Осознавая ответственность

Нововведения нацелены на водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Дело в том, что ранее вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривало лишение прав до 2 лет и арест до 40 суток. Теперь же за подобное правонарушение грозят лишение свободы до года и лишение прав до 10 лет. А при смертельных случаях могут отправить в места не столь отдаленные на срок до 10 лет. И законом исключена какая-либо возможность примирения.

Уверены, что поправки в законодательство положительно отразятся на ситуации на дорогах. Однако пока мы имеем неутешительные данные: ежегодно причиной смерти приблизительно 2 тыс. человек в Казахстане становятся дорожно-транспортные происшествия.

Надо сказать, что, помимо случаев со смертельным исходом, прак­тически ежегодно около 15 тыс. человек в ДТП получают травмы. А ведь дорожно-транспортные происшествия приводят не только к проблемам социального характера, но и наносят существенный экономический ущерб обществу и государству. Сумма последнего достигает 3,5% ВВП страны.

Вместе с тем есть много убедительных свидетельств того, что ДТП можно предотвратить, и это делает нынешнюю ситуацию в РК еще более недопустимой. Опыт стран, которые в течение многих десятилетий вкладывали средства в безопасность дорожного движения (БДД), показывает, что эффективные концепции и стратегии способны уменьшить масштабы потерь. Тем более что согласно Закону РК «О дорожном движении» обозначены «приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью участников дорожного движения» и «приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения над экономическими результатами хозяйственной дея­тельности».

Наглядным примером можно назвать опыт европейских стран, где при рассмотрении безопаснос­ти дорожного движения перешли от «реактивного» подхода к «проактивному». Основное внимание в нем направлено на предупреж­дение ДТП.

Лучшим примером в этом нап­равлении можно считать шведскую концепцию обеспечения безопасности дорожного движения Vision Zero, которая благодаря политической воле высшего руководства, а также системным и постоянным мероприятиям дала положительный результат и стала популярной во многих странах мира. К слову, сейчас Швеция имеет один из самых низких в мире показателей смертности от ДТП. Количество летальных исходов на дорогах Швеции снизилось вдвое – с 541 человека в 1997 году до 270 – в 2016-м.

С учетом потенциала внедренных мероприятий по предотвращению ДТП в нашей стране можно прогнозировать снижение летальных исходов до одной тысячи человек, серьезных ранений – до 7 тыс. человек. А всего за последующие 3–5 лет после реформирования системы потенциально можно спасти до 2 тыс. жизней людей.

Если судить по подсчетам Азиатского банка развития, то ежегодные потери Казахстана из-за летальных исходов в дорожно-транспортных происшествиях сос­тавляют порядка триллиона тенге. При снижении же аварийности в 2 раза мы могли бы достигнуть значительного экономического эффекта.

Согласно данным Европейского доклада о состоянии безопас­ности дорожного движения, в 2007 году Казахстан занимал плачевное место по уровню смерт­ности от ДТП – более 30 случаев смерти на 100 тыс. человек. Судите сами, всего за последние несколько лет (с 2013 по 2019 год) в Казахстане от ДТП погибли более 16 800 человек! Это больше, чем боевые потери Советского Союза за 10 лет в период Афганской войны (15 051 человек) с 1979 по 1989 год. И этот факт требует обратить особое внимание на важность обеспечения БДД в стране! К слову, в целом сейчас наблюдается динамика снижения количества ДТП, но на текущий момент заметно и увеличение количества летальных исходов более чем на 2,8% в 2019 году по сравнению с 2018-м.

А между тем приведенные цифры – это реальные человеческие жизни. Для каждого она бесценна, и относиться к этому следует соответственно. Не должно быть никакой терпимости к смертнос­ти на дорогах. В современном мире уже апробировано много методов решения проблемы, и их нужно применять, развивая при этом собственные исследования по обеспечению БДД.

На наш взгляд, для повышения уровня безопасности дорожного движения в стране необходимо институализировать отрасль обеспечения БДД, то есть упорядочить, систематизировать, стандартизовать и актуализировать важность этого вопроса на высшем государственном уровне. Тем более что согласно Закону РК «О дорожном движении» основными принципами дорожного движения обозначены системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения и соблюдение интересов участников дорожного движения.

В связи с этим в первую очередь нужно мобилизовать усилия всех госорганов, национальных компаний, в последующем НПО, бизнеса и самой общественности для разработки и внедрения более здоровой политики обеспечения БДД, создать межотраслевые научно обоснованные стратегии, направленные на предотвращение причин ДТП. Повышение безопасности дорожного движения – это инвес­тиции в будущее наших граждан. Однако для получения реальных результатов по обеспечению БДД необходимы сильная государственная поддержка и создание системы синергетического взаи­модействия между ключевыми заинтересованными сторонами, формирование стабильного механизма финансирования этой сферы.

Мы считаем, что в целях координации деятельности органов государственного управления и общественных организаций по обеспечению безопасности дорожного движения необходимо вновь создать и активизировать работу комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве РК. Следует создать и специальный государственный орган, который будет руководить национальными усилиями и непосредственно сис­темой обеспечения безопасности дорожного движения, не смешивая деятельность с другими государственными функциями.

Качество и эффективность внед­ренных решений по обеспечению БДД напрямую будут зависеть от полноты анализа текущей ситуации. Поэтому необходимо объективно оценить причины и условия возникновения ДТП, провести исследования глобального опыта и потенциала для предотвращения ДТП. На основе этого необходимо разработать национальную концепцию ОБДД и национальную стратегию обеспечения безопас­ности дорожного движения. На основе вышеуказанных документов нужно разработать и принять государственную программу обеспечения безопасности дорожного движения на 5–10 лет. Причем соответствующие программы должны разработать и в каждом регионе республики. В них следует прописать конкретные действия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, распределить финансовые и человеческие ресурсы для решения проблемы.

Практически ежедневно мы слышим новости о дорожно-транспорт­ных происшествиях с летальным исходом. По все той же статистике, в среднем от ДТП в республике каждый день погибают порядка 6 человек, и с этим нельзя мириться. Главной и весомой силой, которая запустит механизм борьбы с аварийностью на дорогах и ускорит его работу, должна стать политическая воля высшего руководства страны. Однако, чтобы система обеспечения БДД заработала в полную силу, нужно вовлечь в этот процесс и общественность в целом, и каждого участника дорожного движения персонально. Ведь вступая в процесс, любой из нас, будь то водитель или пешеход, должен осознавать свою ответственность перед другими гражданами – участниками дорожного движения.