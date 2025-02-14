Особый статус Туркестана

Депутаты Сената на пленарном заседании рассмотрели законы, касающиеся особого статуса города Туркестана – «Об особом статусе города Туркестана» и сопутствующие ему поправки по вопросам особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом. Нормы законов нацелены на создание правовых условий для развития Туркестана как духовно-культурного, исторического и туристического центра Казахстана, а также защиту историко-культурного наследия и сохранение уникальности духовных объектов.

– Важность присвоения особого статуса Туркестану – историческому городу и духовному центру тюркского мира – была отмечена Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на встрече с общественностью региона. Во исполнение поручения Главы государства разработан и одобрен специальный закон, в соответствии с которым предусмотрены комплексные меры по развитию города Туркестана как архитектурного, духовного, историко-культурного и турис­тического центра Казахстана. В связи с этим были пересмотрены компетенции центральных и местных государственных органов. Наряду с этим охвачены вопросы развития инженерной, транспортной, социальной и туристической инфраструктуры. Надеемся, что одобренные законы будут способствовать всестороннему развитию Туркестана, – констатировал Маулен Ашимбаев.

Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмета ­Ясауи будет установлен запрет на строи­тельство объектов высотой более семи метров и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея.

Предусмотрен и ряд поправок, направленных на обеспечение комфортных условий для лиц с инвалидностью и создание инклюзивного туризма. Речь идет в том числе и о безбарьерном доступе к инфраструктуре.

Также пересмотрены компетенции для акиматов и мас­лихатов. Теперь осуществлять государственный контроль в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия на территории города, разработку правил возмещения части затрат мастеров в сфере национального ремесленничества города за счет средств местного бюджета будет акимат. Касается это и процедуры согласования схем, и порядка движения транзитного автомобильного транспорта через территорию города Туркестана.

Таким образом, как было отмечено сенаторами, законодательные нормы призваны сформировать эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне объекта всемирного наследия – мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи. В связи с этим Маулен Ашимбаев отметил важность формирования в Туркестане центра изучения наследия Ясауи и наполнения музея, посвященного мыслителю, экспонатами, соответствующим контентом.

– Эти объекты должны стать ключевым инструментом по изучению и продвижению учений Ясауи, – отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также отметил важность системных научных исследований работ Ясауи.

– Наряду с принятием законов, необходимых для развития Туркестана как центра тюркского мира, мы должны приступить к реализации и других содержательных мероприятий. К этому делу нельзя относиться поверхностно. Важно популяризировать и изучать таких выдающихся личностей, как Ясауи, аль-Фараби. Они внесли большой вклад в формирование нашей национальной идентичности. Поэтому мы надеемся, что в рамках одобренных сегодня законов будет проведена соответствующая всесторонняя работа, – подчеркнул он.

Спикер палаты также акцентировал внимание на важности более полной реализации туристского потенциала Туркестана.

– Глава государства поставил конкретные задачи по развитию туризма в стране. Потенциал Туркестана в этом направлении огромен. Сейчас в городе сформирована необходимая инфраструктура. Теперь стоит уделить особое внимание мерам по привлечению туристов. Учитывая высокую конкуренцию в этой сфере, необходимо усилить системную работу и в данном направлении, – резюмировал председатель Сената.

Между тем есть вопрос: будет ли достаточно государственного финансирования по созданию резервата памятников археологии Туркестана и по поддержанию особого статуса города в целом или же, поинтересовался сенатор Кайрат Тастекеев, нужно будет привлекать меценатскую помощь либо разрабатывать иные финансовые механизмы.

– Возможно ли использование механизмов, позволяющих бизнесу участвовать через спонсорство? К примеру, платный доступ к отдельным объектам или сборы с туристов могли бы стать частью стратегии самофинансирования резервата? – спросил депутат.

Вице-министр нацэкономики Арман Касенов подчеркнул, что финансирование предусмотрено в данном конкретном законе исключительно из средств респуб­ликанского бюджета.

Однако, по его словам, данный законопроект не налагает каких-либо ограничений для того, чтобы использовались средства бизнеса и фондов.

Законы одобрены и переданы на подпись Главе государства.