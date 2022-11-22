Осознанный выбор на пути к демократии

Политика
Асель Муканова

Прошедшие выборы стали ключевым шагом на пути к полной перезагрузке политической системы Казахстана.

Первые выводы

Вчера Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК провел заседание национальной экспертной площадки «КИСИ GPS» с целью подведения итогов внеочередных президентских выборов в Казахстане. В работе «круглого стола» приняли участие известные отечественные и зарубежные ученые и эксперты, а также иностранные журналисты.

Как отметила заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина, предварительные результаты голосования и данные еxit poll уже позволяют сделать ряд выводов.

– Во-первых, несмотря на то, что выборы были досрочными, они оказались предсказуемы и ожидаемы. Во многом благодаря их логичности и закономернос­ти избирательная кампания и прошла в строгом соответствии с демократическими нормами, – подчеркнула она.

Спикер отметила, что новый президентский мандат значительно сокращен в полномочиях после референдума. Кроме того, это будет последний срок Касым-Жомарта Токаева.

При этом на проведение досроч­ных выборов и установление однократного президентского срока Глава государства пошел осознанно – с целью недопущения монополизации власти сегодня и в будущем.

Граждане в очередной раз выразили доверие курсу Главы государства. По данным еxit poll, от 82% до 85% избирателей, пришедших на выборы, отдали свои голоса за действующего Президента. Предварительные результаты голосования, озвученные ЦИК: 81,31% проголосовавших «за» Токаева.

– Это значит, что реформы продолжатся, и озвученные Касым-­Жомартом Токаевым инициативы будут реализованы. В следующие семь лет можно ожидать дальнейших мер по децентрализации власти, демонополизации экономики, а также укреплению политических институтов, особенно на местном уровне, – подчеркнула Алуа Жолдыбалина.

Также была отмечена высокая активность граждан нашей страны – явка составила 69,44%. Сегодня каждое действие Главы государства находится под пристальным вниманием общественности. И итоги выборов показали, что в обществе есть четкий запрос на справедливость, конкуренцию и достижение осязаемых результатов.

– Я уверена, что социальная динамика трансформируется в проекты гражданского общества. Предстоящие парламентские выборы станут шансом для появления лидеров нового поколения, – завершила свое выступление Алуа Жолдыбалина, добавив, что КИСИ планирует выпустить публичный доклад по итогам нынешних президентских выборов.

Опросы говорят о многом

С 1999 года в Казахстане ни одни выборы не обходятся без электоральных опросов. С дебютом по проведению еxit poll на этот раз выступил Институт общественной политики партии «Amanat». Его директор Мадина Нургалиева заверила, что они старались очень тщательно подойти к этому делу, опросам предшествовал ряд традиционных электоральных замеров.

В день выборов еxit poll осуществляли три компании, и если две другие опрашивали сплошным методом, то Институт общественной политики применил выборочный подход. В городе опрашивали каждого пятого избирателя, выходящего из участка, в селе – каждого третьего.

Отслеживая динамику волн, можно было видеть пики активности, особенности тех или иных регионов, различия в голосовании городского и сельского населения. Например, низкая явка алматинцев – следствие особенности психологии жителей мегаполиса, считают эксперты.

– Мы использовали методику опроса на выходе из избирательных участков. Охватили около 600 участков во всех городах республиканского значения и регионах. Задействовали в этой работе 620 интервьюеров и супервайзеров, – рассказала Мадина Нургалиева. – Наш опрос проходил в 74 городах и 242 селах. Методика позволила опросить более 70 тысяч избирателей.

По ее словам, для обеспечения оперативности, мобильности и контроля было использовано мобильное приложение e-socis, которое позволяет отслеживать геолокацию интервьюеров и получать оперативную информацию каждые два часа.

– Явка избирателей, несмотря на погодные условия в некоторых регионах, была достаточно высокая – порядка 70%. Это отличается от показателя на прежних выборах в Казахстане. Но высокий процент поддержки кандидатуры Касым-Жомарта Токаева позволяет сделать вывод о том, что население голосовало осознанно, четко понимая и ответственно подходя к своему выбору. В противном случае разброс показателей был бы другим,– подчеркнула Мадина Нургалиева.

Коридор колебаний в 3–5% во впервые использованной графе «Против всех» – это показатель того, как люди относятся к политическим процессам, считает эксперт. В целом же проведенные институтом еще в сентябре–октябре исследования показывали, что граждане информированы о предстоящих выборах, интересовались ими, искали информацию в различных источниках.

