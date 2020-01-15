Осознавая ответственность
Арыстан Масанов, директор Казахского научно-исследовательского института безопасности дорожного движения
Нововведения нацелены на водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Дело в том, что ранее вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривало лишение прав до 2 лет и арест до 40 суток. Теперь же за подобное правонарушение грозят лишение свободы до года и лишение прав до 10 лет. А при смертельных случаях могут отправить в места не столь отдаленные на срок до 10 лет. И законом исключена какая-либо возможность примирения.