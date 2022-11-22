Осознанный выбор на пути к демократии

Первые выводы

Вчера Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК провел заседание национальной экспертной площадки «КИСИ GPS» с целью подведения итогов внеочередных президентских выборов в Казахстане. В работе «круглого стола» приняли участие известные отечественные и зарубежные ученые и эксперты, а также иностранные журналисты.

Как отметила заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина, предварительные результаты голосования и данные еxit poll уже позволяют сделать ряд выводов.

– Во-первых, несмотря на то, что выборы были досрочными, они оказались предсказуемы и ожидаемы. Во многом благодаря их логичности и закономернос­ти избирательная кампания и прошла в строгом соответствии с демократическими нормами, – подчеркнула она.

Спикер отметила, что новый президентский мандат значительно сокращен в полномочиях после референдума. Кроме того, это будет последний срок Касым-Жомарта Токаева.

При этом на проведение досроч­ных выборов и установление однократного президентского срока Глава государства пошел осознанно – с целью недопущения монополизации власти сегодня и в будущем.

Граждане в очередной раз выразили доверие курсу Главы государства. По данным еxit poll, от 82% до 85% избирателей, пришедших на выборы, отдали свои голоса за действующего Президента. Предварительные результаты голосования, озвученные ЦИК: 81,31% проголосовавших «за» Токаева.

– Это значит, что реформы продолжатся, и озвученные Касым-­Жомартом Токаевым инициативы будут реализованы. В следующие семь лет можно ожидать дальнейших мер по децентрализации власти, демонополизации экономики, а также укреплению политических институтов, особенно на местном уровне, – подчеркнула Алуа Жолдыбалина.

Также была отмечена высокая активность граждан нашей страны – явка составила 69,44%. Сегодня каждое действие Главы государства находится под пристальным вниманием общественности. И итоги выборов показали, что в обществе есть четкий запрос на справедливость, конкуренцию и достижение осязаемых результатов.

– Я уверена, что социальная динамика трансформируется в проекты гражданского общества. Предстоящие парламентские выборы станут шансом для появления лидеров нового поколения, – завершила свое выступление Алуа Жолдыбалина, добавив, что КИСИ планирует выпустить публичный доклад по итогам нынешних президентских выборов.

Опросы говорят о многом

С 1999 года в Казахстане ни одни выборы не обходятся без электоральных опросов. С дебютом по проведению еxit poll на этот раз выступил Институт общественной политики партии «Amanat». Его директор Мадина Нургалиева заверила, что они старались очень тщательно подойти к этому делу, опросам предшествовал ряд традиционных электоральных замеров.

В день выборов еxit poll осуществляли три компании, и если две другие опрашивали сплошным методом, то Институт общественной политики применил выборочный подход. В городе опрашивали каждого пятого избирателя, выходящего из участка, в селе – каждого третьего.

Отслеживая динамику волн, можно было видеть пики активности, особенности тех или иных регионов, различия в голосовании городского и сельского населения. Например, низкая явка алматинцев – следствие особенности психологии жителей мегаполиса, считают эксперты.

– Мы использовали методику опроса на выходе из избирательных участков. Охватили около 600 участков во всех городах республиканского значения и регионах. Задействовали в этой работе 620 интервьюеров и супервайзеров, – рассказала Мадина Нургалиева. – Наш опрос проходил в 74 городах и 242 селах. Методика позволила опросить более 70 тысяч избирателей.

По ее словам, для обеспечения оперативности, мобильности и контроля было использовано мобильное приложение e-socis, которое позволяет отслеживать геолокацию интервьюеров и получать оперативную информацию каждые два часа.

– Явка избирателей, несмотря на погодные условия в некоторых регионах, была достаточно высокая – порядка 70%. Это отличается от показателя на прежних выборах в Казахстане. Но высокий процент поддержки кандидатуры Касым-Жомарта Токаева позволяет сделать вывод о том, что население голосовало осознанно, четко понимая и ответственно подходя к своему выбору. В противном случае разброс показателей был бы другим,– подчеркнула Мадина Нургалиева.