Момент национальной гордости

Директор по аналитическому развитию Института стратегии и политики New Lines (США) Кам­ран Бохари, взяв слово, поздравил Казахстан с важным этапом в переходе от постсоветской к совершенно новой форме государства.

– У вас уже есть определенная «дорожная карта» трансформации страны, которую подготовил Касым-Жомарт Токаев. Конечно, на ее реализацию потребуется определенное время. Но представьте себе, в 2029 году, если ситуация сложится хорошо, все начнется с чистого лис­та. Будут совершенно новые кандидаты и партии, которые не только что появились, чтобы сыграть свою роль и занять место на политическом поле страны, – обрисовал перспективы Камран Бохари.

Эксперт назвал прошедшие президентские выборы транс­парентными. Он лично посетил 10 избирательных участков и нигде не заметил никаких помех и сложностей.

– Люди, которые приходили на избирательные участки, точно знали, что им нужно делать. Они были воодушевлены, приходили с детьми, делали селфи. Это было моментом национальной гордости, – заявил он.

Камран Бохари беседовал с избирателями, и большинство из них отмечало, что, голосуя на выборах, они выполняют граж­данский долг, и рады внести свой вклад в событие государственного масштаба. Избиратели желали процветания и благополучия стране, последующим поколениям.

Также гость из США отметил тот положительный момент, что на избирательных участках не было заметно присутствия спецслужб или других силовых структур, даже несмотря на ситуацию в соседних странах, а также произошедшие в начале года события в Казахстане. Это говорит о том, что гражданам была предоставлена полная возможность для свободного волеизъявления.

– Демократия – пункт назначения, ею постоянно нужно заниматься, взращивать, передавать из поколения в поколение. Для Казахстана важнее не сам этот пункт как результат, а процесс движения по пути демократизации, – подчеркнул в заключение эксперт. – Респуб­лика предпринимает важные шаги, используя возможность продвигаться вперед. Конечно, это будет нелегко. Но то, что я увидел, вселяет в меня уверенность, что у Казахстана есть все для этого.

В контексте мировых процессов оценил президентские выборы в Казахстане директор Дирекции общественно-политического вещания (Российская Федерация) Леонид Млечин.

– С одной стороны, эти процессы говорят о росте автократических тенденций, с другой – о нарастании популизма в политике, что, конечно, представляется крайне пугающим. Нарастание популизма является предвестником тяжелых событий. Популист – это политик, который использует самые низменные чувства человека и обещает то, что реализовать невозможно, – сказал он.

Иногда возникает ощущение, что те перемены, которые происходят на земном шаре, неостановимы, и такие люди придут к власти повсюду. Но, оказывается, этого можно избежать.

– Мы видим проигрыш президента в Бразилии, на этот пост возвращается нормальный политик, и видим очевидную победу Касым-Жомарта­ Токаева.­ А он – политик, который, в моем понимании, является антипопулистом и в манерах поведения, и в политических методах. Помню, он даже однаж­ды высказался, мол, вы извините, но я как ходил всю жизнь в пиджаке и галстуке, так в них и останусь. Видимо, профессиональные политтехнологии уговаривали его сменить образ, но он решительно отказался, – продолжил российский гость. – Важнее, что Касым-Жомарт Токаев не обещает того, что исполнить невозможно, а обещает лишь то, что исполнить необходимо. Очень важно, что победу одержал Токаев, который вызывает у меня восхищение. Это свидетельство того, что здравомыслящий, прагматичный, разумный политик может и должен одерживать победу. В этом есть некоторая надежда для всего человечества.

Не только поддержка, но и ответственность

Директор Института этнополитических исследований Талгат Калиев попытался объяснить высокую явку на выборах. Во-первых, появилась графа «Против всех», которая набрала 5% голосов. Если бы ее не существовало, можно было бы предположить, что эти 5% казахстанцев не пришли бы голосовать. Но даже в этом случае явка оказалась бы высокой.

– Я думаю, в этом есть след январских событий, повторения которых казахстанцы не хотят и, соответственно, после этого шока мобилизовались и решили проголосовать. Даже 28% для Алматы – это невероятно рекордная явка, обычно она не превышала 20%, ­– напомнил Талгат Калиев.

Еще одной причиной эксперт назвал тревожное состояние в казахстанском обществе, связанное с ситуацией в Украине.

Но самым главным фактором политолог считает запрос на изменения в нашем обществе. Казахстанцы еще больше начинают ценить стабильность.

