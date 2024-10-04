Осознавать ответственность и верно служить народу

В Астане прошел ІІ Республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней. Зал Дворца Независимости, где проходила встреча, собрал в этот день около 2,5 тыс. человек: на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано свыше 3,3 тыс. депутатов маслихатов и около 70% из них прибыли в столицу для учас­тия в обсуждении важных воп­росов деятельности представительных органов власти.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Как подчеркнул, выступая на пленарном заседании форума, Президент Касым-Жомарт Токаев: по сути, депутаты маслихатов – это голос народа.

– Вы открыто говорите о насущных проблемах общества, отражаете позицию граждан и напрямую доводите ее до исполнительной власти. Маслихаты – очень важная ветвь государственной власти. Ваш долг – защита интересов избирателей, оказавших вам доверие, – подчеркнул Глава государства, обращаясь к участникам форума.

Он напомнил, что в комплексных преобразованиях, которые происходят в стране, политические реформы занимают особое место. В результате принятых мер по совершенствованию деятельности всех ветвей власти, в том числе местных представительных органов, теперь выборы в областные маслихаты проводятся по смешанной системе, а районные депутаты избираются только на мажоритарной основе. По мнению Президента, этот шаг придал импульс продвижению нашей страны по пути демократизации.

Еще один важный итог реформ – усиление политической конкуренции. Недавние выборы, которые прошли уже по новым правилам, дали возможность обновить маслихаты. В депутатский корпус вошли представители шести политических партий. Сейчас депутаты, избранные по партийным спискам, составляют только десятую часть от их общего числа. Остальные были избраны по одномандатным округам. Депутатами стали 434 самовыдвиженца.

Особо отметил Касым-Жомарт Токаев расширение участия в представительных органах молодежи. Этому способствовало законодательное внедрение квоты для этой категории граждан в партийных списках и при распределении мандатов.

– Это предоставило возможность привлечь молодых граждан к участию в общественно-политических процессах, – подчеркнул Президент. – Ранее доля молодежи в маслихатах составляла менее 2%. Благодаря законодательным изменениям этот показатель увеличился в несколько раз. Выросло и число женщин в органах представительной власти. Надо сказать, что предложения женщин, особенно касающиеся защиты их прав, получают всестороннюю поддержку государства.

Важно, что преобразования также привели к активизации деятельности партий в регионах. Как отметил Глава государства, усилилась их работа в областных и районных центрах, граждане получили возможность участвовать в политическом процессе. Значимые для государства и общества вопросы открыто обсуждаются на различных площадках.

– Другими словами, появился плюрализм мнений. Население стало более активно участвовать в решении проблем на местах. Безусловно, это в полной мере отвечает принципам «слышащего государства». Реализация политических реформ позволила расширить полномочия маслихатов. Теперь депутатам предоставлена возможность избирать акимов областей и городов республиканского значения на альтернативной основе. Наряду с этим им были делегированы и другие права, позволяющие оказывать влияние на исполнительную власть. Поэтому теперь маслихаты несут такую же ответственность за обеспечение социального благополучия региона, как и акиматы. Конечно, прежде всего депутаты должны исполнять функции представительной власти на должном уровне и в соответствии с чаяниями народа, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Задачи для маслихатов

Расширение полномочий накладывает большую ответственность. Президент подробно остановился на задачах, которые сегодня стоят перед маслихатами. И первая – необходимость планомерно повышать уровень компетенций.

– Эффективность маслихатов как ключевого института местного самоуправления напрямую зависит от профессионализма их депутатов. В квалифицированных и компетентных депутатах должны быть заинтересованы прежде всего партии, от которых они выдвигаются. К решению этой задачи должна подключиться и Академия государственного управления. Конечно, эту работу нужно организовать с учетом региональной специфики, профессионального и общественно-политического опыта народных избранников, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами и всесторонне информировать общество о своей работе. По словам Главы государства, в этом вопросе пока имеются упущения. В частности, отчеты депутатов маслихатов перед избирателями зачастую носят формальный характер. Большое значение имеют навыки пуб­личной политики, умение говорить с людьми и аргументированно отстаивать свою позицию в ходе открытого диалога.

