Все выпускаемые модели работают на электрических двигателях и оснащены навигаторами для беспилотного вождения. Привлекательны автомобили и внешне. В первую очередь своим футуристическим дизайном. Много ли у нас машин, двери которых открываются вверх, словно взмах крыла птицы?!

Салоны новых моделей машин легко трансформируются в двухспальную кровать, что очень удобно для путешественников. А еще в авто есть холодильник, который может работать в режиме термоса. Кресла регулируются при помощи голоса и даже на заднем сиденье при желании можно сидеть полулежа.

Мы побывали в цехе, увидев конвейер, тянущийся на несколько сотен метров. Процесс сборки машин – завораживающее зрелище, жаль только, что фото- и видеосъемка запрещены.

Через несколько месяцев купить такой автомобиль можно будет и в Казахстане.

Автомобилестроение Китая основано на самых современных технологиях, что также подстегивает спрос. К примеру, в 2023 году в Шанхае продано 620 тыс. автомобилей, из них 354 тыс. работают на новых источниках энергии, включая электродвигатели. Вообще же каждый четвертый автомобиль на дорогах Шанхая – электромобиль. По этим цифрам хорошо видно, что автопром занимает очень важное место в переходе на новые источники энергии.

Шанхайская автомобильная компания в сотрудничестве с мэрией организовала технологический парк для продвижения «зеленого перехода» в автомобилестроении, популяризации знаний и ускорения прогрессивных наработок, включая переход на гидротехнологии. Район Дзядин стал кластером по их развитию. Здесь задействованы тысячи человек. Около двух десятков предприятий уже используют в своей работе энергию водорода, а первый маршрут автобуса на гидродвигателе появился, конечно же, в Шанхае.

Ученые НИИ научных технологий Статистического университета работают над снижением стоимости водородных батарей. По сравнению с 2021 годом их себестоимость упала уже вдвое. Исследователи уверены, что по мере развития она станет еще меньше, открыв дорогу экологически чистому транспорту.

К тому же в Китае, как и во всем мире, продвигается новый способ получения водорода – из возобновляемых источников энергии.

Последние десять лет считаются благоприятным периодом для развития подобных технологий. В один из своих визитов в Шанхай председатель КНР Си Цзиньпин, ознакомившись с состоянием автопрома, отметил, что электромобили и новые технологии помогут Китаю стать сильной страной-автопроизводителем. Этот посыл подстегнул развитие отрасли, включая разработку и выпуск беспилотников.

Беспилотные летательные аппараты стали явью современного Китая. Компания Guangzhou EHang Intelligent Technology Company преуспела в их производстве. Уже ни у кого не вызывает удивления, что такие аппараты занимаются доставкой грузов, поднимая за раз вес в 250 кг, гасят пожары, развозят почту, проводят мониторинг, снимая различные показания.

Есть и пассажирские беспилотники. Они рассчитаны на два посадочных места.

Мэрия города Хэфэй провинции Аньхоу даже закупила сто таких аппаратов, используя их для развития туризма. Здесь нет недос­татка в желающих полюбоваться городом и его окрестностями с высоты птичьего полета, а заодно испытать всплеск адреналина и получить незабываемые эмоции.

Лично меня беспилотники потрясли. В том числе беспилотные автобусы, на которых мы передвигались. Если во время поездки в Шанхае для подстраховки (а больше для нашего успокоения) в автобусе был водитель, то в Гуанчжоу – полный экстрим.

Остроту ощущений усиливал тропический дождь, пролившийся над Гуанчжоу и позволивший сразу же найти преимущества такого вида передвижения: беспилотному автобусу не нужны дворники на лобовом стекле. Даже при такой погоде робобас, как здесь называют беспилотный автобус, хорошо справляется со своей задачей.

Автобусы без водителей благодаря специально разработанному дизайну хорошо узнавае­мы. На улицах Гуанчжоу они появились в 2022 году и используются как шатлы на коротких маршрутах.

Полсотни робобасов ездят в разных районах по утвержденным маршрутам, которые обязательно должны быть согласованы с местными властями. Еже­дневно на дороги выходят более 300 таких автобусов, сделанных в Китае. Есть они в Пекине, Нанкине, их закупили Сингапур и Арабские Эмираты.

Также на улицах Гуанчжоу можно встретить беспилотные такси и уборочные машины, используемые для наведения чистоты на улицах города. К примеру, в районе биоострова, на котором расположена Нацио­нальная биологическая производственная база, очистку улиц полностью производят беспилотные машины.

Научные сотрудники, занятые в проекте международного биоост­рова, на работу добираются на робобасах. Надо полагать, это служит для них дополнительной мотивацией искать и находить новые решения в своих изысканиях, раздвигая горизонты науки.

В 2023 году на биоострове стартовал проект «Три города – один остров», который стал драйвером развития биомедицины. Одно­временно в десяти лабораториях реализуется полсотни проектов, тридцатью из которых руководят академики.

Продолжение следует