Коридор колебаний в 3–5% во впервые использованной графе «Против всех» – это показатель того, как люди относятся к политическим процессам, считает эксперт. В целом же проведенные институтом еще в сентябре–октябре исследования показывали, что граждане информированы о предстоящих выборах, интересовались ими, искали информацию в различных источниках.

Момент национальной гордости

Директор по аналитическому развитию Института стратегии и политики New Lines (США) Кам­ран Бохари, взяв слово, поздравил Казахстан с важным этапом в переходе от постсоветской к совершенно новой форме государства.

– У вас уже есть определенная «дорожная карта» трансформации страны, которую подготовил Касым-Жомарт Токаев. Конечно, на ее реализацию потребуется определенное время. Но представьте себе, в 2029 году, если ситуация сложится хорошо, все начнется с чистого лис­та. Будут совершенно новые кандидаты и партии, которые не только что появились, чтобы сыграть свою роль и занять место на политическом поле страны, – обрисовал перспективы Камран Бохари.

Эксперт назвал прошедшие президентские выборы транс­парентными. Он лично посетил 10 избирательных участков и нигде не заметил никаких помех и сложностей.

– Люди, которые приходили на избирательные участки, точно знали, что им нужно делать. Они были воодушевлены, приходили с детьми, делали селфи. Это было моментом национальной гордости, – заявил он.

Камран Бохари беседовал с избирателями, и большинство из них отмечало, что, голосуя на выборах, они выполняют граж­данский долг, и рады внести свой вклад в событие государственного масштаба. Избиратели желали процветания и благополучия стране, последующим поколениям.

Также гость из США отметил тот положительный момент, что на избирательных участках не было заметно присутствия спецслужб или других силовых структур, даже несмотря на ситуацию в соседних странах, а также произошедшие в начале года события в Казахстане. Это говорит о том, что гражданам была предоставлена полная возможность для свободного волеизъявления.

– Демократия – пункт назначения, ею постоянно нужно заниматься, взращивать, передавать из поколения в поколение. Для Казахстана важнее не сам этот пункт как результат, а процесс движения по пути демократизации, – подчеркнул в заключение эксперт. – Респуб­лика предпринимает важные шаги, используя возможность продвигаться вперед. Конечно, это будет нелегко. Но то, что я увидел, вселяет в меня уверенность, что у Казахстана есть все для этого.

В контексте мировых процессов оценил президентские выборы в Казахстане директор Дирекции общественно-политического вещания (Российская Федерация) Леонид Млечин.

– С одной стороны, эти процессы говорят о росте автократических тенденций, с другой – о нарастании популизма в политике, что, конечно, представляется крайне пугающим. Нарастание популизма является предвестником тяжелых событий. Популист – это политик, который использует самые низменные чувства человека и обещает то, что реализовать невозможно, – сказал он.

Иногда возникает ощущение, что те перемены, которые происходят на земном шаре, неостановимы, и такие люди придут к власти повсюду. Но, оказывается, этого можно избежать.

– Мы видим проигрыш президента в Бразилии, на этот пост возвращается нормальный политик, и видим очевидную победу Касым-Жомарта­ Токаева.­ А он – политик, который, в моем понимании, является антипопулистом и в манерах поведения, и в политических методах. Помню, он даже однаж­ды высказался, мол, вы извините, но я как ходил всю жизнь в пиджаке и галстуке, так в них и останусь. Видимо, профессиональные политтехнологии уговаривали его сменить образ, но он решительно отказался, – продолжил российский гость. – Важнее, что Касым-Жомарт Токаев не обещает того, что исполнить невозможно, а обещает лишь то, что исполнить необходимо. Очень важно, что победу одержал Токаев, который вызывает у меня восхищение. Это свидетельство того, что здравомыслящий, прагматичный, разумный политик может и должен одерживать победу. В этом есть некоторая надежда для всего человечества.

Не только поддержка, но и ответственность

Директор Института этнополитических исследований Талгат Калиев попытался объяснить высокую явку на выборах. Во-первых, появилась графа «Против всех», которая набрала 5% голосов. Если бы ее не существовало, можно было бы предположить, что эти 5% казахстанцев не пришли бы голосовать. Но даже в этом случае явка оказалась бы высокой.