– Таким образом, маслихаты могут и должны стать местом формирования новой волны публичных политиков, – подчеркнул Президент. – В то же время депутатам маслихатов следует держать на контроле вопросы, которые поднимаются гражданами, и в полной мере использовать свои полномочия для влияния на местные исполнительные органы. Нужно брать пример с Мажилиса, в стенах которого постоянно идут конструктивные дебаты, вырабатываются конкретные решения.

Второе: важно расширить рычаги влияния маслихатов на экономическую политику в регионах.

– В настоящее время разрабатываются новые Бюджетный и Налоговый кодексы. При работе над ними необходимо учесть особенности реформы местного самоуправления. Правительству следует пересмотреть механизм формирования и расходования бюджета сельских акимов. Нужны конкретные предложения по повышению финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. Важно, чтобы члены маслихатов активно участвовали в обсуждении проектов кодексов. На постоянном контроле у маслихатов должны быть вопросы бюджетной политики, установления пороговых размеров различных выплат и платежей, развития населенных пунк­тов, – отметил Глава государства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день поступления в республиканский бюджет исполнены не в полном объеме. Глава государства напомнил, что в недавнем Послании поручил Правительству и Национальному банку принять меры в данном направлении. Это общенациональная задача, и ветви государственной власти на всех уровнях должны подключиться к ее реализации, внеся лепту в процветание своего региона.

Третье: маслихаты должны содействовать реализации общенациональных задач.

– В прошлом году многие депутаты участвовали в расширенном совещании по социально-экономическому развитию страны под моим председательством. Эта практика будет продолжена, поскольку маслихаты играют особую роль в проведении реформ в регионах. Важно, чтобы маслихаты сами продвигали различные инициативы. В этой связи хотел бы отметить проекты партии «Amanat», нацеленные на решение широкого спектра насущных вопросов. Поддержка молодежи, женщин, предпринимателей, пенсионеров и людей с особыми потребностями, снижение закредитованности населения, увеличение доходов сельских жителей, возврат неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, повышение экологической и финансовой грамотности, читательской культуры в обществе – это все актуальные вопросы, которые требуют особого внимания, – сказал Президент.

Государство всегда будет поддерживать тех, кто готов честно трудиться и тем самым улучшать свой уровень жизни. Это в полной мере отвечает принципу «Адал еңбек – Адал табыс» и является одним из основополагающих факторов построения Справедливого Казахстана.

– Поэтому следующий год мною был объявлен Годом рабочих профессий, – напомнил Глава государства. – Уверен, это будет способствовать укоренению ценностей труда и профессионализма в нашем обществе.

Касым-Жомарт Токаев отметил усилия всех партий в борьбе с последствиями паводков. Члены «Amanat» активно участвовали в возведении защитных дамб и эвакуации граждан, собирали и распределяли гуманитарную помощь. По инициативе партии «Ауыл» для восстановления жилья и соцобъектов были сформированы студенческие строительные отряды. Партия «Ақжол» организовала отправку свыше 200 единиц специальной техники для борьбы с паводками. Активисты «Respublica», ОСДП, Народной партии Казахстана также занимались оказанием поддерж­ки пострадавшим гражданам. Всю эту большую работу вели депутаты маслихатов, избранные от партий, а также депутаты-самовыдвиженцы.

– Я рад, что партии готовы объединять усилия для решения общенациональных задач. Именно такой пример консолидации и солидарности они показали в ходе борьбы с весенним наводнением. Свыше 9 тысяч семей получили выплаты на ремонт и восстановление подтопленных домов, почти 6 тысяч – на покупку жилья на вторичном рынке. В кратчайшие сроки построены свыше 2,5 тысячи новых домов. Введены в эксплуатацию 2 620 из запланированных 2 680 домов, – сказал Президент. – Все это стало результатом совместной работы государства, бизнеса и общества. Считаю, что именно так сплоченно должны работать политические партии, маслихаты и общественные организации. В конечном счете перед нами стоит общая цель – повышение качества жизни населения и процветание нашей страны.

Четвертая задача: маслихаты и акиматы должны работать в тесной координации.

Президент обратил внимание на то, что сельские акимы в Казахстане теперь выбираются гражданами напрямую, и за короткое время корпус сельских управленцев был обновлен почти на 90%. Со следующего года акимы районов и городов областного значения также станут полностью выборными должностями. Таким образом, подчеркнул Президент, все основные ветви власти становятся избираемыми.

