Особый статус

На пленарном заседании Сената под председательством спикера Маулена Ашимбаева сенаторы ратифицировали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии.

Данный закон призван регулировать работу Международной Тюркской академии на территории Казахстана. В частности, местные и иностранные сотрудники академии должны будут проходить аккредитацию в Министерстве иностранных дел нашей страны. Флаги Тюркского совета и государств-членов Тюркского совета также могут размещаться на ее зданиях. В целом соглашение направлено на дальнейшее укрепление сотрудничества тюркоязычных государств. Отметим, что в настоящее время членами академии являются Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция. Венгрия имеет статус наблюдателя.

– Международная Тюркская академия играет большую роль в развитии научно-гуманитарного сотрудничества между тюркоязычными государствами. Организация также плодотворно работает в направлении изучения историко-культурного наследия братских тюркских народов. Под ее эгидой ежегодно публикуется множество значимых трудов. Поэ­тому важно поддерживать деятельность академии. Этот закон позволит Тюркской академии стать уникальным международным центром, координирующим научные исследования, касающиеся тюркского мира, и создает благоприятные условия для достижения этих целей, – сказал спикер палаты.

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы.

Так, сенатор Султан Дюсембинов предлагает создать региональную систему управления отходами, которая будет приносить доход, а не работать в убыток. По его словам, сейчас ежегодно собирается около 5 млн тонн отходов, а перерабатывается лишь около 15 тыс. тонн.

– Предлагаем принять комп­лексные меры по управлению промышленными отходами и отходами потребления, определить источники финансирования по реализации данных мер. Важно провести анализ государственной отчетности по коммунальным отходам и разработать мероприятия по повышению ее качества. Так же необходимо рассмотреть вопрос и определить пилотный проект для создания и дальнейшего развития Региональной системы обращения с коммунальными отходами, определив способы финансирования и обеспечив организационные мероприятия по его запуску, а также оказать содействие в реализации предлагаемого Всемирным банком проекта «Комплексная цифровая SMART-система управления коммунальными отходами Алматинской агломерации», – сказал сенатор.

По словам сенатора Ахылбека Куришбаева, согласно прогнозам Всемирного банка, объем водных ресурсов в Казахстане к 2030 году снизится с 90 до 76 куб. км в год. Примерно такой же прогноз делают и казахстанские ученые.

– Это означает, что дефицит воды в стране уже через 8 лет составит порядка 12–15 куб. м в год, то есть около 15% . До сих пор наша экономика не сталкивалась с подобным дисбалансом водных ресурсов, и мы еще не ощущали такого дефицита воды. У нас принято много различных государственных программ в разных отраслях экономики. Однако возникает вопрос: хватит ли водных ресурсов для их реализации? – обратился сенатор.

Главной проблемой в Казахстане,­ отметил депутат, является несовершенство системы планирования и контроля водных ресурсов. Он подчеркнул, что уполномоченные органы до сих пор не владеют точной информацией о запасах водных ресурсов в республике. Государственный водный кадастр должно проводить РГП «Казгидромет», а не частные организации, как сейчас делается. Для этого необходимо перевести мониторинг водного фонда на цифровой формат и на технологии дистанционного зондирования. А у нас в большинстве водоемов отсутствуют даже гидрологические посты, – считает депутат.

Сенатор Абдалы Нуралиев попросил Правительство содействовать в строительстве комплекса по очистке канализационных вод в городе Таразе, отсутствие которого негативно влияет на жизнь и здоровье жителей регио­на. Депутат Ляззат Рысбекова обратила внимание на важность продолжения ремонта турбоагрегата Уральской ТЭЦ. Иначе, по ее словам, половина жителей областного центра может остаться без электричества. Сенатор Ерик Султанов предложил ускорить утверждение Комплексного плана развития газовой отрасли до 2030 года, который позволит решить актуальные проблемы газификации регионов.