– Более 80% голосов, отданных за действующего Президента, – это аванс и кредит доверия тому, что население ожидает получить в результате семилетнего президентства Касым-Жомарта Токаева. Это не только высокая доля поддержки, но и чрезвычайно высокая ответственность. Население продемонстрировало свою способность к мобилизации. Также требовательно и пристально оно будет оценивать любое решение власти, – подчеркнул Талгат Калиев.

При этом общество будет требовать от Главы государства отрабатывать обновленный мандат доверия незамедлительно. Население ждет вступления в полную силу всех изменений уже в ближайшем будущем.

Демонополизация экономики и банковского сектора, принципиальное изменение всей парадигмы государственного управления, переучреждение общественного договора между властью и обществом, справедливое распределение национального богатства, запуск механизмов социальной мобильности, создание условий для продуктивной занятости– вот тот гигантский пласт мер, которым придется заниматься уже с сегодняшнего дня.

Большую работу Центризбиркома по подготовке и проведению открытых и прозрачных выборов отметила руководитель Центра электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК Жанар Буканова.

В том, что они прошли в соответствии с демократическими принципами и международными стандартами, – заслуга профессио­нализации как организаторов, так и участников избирательного процесса.

– В ходе избирательной кампании Центризбиркомом и нашим центром обучено семь тысяч человек. Это члены избирательных комиссий, представители политических партий, НПО, СМИ, call-центров, правоохранительных органов – полиции и Генпрокуратуры, молодежь, госслужащие. Их обучали основам избирательного права, соблюдению принципов процесса, выполнению коммуникативных компетенций. И результатом стало, что на выборах было зарегистрировано всего три обращения в правоохранительные органы по организации процесса, четыре административных нарушения. 17 нарушений, отмечают НПО, в основном, процедурного плана, – сообщила Жанар Буканова.

В ходе заседания выступили еще несколько международных наблюдателей. Аналитик по воп­росам обороны и безопаснос­ти Wikistrat Global Consultancy (США) Ричард Вайц посетил 20 избирательных участков в Алматы и был впечатлен тем, насколько серьезно люди подошли к выполнению гражданского долга.

– Это касается и сотрудников избирательных участков. Я бы хотел отметить сотрудницу участка № 115, которая провела со мной немало времени, чтобы обеспечить меня всем необходимым. Это был показатель того, что все, касающееся организации выборов, оказалось на высоком уровне. У всех были равные условия, и кандидаты с различными взглядами могли участвовать в выборах, – высказал он свое мнение.

Научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук Александра Перминова побывала на 11 участках.

– На волне грядущих изменений и эволюционного хода развития политической системы казахстанцы пришли голосовать осознанно, они хотели высказать свое мнение, поддержать действующего Президента, – отметила она.

Главное теперь – как пойдет заявленная реформа. Страна ожидает выборы в Парламент, в маслихаты, есть тенденция на развитие плюрализма в парламентской системе. Политическая жизнь продолжается.

Свои вопросы экспертам смог­ли задать журналисты из Таиланда, Индии, Италии, Венгрии, России. Отвечая них, Мадина Нургалиева, например, заметила, что Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание молодежи, заявляет о готовности воплощать с ней все идеи и является образцом для подражания. Она посоветовала к прочтению книгу Токаева «Преодоление. Дипломатические очерки казахстанского министра», из которой можно многое узнать о действующем Президенте Казахстана.

Талгат Калиев говорил о планомерном развитии и расширении отношений с нашими ближайшими соседями – Россией и Китаем. А когда его спросили о последствиях «трагического января», то заверил, что эти события послужили серьезным уроком для многих, и вряд ли кто-то захочет их повторения. Время подковерной политики безвозвратно уходит в прошлое. А в будущем нас ждет появление большого количества политиков новой формации, заверил политолог.

Популярное

Все
Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой
Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин
Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика
Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
Начало нового пути
Век тюркского мира
Блестящая организация, прозрачность, открытость, свобода
Предвзятая оценка
Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели
Осознанный выбор на пути к демократии
Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских выборов озвучили на пресс-конференции в Астане представители миссии Организации тюркских государств
Системная трансформация страны
«Фишка» от многодетной мамы
Важные шаги строительства Справедливого Казахстана
Казахстанцев ждут перемены
Куда привела история
Лаиб приглашает на праздник
Историю делают люди!
Мамуля, где ваша дочка?
Безопасность – важнейшая составляющая
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию

Читайте также

Политика
На инаугурацию президента дополнительно денег выделять не б…
Политика
Когда пройдет инаугурация Касым-Жомарта Токаева
Политика
Токаев победил на выборах президента Казахстана с 81,31% го…
Политика
Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]