– Подобного опыта в Казахстане еще не было. Есть все основания утверждать, что наша страна – единственная в регионе, где проводится столь масштабная реформа. Все это – важные шаги на пути демократического развития, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Это повышает электоральную культуру и укрепляет политические институты. В целом сис­тема прямых выборов акимов открыла путь к становлению новой политической ситуации в стране. В местные органы власти приходят представители нового поколения. Немало акимов, вышедших из числа предпринимателей, общественных активистов, молодежи, сейчас проходят обучение и набираются опыта управления страной.

По мнению Главы государства, акимами должны становиться деятельные граждане, неравнодушные к судьбе своей страны. И здесь особенно важно, чтобы депутаты маслихатов и акимы работали слаженно, ведь их можно назвать двумя столпами государства в регионах.

– Закономерно, что общественность предъявляет высокие требования к акимам. Критическое отношение к их работе – нормальное явление, присущее демократическому обществу. Однако некоторые люди переходят все границы. Отдельные лица, считающие себя блогерами, возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов. Каждый аким должен быть открыт для диалога и уметь вести конструктивный обмен мнениями с гражданами. Однако считаю неприемлемыми ажиотаж и хайп, нарушение закона. Никто не должен пренебрегать законом. Интересы государства должны быть выше личных интересов разного рода популистов, – заявил ­Касым-Жомарт Токаев.

Демократия – это ответственность

Президент остановился и на других актуальных вопросах. Так, буквально через несколько дней на общенациональном референдуме казахстанцы решат, быть или не быть атомной электростанции в Казахстане.

– Вне зависимости от результатов голосования, это событие станет знаковым, – отметил Глава государства. – Сам по себе предстоящий референдум – это еще одно свидетельство огромных изменений, прои­зошедших в Казахстане за последние пять лет, еще одно яркое проявление концепции «слышащего государства». Я уже неоднократно высказывал свою позицию по вопросу строительства АЭС. Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества. Если граждане проголосуют «за», этот проект станет самым масштабным за всю историю независимого Казахстана.

По мнению Президента, развитие в стране атомной энергетики обеспечит устойчивый прогресс нашей страны на десятилетия вперед, укрепит наш энергетический суверенитет, даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования, человечес­кого потенциала. Все это, по его словам, смогут ощутить сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев.

Касым-Жомарт Токаев отметил работу Народного штаба, выступающего за строительство АЭС, который объединил представителей политических партий и различных общественных объединений, а также ученых, экспертов, производственников, предпринимателей.

– Это пример консолидации и созидательной активности граждан. Именно нацеленность на прогресс является одной из сильных сторон нашей нации, – подчеркнул Президент.

Глава государства обратился ко всем соотечественникам с призывом помнить, что демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать, а будущее страны – в руках молодых.

– Мы обязаны уделять особое внимание здоровью, образованию и воспитанию детей. Государством принимаются системные меры в этом направлении: все необходимые ресурсы выделяются, вся инфраструктура создана. Обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития – наиважнейший приоритет государственной политики. Нужно, чтобы все уполномоченные органы, будь то профильные министерства, акиматы или правоохранительные структуры, четко выполняли свои функции и координировали свою работу, – призвал Касым-Жомарт Токаев.

Нужно понимать, что основой счастливого детства всегда был и будет институт семьи. Сегодня корни многих проблем и пороков нашего общества кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка. Например, настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость, чрезмерная погруженность детей в виртуальный мир.

– Любая трагедия, связанная с нашими детьми, всегда отзывается болью в моем сердце. Я сразу же обращаю внимание государственных органов на такие случаи, даю соответствующие поручения и держу на постоянном контроле их выполнение, – подчеркнул Президент.

Он отметил, что современные технологии открывают широкие горизонты для развития, но вместе с тем порождают и новые угрозы. Ответственность родителей – научить детей элементарным правилам цифровой гигиены, уделять им внимание, беседовать на волнующие их темы.

– Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам, – отметил Глава государства. – В целом считаю, что нужно развернуть в стране общественную кампанию, направленную на продвижение идеи ответственного родительства. Поручаю уполномоченным государственным органам принять действенные меры для всестороннего обеспечения безопасности подрастающего поколения.