– Я думаю, в этом есть след январских событий, повторения которых казахстанцы не хотят и, соответственно, после этого шока мобилизовались и решили проголосовать. Даже 28% для Алматы – это невероятно рекордная явка, обычно она не превышала 20%, ­– напомнил Талгат Калиев.

Еще одной причиной эксперт назвал тревожное состояние в казахстанском обществе, связанное с ситуацией в Украине.

Но самым главным фактором политолог считает запрос на изменения в нашем обществе. Казахстанцы еще больше начинают ценить стабильность.

– Более 80% голосов, отданных за действующего Президента, – это аванс и кредит доверия тому, что население ожидает получить в результате семилетнего президентства Касым-Жомарта Токаева. Это не только высокая доля поддержки, но и чрезвычайно высокая ответственность. Население продемонстрировало свою способность к мобилизации. Также требовательно и пристально оно будет оценивать любое решение власти, – подчеркнул Талгат Калиев.

При этом общество будет требовать от Главы государства отрабатывать обновленный мандат доверия незамедлительно. Население ждет вступления в полную силу всех изменений уже в ближайшем будущем.

Демонополизация экономики и банковского сектора, принципиальное изменение всей парадигмы государственного управления, переучреждение общественного договора между властью и обществом, справедливое распределение национального богатства, запуск механизмов социальной мобильности, создание условий для продуктивной занятости– вот тот гигантский пласт мер, которым придется заниматься уже с сегодняшнего дня.

Большую работу Центризбиркома по подготовке и проведению открытых и прозрачных выборов отметила руководитель Центра электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК Жанар Буканова.

В том, что они прошли в соответствии с демократическими принципами и международными стандартами, – заслуга профессио­нализации как организаторов, так и участников избирательного процесса.

– В ходе избирательной кампании Центризбиркомом и нашим центром обучено семь тысяч человек. Это члены избирательных комиссий, представители политических партий, НПО, СМИ, call-центров, правоохранительных органов – полиции и Генпрокуратуры, молодежь, госслужащие. Их обучали основам избирательного права, соблюдению принципов процесса, выполнению коммуникативных компетенций. И результатом стало, что на выборах было зарегистрировано всего три обращения в правоохранительные органы по организации процесса, четыре административных нарушения. 17 нарушений, отмечают НПО, в основном, процедурного плана, – сообщила Жанар Буканова.

В ходе заседания выступили еще несколько международных наблюдателей. Аналитик по воп­росам обороны и безопаснос­ти Wikistrat Global Consultancy (США) Ричард Вайц посетил 20 избирательных участков в Алматы и был впечатлен тем, насколько серьезно люди подошли к выполнению гражданского долга.

– Это касается и сотрудников избирательных участков. Я бы хотел отметить сотрудницу участка № 115, которая провела со мной немало времени, чтобы обеспечить меня всем необходимым. Это был показатель того, что все, касающееся организации выборов, оказалось на высоком уровне. У всех были равные условия, и кандидаты с различными взглядами могли участвовать в выборах, – высказал он свое мнение.

Научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук Александра Перминова побывала на 11 участках.

– На волне грядущих изменений и эволюционного хода развития политической системы казахстанцы пришли голосовать осознанно, они хотели высказать свое мнение, поддержать действующего Президента, – отметила она.

Главное теперь – как пойдет заявленная реформа. Страна ожидает выборы в Парламент, в маслихаты, есть тенденция на развитие плюрализма в парламентской системе. Политическая жизнь продолжается.

Свои вопросы экспертам смог­ли задать журналисты из Таиланда, Индии, Италии, Венгрии, России. Отвечая них, Мадина Нургалиева, например, заметила, что Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание молодежи, заявляет о готовности воплощать с ней все идеи и является образцом для подражания. Она посоветовала к прочтению книгу Токаева «Преодоление. Дипломатические очерки казахстанского министра», из которой можно многое узнать о действующем Президенте Казахстана.

Талгат Калиев говорил о планомерном развитии и расширении отношений с нашими ближайшими соседями – Россией и Китаем. А когда его спросили о последствиях «трагического января», то заверил, что эти события послужили серьезным уроком для многих, и вряд ли кто-то захочет их повторения. Время подковерной политики безвозвратно уходит в прошлое. А в будущем нас ждет появление большого количества политиков новой формации, заверил политолог.