Кроме того, надо популяризировать среди детей и подростков наших реальных героев. Прекрасный пример в этом плане, как отметил Глава государства, – недавний грандиозный успех наших шахматисток на Всемирной олимпиаде.

– Наши дети получают награды высшего достоинства на олимпиадах по математике, физике и другим предметам. Нужно поддерживать таких талантливых детей и поощрять их преподавателей. Недавно академик Аскар Джумадильдаев очень правильно сказал: «У нас спортсмены выезжают на Олимпиаду, колотят своих соперников, носы им ломают, а потом в аэропорту их встречают огромные толпы людей, поздравляют, дарят квартиры и машины. В то же время есть дети, которые занимают первые места по математике, физике, химии на международных олимпиадах, а их в аэропорту никто не встречает», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что одна из важных ценностей, которые необходимо прививать молодежи, – это забота о своей стране.

– В этом году в стране стартовал проект «Таза Қазақстан». Это очень важная инициатива. В регионах проводятся масштабные экологические мероприятия. Результаты работы видны уже сейчас. Зарубежные гости отмечают исключительную чистоту в населенных пунктах нашей страны. Некоторые туристы в социальных сетях даже называют это примером для подражания. Конечно, хорошо, когда иностранцы позитивно отзываются о нас. Однако чистота нужна прежде всего нам самим, – подчеркнул Президент. – Ее не достичь указом или распоряжением. Чистота должна сначала стать привычкой, а затем – характерной чертой нашего народа. Ведь одними из главных признаков цивилизованной страны являются чистота и порядок.

Но самое главное, уверен Глава государства, в нашей стране должны царить Закон и Порядок – это незыблемые столпы Справедливого Казахстана.

– Депутаты маслихатов пользуются мандатом особого доверия. Избиратели вас хорошо знают. Они обращаются к вам с проблемами и надеются, что вы поможете их решить. Необходимо глубоко осознавать эту ответственность и верно служить народу. Я твердо верю, что у нашей Родины светлое будущее. В конце концов, у всех нас одна цель – строительство Справедливого Казахстана и повышение благосостояния народа. Убежден, что вы с честью справитесь с этой задачей. Форум депутатов в будущем должен стать традиционным и проводиться на постоянной основе, – резюмировал Глава государства.

Ресурс консолидации

В своем выступлении спикер Мажилиса, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов отметил, что создание Справедливого Казахстана – это крае­угольный камень масштабных реформ в стране. Положительные изменения дали обществу уверенность в завтрашнем дне и объединили народ вокруг курса реформ Главы государства. Казахстанцы убедились в правильности выбранного пути и выразили свою полную поддерж­ку происходящим преобразованиям на прошедших конституционном референдуме и президентских выборах. Председатель Мажилиса выразил уверенность, что доверие общества еще больше укрепится по итогам предстоящего референдума. Он отметил, что надежда и доверие граждан – это основа построе­ния лучшего будущего для Казахстана, а успешная реализация инициатив и реформ Президента – наша всеобщая ответственность.

По словам председателя Мажилиса, успешность системных реформ во многом зависит от совместной работы депутатов Парламента и маслихатов. Обновленное выборное законодательство позволило прийти в маслихаты политикам новой формации со смелыми и свежими взглядами.

– Это перезагрузило работу маслихатов. Мы видим, что они становятся цент­ром живых и открытых дискуссий. Мес­том, где слышат и решают актуальные проблемы людей. Никто лучше депутатов маслихатов не знает особенности и вызовы своего региона. Поэтому этот опыт – незаменимый ресурс, который нужен Парламенту при принятии взвешенных и действенных законов, – отметил Ерлан Кошанов. – Сейчас депутатами Парламента и маслихатов закладываются новые традиции, устанавливается прямая вертикаль взаимодействия. И здесь наиболее важна сильная и активная инициатива снизу, которая станет важным звеном в эффективной реализации происходящих масштабных преобразований в стране.

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская обратила внимание на необходимость расширения и повышения эффективности каналов взаимодействия между гражданами и властью. Она отметила, что в стране создана действенная модель реагирования на запросы общества и необходимо, чтобы люди о ней знали и пользовались. Сейчас же, по ее словам, ситуация такая, что многие вообще никуда не обращаются и остаются один на один со своими проблемами. В результате их мнение выпадает из поля зрения государственных органов. Этот пробел в коммуникациях должны заполнять органы местного самоуправления, в том числе маслихаты.

Ее коллега по Мажилису Ринат Заитов также считает, что в стране созданы все условия, чтобы открыто говорить о запросах населения. Дискуссии по самым острым вопросам и темам сегодня ведутся в стенах Мажилиса.

– Старые закостенелые принципы и понятия остались в прошлом. В нынешнем составе Мажилиса и маслихатов соб­рались люди, которые могут говорить о проблемах народа и объединять нацию, – уверен депутат.

Опора государства

Молодой специалист в области атомной энергетики, выпускник программы «Болашак» Асет Махамбетов поделился с участниками форума своими мыслями о развитии мирного атома.

– Сейчас 203 реактора расположены в семи странах мира – Финляндии, Южной Корее, ОАЭ, России, Китае, Индии и Франции. В США работают 94 реактора, дающих 97 тысяч мегаватт электроэнергии. В соседнем Узбекистане АЭС планируется построить в Жизакском районе. Почему мы должны оставаться в стороне, когда другие страны развивают эту отрасль? – обратился к аудитории спикер. – Ведь дефицит электроэнергии в стране явно ощущается с каждым годом.

Единственный путь решения этой проблемы, по мнению Асета Махамбетова, – развитие высокотехнологичной атомной энергетики. Для этого в Казахстане достаточно запасов урана, необходимого для атомных электростанций, есть и завод по производству готового ядерного топлива.

Депутат Атырауского областного маслихата, заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Жылыоймұнайгаз» Сырымбек Сарсембаев обратил внимание на необходимость модернизации гидротехнических сооружений в регионах.

– Партия «Amanat» была с населением во время наводнения. Депутаты активно участвовали в строительстве дамб и спасательных работах в затопленных регионах. Сегодня жители, пострадавшие от стихийного бедствия, получили ключи от своих новых домов и отметили новоселье. Однако эта ситуация показала, что необходимо строительство водохранилища «Аралтобе» в Жылыойском районе, – отметил спикер.

Кроме того, он остановился на нерешенных проблемах в 27 моногородах страны, таких как Аркалык, Кульсары, Кентау, Риддер, Сарань.

– Острый и самый важный вопрос для города Кульсары – срочное строительство очистных сооружений в соответствии с современными требованиями. Это позволит обеспечить жителей города качественной питьевой водой и улучшить экологическую ситуацию в регионе, – сказал Сырымбек Сарсембаев.

Депутат Карагандинского областного маслихата, председатель профсоюза угольщиков «Қорғау» Евгений Буслаев отметил, что представляет интересы людей, труд которых требует особого внимания и признания, ведь они каждый день рискуют жизнью и здоровьем.

– Думаю, в этом и есть смысл Справедливого Казахстана – возможность быть услышанным. Справедливый Казахстан – это когда в стране наводится порядок. Так, в прошлом году решился вопрос перехода Карагандинского металлургического комбината и угольных активов в собственность казахстанского инвестора, предприятию справедливо возвращено прежнее историческое название – Qarmet. Ранее из предприятия просто выкачивали деньги, не уделяя должного внимания вопросам безопасности, условиям труда, экологии, модернизации. Сейчас это в прошлом, – подчеркнул спикер.

Большой шаг сделан и в решении воп­росов социальной защиты и пенсионного обеспечения работников вредных производств. С 1 января в Казахстане введена специальная социальная выплата – теперь у работника старше 55 лет появилась возможность уйти с вредного производства раньше пенсионного возраста. Этим правом уже воспользовались 7 тыс. человек по всей стране.

– Это решение стало долгожданным ответом на многолетние обращения производственников, – отметил Евгений Буслаев. – Кроме того, реанимирован институт профессиональной патологии, усовершенствована система обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. Эти вопросы поднимались на прошлом форуме депутатов, и сегодня мы видим конкретные результаты.

Есть и еще один важный вопрос, касающийся работников, потерявших здоровье на производстве: для их социальной поддержки необходимо пересмотреть принципы расчета и выплаты сумм возмещения вреда. Депутат выразил надежду, что и он найдет свое решение.

Напомнив, что следующий год будет в Казахстане Годом рабочих профессий, Евгений Буслаев призвал работодателей внести вклад в поднятие престижа этих специальностей: сделать ощутимыми меры поддержки для простых работников.